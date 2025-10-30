ข่าว
ส่งลิงก์มาเลย! กัน จอมพลัง ตอบรับเข้าประชุม กมธ.ทหาร 4 โมงเย็นวันนี้
มาแน่! กัน จอมพลัง โพสต์ตอบรับเข้าร่วมประชุม กมธ.ทหาร ผ่านช่องทางออนไลน์ เวลา 4 โมงเย็นวันนี้ พร้อมชี้แจงทุกประเด็น
หลังจากทาง กมธ.การทหาร ต้องการให้ กัน จอมพลัง ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อให้กันชี้แจงบทบาทในพื้นที่ไทย-กัมพูชาในวันที่ 30 ต.ค. 68 เวลา 16.00 น. แต่ยังไม่มีการตอบกลับใด ๆ จากกันจอมพลัง เลย ตามที่นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุดทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ ได้มีการเคลื่อนไหวตอบรับคำเชิญร่วมประชุม ในเวลา 4 โมงเย็นวันนี้ ระบุว่า “ส่งลิ้งร่วมประชุมให้ผมได้เลย 4 โมงผมเข้าประชุมด้วย “
อ้างอิงจาก : FB
