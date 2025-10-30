ข่าวดาราบันเทิง

ศึกแย่งลูกสุดฉาว! นักร้องดัง ผัวแฉติดยา ซัดกลับ คดีภาพโป๊เด็ก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 22:21 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 15:52 น.
55
สรุปศึกแย่งลูก เซีย กับสามีหมอ แฉกันนัว ฝ่ายชายอ้างฝ่ายหญิงติดยาหนัก ฝ่ายหญิงโต้กลับ อ้างฝ่ายชายถูกสอบสวนคดีอนาจารเด็ก

แดน เบอร์นาร์ด สามีหมอเนื้องอก อ้างนักร้องดัง “เซีย” ติดยาหนัก เป็นอันตรายต่อลูก ขอสิทธิ์เลี้ยงดูเต็มที่ ด้านนักร้องดังสวนกลับ ถูกขุดอดีตมาโจมตี แฉฝ่ายชายก็ถูกสอบสวนคดีฉาว

กำลังเป็นมหากาพย์สาดโคลนครั้งใหญ่ เซีย (Sia) นักร้องสาวเสียงทรงพลังเจ้าของเพลงดังอย่าง “Chandelier” กำลังอยู่ในศึกฟ้องหย่า แย่งสิทธิ์เลี้ยงดูลูกชายวัย 1 ขวบ ซัมเมอร์ซอลต์ วันเดอร์ กับ แดน เบอร์นาร์ด สามีหมอที่แยกทางกันไป

การต่อสู้แย่งลูกดุเดือดจนบานปลาย ทั้ง 2 ฝ่ายต่างยื่นเอกสารทางกฎหมายกล่าวหาอีกฝ่ายด้วยข้อหาที่น่าตกใจ ฝั่งสามีอ้าง เซีย ติดยา เป็นอันตรายต่อลูก

ตามเอกสารที่ TMZ ได้รับมา เบอร์นาร์ด ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยา อ้างว่าเซีย เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อลูกชาย “เซียเป็นแม่ที่ไม่เหมาะสม ไม่น่าไว้ใจ กำลังต่อสู้กับการใช้สารเสพติด การเสพติด ทำให้เธอไม่สามารถให้การดูแลที่ปลอดภัยหรือมั่นคงแก่ซัมมี่ (ชื่อเล่นลูกชาย) ได้”

เขายังอ้างว่า “ผมเป็นพ่อเพียงคนเดียวที่ปลอดภัย พึ่งพาได้สำหรับลูกชายของเรา ผมเป็นหมอ หนุ่มแน่น สุขภาพดี ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือปัญหาติดยาเสพติด”

เซีย กับ แดน เบอร์นาร์ด ถูกพบเห็นด้วยกันครั้งแรกในงานเปิดตัวภาพยนตร์ West Side Story เมื่อเดือนธันวาคม 2021

เบอร์นาร์ดอ้างต่อศาลว่า เมื่อเดือนที่แล้ว เซียจงใจปกปิดเรื่องที่เธอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ลอสแอนเจลิส นานถึงสองสัปดาห์ หลังจากตรวจพบยา “บาร์บิทูเรต” (ยาระงับประสาท) “เบนโซไดอะซีพีน” (ยากล่อมประสาท) ในร่างกาย โดยไม่มีคำอธิบายทางการแพทย์ที่สมเหตุสมผล

ฝ่ายสามีต้องการสิทธิ์เลี้ยงดูลูกแต่เพียงผู้เดียว พร้อมเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรเป็นเงิน 77,245 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (ประมาณ 2.84 ล้านบาท)

สามียังขอให้ศาลสั่งให้เซียต้องถูกสุ่มตรวจยาเสพติดเป็นประจำ ให้สิทธิ์เธอเจอลูกได้เพียง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 2 ชั่วโมง ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ฝั่งเซียโต้กลับ แฉฝ่ายชายถูกสอบสวนคดีอนาจารเด็ก อ้างว่าเบอร์นาร์ดกำลัง “ใช้อดีตการต่อสู้กับยาเสพติดของเธอมาเป็นอาวุธ” เพื่อโจมตีความน่าเชื่อถือของเธอ

นักร้องดังยอมรับว่าเธอเคยมีปัญหาการใช้สารเสพติดเมื่อ 15 ปีก่อน แต่ยืนยันว่าการฟื้นฟูเป็นรากฐานของชีวิตเธอนับตั้งแต่นั้นมา ยืนยันว่าเธอเลิกยาเสพติดมานานกว่า 6 เดือนแล้ว

ชีวิตคู่ของพวกเขาก็จบลงอย่างรวดเร็ว เซียยื่นฟ้องหย่าเมื่อวันที่ 18 มีนาคมปีนี้

เซียยังอ้างว่า เธอตกลงยินยอมที่จะตรวจยาเสพติดเป็นประจำสำหรับพ่อแม่ทั้ง 2 ฝ่าย แต่เป็นเบอร์นาร์ดเองที่ปฏิเสธจะไม่ปฏิบัติตาม

ที่หนักกว่านั้น เซียได้ทิ้งระเบิดลูกใหญ่ อ้างว่า เมื่อเดือนสิงหาคม ทั้งคู่ตกลงกันแล้วว่าจะให้ เบอร์นาร์ด เป็นฝ่ายถูกจำกัดการเข้าพบลูก โดยต้องมีผู้เชี่ยวชาญดูแล เหตุผลคือ เบอร์นาร์ดถูกกล่าวหาว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมตำรวจลอสแอนเจลิส (LAPD) กรมบริการเด็กและครอบครัว (DCFS) ในคดีเกี่ยวกับมีภาพอนาจารเด็กที่ผิดกฎหมาย ซึ่งพบบนฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของเขา

เบอร์นาร์ดปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องสื่อลามกอนาจารเด็ก อ้างว่าเซียจัดฉากหลักฐาน เพื่อจำกัดเวลาของเขากับลูก เพราะตามคำแถลงของตำรวจ ผลการสอบสวนในคดีดังกล่าวไม่มีข้อสรุปแน่ชัด ทำให้คดีถูกปิดไปแล้ว แต่เธอยังคงกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของลูกชายเมื่อต้องใช้เวลากับพ่อของเขา

ย้อนเส้นทางความรัก เซีย กับ แดน เบอร์นาร์ด ถูกพบเห็นด้วยกันครั้งแรกในงานเปิดตัวภาพยนตร์ West Side Story เมื่อเดือนธันวาคม 2021 ทั้งคู่แต่งงานกันอย่างเงียบๆ ที่วิลล่าหรูในเมืองปอร์โตฟิโน ประเทศอิตาลี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2023 ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่ คอร์ทนีย์ คาร์เดเชียน แต่งงาน

อย่างไรก็ตาม ชีวิตคู่ของพวกเขาก็จบลงอย่างรวดเร็ว เซียยื่นฟ้องหย่าเมื่อวันที่ 18 มีนาคมปีนี้ เพียงหนึ่งวันหลังจากที่ทั้งคู่แยกกันอยู่

