ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษ พบ “แมวมัมมี่” ในกำแพงโบสถ์เก่านับร้อยปี คาดใช้เป็นเครื่องราง เฝ้าหลุมศพกษัตริย์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 15:20 น.
60
อังกฤษ พบ "แมวมัมมี่" ในกำแพงโบสถ์เก่านับร้อยปี คาดใช้เป็นเครื่องราง เฝ้าหลุมศพกษัตริย์

อังกฤษ พบ “ซากแมวมัมมี่” ในกำแพงโบสถ์เก่า ที่เป็นที่ตั้งของสุสานของกษัตริย์ยุคก่อน นับร้อยปี คาดใช้เป็นเครื่องราง เฝ้าหลุมศพกษัตริย์

กลายเป็นการค้นพบที่สุดสะพรึงในเกาะอังกฤษ เมื่อมีการพบซากแมวในสภาพมัมมี่ ถูกซ่อนอยู่ภายในกำแพงของ โบสถ์วอลแธมแอบบีย์ (Waltham Abbey Church) ในมณฑลเอสเซกซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษ และยังตั้งอยู่ติดกับสุสานที่เชื่อกันว่าเป็นของ กษัตริย์แฮโรลด์ กอดวินสัน กษัตริย์แองโกล-แซกซอนองค์สุดท้ายของอังกฤษ ผู้สิ้นพระชนม์ในยุทธการที่เฮสติงส์ เมื่อปี ค.ศ. 1066

การค้นพบครั้งนี้สร้างความสงสัยให้กับนักประวัติศาสตร์อย่างมาก โดยปกติแล้ว ประเพณีการนำแมวไปผนึกไว้ในกำแพงเพื่อเป็นเครื่องรางปัดเป่าวิญญาณอันชั่วร้าย มักจะทำกันในบ้านเรือนหรือโรงนา ไม่ใช่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างโบสถ์คริสเตียน

ซากแมวมัมมี่ที่ถูกค้นพบในกำแพงโบสถ์
ภาพจาก: The Daily Star

นายเอียน แชนเนลล์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เขตเอปปิงฟอเรสต์ เล่าว่า แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อพบวัตถุอันน่าขนลุกนี้ระหว่างการตรวจสอบคอลเลกชันของพิพิธภัณฑ์ “ผมไม่คาดคิดเลยว่าจะเปิดกล่องออกมาแล้วเจอกับแมวมัมมี่ พูดตามตรง มันเป็นวัตถุที่ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียว” นายเอียนกล่าว

จากการตรวจสอบ พบว่าแมวตัวนี้ถูกพบครั้งแรกภายในกำแพงของโบสถ์ และเชื่อกันว่าถูกฝังไว้ในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึ่งเป็นเวลาหลายร้อยปีหลังจากการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์แฮโรลด์ ประเพณีการทำมัมมี่แมวในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 16-18 มักใช้เป็นเครื่องรางนำโชค ป้องกันสัตว์รบกวน หรือปัดเป่าวิญญาณชั่วร้าย

โบสถ์วอลแธมแอบบีย์แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อ โดยย้อนไปถึงศตวรรษที่ 7 และเป็นจุดหมายปลายทางของผู้แสวงบุญในยุคกลาง

กษัตริย์แฮโรลด์ กอดวินสัน ทรงเคยได้รับการรักษาจนหายที่นี่ และได้สร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในปี ค.ศ. 1060 ถัดจากนั้นในปี ค.ศ. 1066 พระองค์สิ้นพระชนม์ในยุทธการที่เฮสติงส์ มีตำนานเล่าว่าภรรยาคนแรกของพระองค์เป็นผู้นำพระศพกลับมายังวอลแธมแห่งนี้ แต่ที่ตั้งที่แท้จริงของสุสานยังคงเป็นปริศนาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้แมวมัมมี่ตัวดังกล่าวได้ถูกนำมาจัดแสดงต่อสาธารณะที่พิพิธภัณฑ์ในเวลาต่อมาหลังจากที่มีค้นพบ

ที่มา: The Daily Star

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สรุปศึกแย่งลูก เซีย กับสามีหมอ แฉกันนัว ฝ่ายชายอ้างฝ่ายหญิงติดยาหนัก ฝ่ายหญิงโต้กลับ อ้างฝ่ายชายถูกสอบสวนคดีอนาจารเด็ก บันเทิง

ศึกแย่งลูกสุดฉาว! นักร้องดัง ผัวแฉติดยา ซัดกลับ คดีภาพโป๊เด็ก

12 นาที ที่แล้ว
อังกฤษ พบ &quot;แมวมัมมี่&quot; ในกำแพงโบสถ์เก่านับร้อยปี คาดใช้เป็นเครื่องราง เฝ้าหลุมศพกษัตริย์ ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษ พบ “แมวมัมมี่” ในกำแพงโบสถ์เก่านับร้อยปี คาดใช้เป็นเครื่องราง เฝ้าหลุมศพกษัตริย์

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ซีอีโอปลื้ม หนุ่มพนักงาน Gen Z ส่งใบลาพักร้อนสุดจริงใจ “เพิ่งเลิกกับแฟน ไม่มีสมาธิทำงาน”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดีย โดนรุมตีดับ ถูกจับได้แอบหาแฟนสาวครั้งสุดท้าย ก่อนถูกคลุมถุงชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1 พ.ย.68 แจกแนวทางรวย เปิดเลขเด่น 6-7 ให้คอหวยตามลุ้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้องห๊ะ! ศาลอิหร่าน ยกเลิกประหาร “นักข่มขืนต่อเนื่อง” แต่สั่งแขวนคอ “หญิงชราวัย 67” คดีการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด &quot;เงินเทวดา&quot; งวด 1/11/68 มาทั้งบน-ล่าง ครบชุด วิ่ง 4 มาแรง Line News

มาแล้ว! เลขเด็ด “เงินเทวดา” งวด 1/11/68 มาทั้งบน-ล่าง ครบชุด วิ่ง 4 มาแรง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;กัน จอมพลัง&quot; แจงกมธ.ทหาร ปมบริจาคชุดเกราะ ยัน ไม่ได้เป็นคนซื้อ มีบริษัทดำเนินการให้ ข่าว

กัน จอมพลัง แจง กมธ.ทหาร ปมบริจาคชุดเกราะ กางหนังสือยัน หน่วยงานขอมาจริง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
NA ประกาศยุบสายการบิน AirJapan เที่ยวบินสุดท้าย มี.ค. 69 ข่าวต่างประเทศ

บอกลา AirJapan เหตุขาดแคลนเครื่องบิน บินส่งท้าย กรุงเทพ-นาริตะ 29 มี.ค.69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันเสาร์ ย้อนหลัง 10 ปี งวด 1 พ.ย. 68 เลขเบิ้ล-เลขตอง ออกซ้ำ 3 ครั้ง เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันเสาร์ ย้อนหลัง 20 ปี โพยเลขท้ายออกซ้ำ ก่อนวันหวยออก 1/11/68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอล

เปิดลิสต์ 5 ตัวเต็งกุนซือใหม่ “ลิเวอร์พูล” หากสั่งปลด ‘อาร์เน่อ สล็อต’

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เท่ง เถิดเทิง วอนโจรกลับใจขับมาคืน หลังก่อเหตุ ขโมยรถกระบะ อุกอาจกลางตลาดนัด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“สรัย ดึก” ยังไม่ตาย ออกแถลงการณ์ชื่นชม ข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.ฝรั่งเศสจับเพิ่มได้อีก 5 คน ผู้ต้องสงสัยปล้นเครื่องเพชรในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เหยื่อโผล่อีกราย อดีตคนไข้แฉ คลินิกบ่อวิน เคยจ่ายยาที่แพ้ให้ จนเกือบดับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแชร์คลิปนาทีระทึก มอเตอร์ไซค์มุดซ้ายขณะรถเมล์จอดป้าย ชนผู้โดยสารที่กำลังก้าวเท้าลงจากรถเต็มแรงจนตัวลอย ข่าว

คลิป ควายขี่มอ’ไซค์ รถเมล์จอดป้าย แซงซ้าย ชนคนอย่างจัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอป Sora สร้างวิดีโอด้วย AI หลังเปิดให้ใช้งานในไทย เทคโนโลยี

โหลดได้แล้ว แอป Sora สร้างวิดีโอด้วย AI เปิดให้ใช้งานในไทย รองรับ iOS

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อ.ธรณ์&quot; ทำสำเร็จ เพาะเลี้ยง &quot;หญ้าคาทะเล&quot; ได้เป็นที่แรกของไทย และแห่งเดียวในโลก ข่าว

“อ.ธรณ์” ทำสำเร็จ เพาะเลี้ยง “หญ้าคาทะเล” ได้เป็นที่แรกของไทย และแห่งเดียวในโลก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักช็อปออนไลน์ต้องรู้ &#039;คนละครึ่งพลัส&#039; สั่งของใน Shopee หรือ ShopeeFood ได้ไหม เศรษฐกิจ

นักช็อปออนไลน์ต้องรู้ ‘คนละครึ่งพลัส’ สั่งของใน Shopee หรือ ShopeeFood ได้ไหม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอล

ส.บอลไทยยื่นหนังสือถึง AFC-AFF “สวมชุดสีดำ-จัดพิธีถวายความอาลัย” ช่วงก่อนเกม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิลลี่ โอแกน สวมชุดดำเป็นจิตอาสาพระราชทาน ณ ท้องสนามหลวง บันเทิง

น่าชื่นชม บิลลี่ โอแกน ร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน เคียงข้างประชาชน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้น MGI ร่วงหนัก เหลือ 6.15 บาท นักลงทุนสงสัย เกิดอะไรขึ้น เศรษฐกิจ

หุ้น MGI ร่วงหนัก เหลือ 6.15 บาท นักลงทุนสงสัย เกิดอะไรขึ้น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ยืนยันไม่มีทหารเขมรขอลี้ภัย ตามที่เพจดังอ้าง แจงที่มาภาพ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมื่อคืนวันพุธที่ 29 ต.ค. 68 เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า ภรรยาหมอได้กล่าวกับครอบครัวผู้เสียหายว่า ที่ทำแบบนี้ต้องการเงินใช่ไหม ไม่กลัวการฟ้องร้อง เพราะ สสจ. (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) มาตรวจแล้วก็ไม่มีอะไร ข่าว

ยังไม่จบ! เมียหมอ คลินิกบ่อวิน ต่อว่าครอบครัวเด็ก ลั่น ทำแบบนี้เพราะ อยากได้เงิน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทรู เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ มิจฉาชีพแอบอ้างแจกเน็ตฟรี ช่วงถวายความอาลัย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 15:20 น.
60
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปศึกแย่งลูก เซีย กับสามีหมอ แฉกันนัว ฝ่ายชายอ้างฝ่ายหญิงติดยาหนัก ฝ่ายหญิงโต้กลับ อ้างฝ่ายชายถูกสอบสวนคดีอนาจารเด็ก

ศึกแย่งลูกสุดฉาว! นักร้องดัง ผัวแฉติดยา ซัดกลับ คดีภาพโป๊เด็ก

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
รูขุมขนกว้าง

รูขุมขนกว้าง แก้ไขอย่างไรดี ? รวมวิธีกระชับรูขุมขนให้ผิวเรียบเนียน

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
เลเซอร์ขนน้องสาว ราคา

เลเซอร์ขนน้องสาว ราคาเท่าไหร่ ? คุ้มไหม ? ทำไมราคาแต่ละที่ไม่เท่ากัน

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1 พ.ย.68 แจกแนวทางรวย เปิดเลขเด่น 6-7 ให้คอหวยตามลุ้น

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
Back to top button