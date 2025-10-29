ใจสลาย เจ้าสาว 19 แขวนคอตาย หลังครอบครัวผัวรุมด่า ชุดแต่งงานเปิดไหล่ “โป๊-น่าอาย”
พ่อเจ้าสาว แค้น ครอบครัวเจ้าบ่าวบุกมาโวยถึงบ้าน บอกชุดแต่งงานลูกสาวเปิดไหล่ “เหมือนเปลือยกาย” ทำตระกูลอับอาย ลูกสาวทนไม่ไหว แขวนคอตายในสวน
สำนักข่าวเดอะซัน รายงาน โศกนาฏกรรมน่าสลดใจ ลียามาน มัมมัดลี เจ้าสาววัย 19 ปี ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพียงไม่กี่วันหลังงานแต่งงาน ชนวนมาจาก ชุดแต่งงานของเธอ ที่ครอบครัวฝ่ายสามีประณามว่า โป๊” น่าอาย เหมือนเปลือยกาย ทั้งที่แค่เปิดเพียงไหล่เท่านั้น
ที่เมืองมินกาเชวีร์ ประเทศอาเซอร์ไบจาน ลียามานถูกพบในสภาพแขวนคอที่สวนในบ้านของพ่อแม่เธอ มูราด บายรามอฟ พ่อของลียามาน เปิดใจกับสื่อท้องถิ่นด้วยความชอกช้ำ ว่า ลูกเขย เอลนูร์ มาเมดลี วัย 33 ปี กับพ่อแม่ของเขา บุกมาที่บ้านหลังงานฉลองจบลง ครอบครัวฝ่ายชายก่อเหตุทะเลาะวิวาทใหญ่โต พวกเขาตะโกนด่าเรื่องชุดแต่งงานของลูกสาว
“น่าอับอายสิ้นดี คุณปล่อยให้ลูกสาวใส่ชุดแต่งงานที่เปิดเผยน่าอายแบบนี้ได้ยังไง” พ่อเจ้าสาวเล่าคำพูดของฝ่ายนั้น
มูราดพยายามปกป้องลูกสาว เขาโต้เถียงว่าชุดแต่งงานก็ปกติ เป็นแบบที่เจ้าสาวทั่วไปใส่กัน แต่ครอบครัวฝ่ายสามีไม่ยอมสงบ การโต้เถียงยังคงดำเนินต่อไปในวันรุ่งขึ้น ครอบครัวฝ่ายชายกล่าวหาลียามานว่า “ทำให้ลูกชายกับตระกูลของพวกเขาต้องอับอาย” เพราะชุดเจ้าสาวที่เปิดไหล่
พ่อของเธอบอกว่า ลูกสาวเสียใจมาก เธอทนไม่ไหว ด้วยความทุกข์ใจกับอารมณ์ที่ถูกบีบคั้น เธอจึงจบชีวิตตัวเอง
ในวันงานศพ เอลนูร์ (สามี) กับครอบครัวของเขาเดินทางมาด้วย แต่มูราดไล่พวกเขากลับไป “ผมไล่พวกเขาออกไป ผมไม่ยอมให้พวกเขาอยู่” พ่อเจ้าสาวยังปฏิเสธข่าวลือในท้องถิ่น ที่อ้างว่าลูกสาวถูกบังคับให้แต่งงานกับผู้ชายที่อายุมากกว่า
“ไม่จริงเลย” เขายืนยัน “ลูกสาวผมไม่ได้ถูกบังคับแต่งงาน”
ขณะนี้ตำรวจอาเซอร์ไบจานกำลังสืบสวนคดี พวกเขากำลังพิจารณาว่าจะเปิดคดีอาญา ข้อหา การกลั่นแกล้งที่นำไปสู่การเสียชีวิตหรือไม่
แม้ข่าวไม่ได้ระบุศาสนาของลียามาน แต่อาเซอร์ไบจานเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ทัศนคติแบบอนุรักษ์นิยมต่อการแต่งกายของผู้หญิงยังคงพบเห็นได้ทั่วไปในบางพื้นที่
เรื่องนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากเกิดประเด็นถกเถียงคล้ายกันในอิหร่าน ประเทศเพื่อนบ้าน ที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านถูกวิจารณ์หนัก หลังจากภาพลูกสาวของเขาสวมชุดแต่งงานเกาะอก ในโรงแรมหรูหลุดว่อนเน็ต ชาวอิหร่านไม่พอใจ มองว่าเป็นการย้อนแย้งเพราะผู้หญิงทั่วไปในประเทศอาจถูกจับกุมหรือทำร้าย หากเพียงแค่โชว์เส้นผมหรือลำคอในที่สาธารณะ
