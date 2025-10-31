อ.เจษฎา สงสัย ทำไมตำรวจ-ทหาร ต้องขอเสื้อเกราะกับ กัน จอมพลัง ผ่านบริษัทเดียวกัน
“อ.เจษฎา” ตั้งข้อสังเกต หลัง “กัน จอมพลัง” แจง กมธ.ทหาร ทำไมตำรวจ-ทหาร ทำจดหมายข้อความคล้ายกัน ขอเสื้อเกราะระดับเดียวกัน ผ่านบริษัทเดียวกัน
31 ตุลาคม 2568 จากกรณีที่ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการทหาร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา ต่อข้อเท็จจริงการบริหารทรัพยากรของกองทัพในเหตุการณ์ความขัดแย้งชายแดน ไทย-กัมพูชา
โดยในการชี้แจงดังกล่าว ประธานกรรมาธิการ โดย นายเอกราช อุดมอำนวย สส.กทม. พรรคประชาชน ได้มีการร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ทั้งหมดจากกองทัพที่ส่งถึงไปยัง กัน จอมพลัง ก่อนที่จะมีการอ่านเนื้อหาภายในหนังสือให้ฟัง
หลังจากนั้น ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 31 ตุลาคม กัน จอมพลัง ได้โพสต์ภาพหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่มีตราครุฑ จากหน่วยงานแห่งหนึ่ง เรื่อง ขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน ระดับ 4 จำนวน 250 แผ่น โดยภายในหนังสือเป็นเนื้อหาที่ กัน จอมพลัง ได้อ่านให้ฟังต่อคณะกรรมาธิการไปก่อนหน้านี้
ด้าน รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตถึงเนื้อความในหนังสือที่มีการขออนุเคราะห์จาก กัน จอมพลัง ของหน่วยงานระหว่างตำรวจและทหารว่า
“อืม.. ทำไมมีทั้งหน่วยงานตำรวจทหาร ทำจดหมายข้อความคล้ายกัน ขอเสื้อเกราะระดับเดียวกัน ผ่านบริษัทเดียวกัน ขอจากคุณกัน”
