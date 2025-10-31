ผู้ก่อตั้ง “หงส์ไทย” ท้อ ธุรกิจที่ทำมา 20 ปี พังใน 2 วัน คาดลูกค้าหาย 90%
ผู้ก่อตั้ง หงส์ไทย ตัดพ้อ ธุรกิจที่ทำมา 20 ปี พังใน 2 วัน คาดลูกค้าหาย 90% ถามทำไมไม่เปิดโอกาสให้เรา เอากฎระเบียบมาขยี้แบบนี้
ธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยาดมหงส์ไทย เปิดเผยว่า วันที่ 30 ต.ค. 68 ได้เดินทางไปยังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เพื่อทำการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาจุลินทรีย์ใน “ยาดมสมุนไพรสูตร 2 ล็อตที่ 332” หลังอย.พบปัญหาการปนเปื้อนจุลินทรีย์ ซึ่งได้นำสินค้าทุกตัวไปฉายแสง และพบว่าค่าจุลินทรีย์เป็นศูนย์ ถือว่าไม่ส่งผลเสียต่อผู้บริโภค
แต่ปัญหายังไม่จบ ล่าสุดมีข่าวออกมาว่า สถานที่ที่ใช้ติดสติกเกอร์ และบรรจุใส่โหลย่านพุทธมณฑลสาย3 ถูกระบุว่าเป็นโรงงานเถื่อน ซึ่งเรื่องนี้ เนื่องจากเราผลิตไม่ทัน เพราะมีออเดอร์เข้ามามาก จึงได้หาพื้นที่และซื้อเครื่องติดสติ๊กเกอร์เพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาผลิตไม่ทัน
ในขณะเดียวกันเราได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานที่พุทธมณฑลสาย4 ซึ่งได้ก่อสร้างตามแบบที่ อย.อนุมัติแล้ว แต่ก่อนที่จะได้รับการอนุญาต ต้องยื่นเรื่องการขอใบอนุญาตจาก สสจ.สมุทรสาครก่อน เมื่อเราไปติดต่อก็ระบุว่า ถ้ามีเครื่องจักรเข้ามาอีก ต้องรอให้พร้อมก่อน จึงทำให้ยังไม่ได้ใบอนุญาตจาก อย.
ตอนนี้เรื่องบานปลาย จนเกิดความเสียหายเยอะ น่าจะประเมินค่าไม่ได้แล้ว จากที่เรากำลังแก้เรื่องนี้ มาเจอเรื่องนี้ เราก็พยายามแก้ปัญหา ไม่ได้นิ่งเฉย ต้องแก้ทีละเรื่อง เราก็ต้องทำงาน หาเงินเลี้ยงองค์กรด้วยเช่นกัน จากธุรกิจที่เราทำมา 20 ปี ถูกทำลายไปใน 2 วันนี้ ไม่ใช่แค่ชื่อเสียงเราที่เสีย ยังมีชื่อเสียงของประเทศไทยที่เสียไปด้วย คาดว่ายังมีลูกค้าที่ยังเชื่อมั่นเราแค่ 10% อีก 90% น่าจะหายไป ผมก็ไม่อยากจะทำผิด แต่จะให้ผมทำยังไง ทุกอย่างมันบีบบังคับ เราไม่ได้บอกว่าเราดื้อดึง เราพยายามแก้ปัญหาอยู่ และต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่มีข้อโต้แย้ง จากนี้ขอดูท่าที เขาจะสรุปกับผมว่าอย่างไร จะให้โอกาสหรือขยี้ผมให้จมดินเลย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ อย.และสังคมด้วย”
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเราก็ต่อสู้มาทุกด้าน เมื่อเจอเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกท้อ และอยากจะถามว่า ทำไมไม่เปิดโอกาสให้เรา ไม่ใช่เอากฎระเบียบมาขยี้แบบนี้ ถ้าผิดก็เตือนให้เราแก้ไข ดีกว่าที่จะพิฆาตเราเลย
อยากถามแค่ว่า มีทางออกให้ผมได้ทำสำเร็จไหม และขอย้ำว่า เราทำธุรกิจด้วยความสุจริตและตั้งใจ”
