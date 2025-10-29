การเงินเศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย คนละครึ่งพลัส ใช้ซื้อ หวย-ลอตเตอรี่ ได้หรือไม่? นักเสี่ยงโชคเช็กด่วน

เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 06:30 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 17:29 น.
ไขข้อสงสัย โครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’ ใช้สิทธิซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ ลอตเตอรี่ ได้หรือไม่ เช็กเงื่อนไขการใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการอย่างไรให้ถูกต้องตามกำหนดรัฐบาล

เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับวันแรกของการใช้จ่ายผ่านโครงการ “คนละครึ่งพลัส” (29 ต.ค. 68) ซึ่งประชาชนสามารถนำสิทธิ์ที่ได้รับไปใช้จ่ายร่วมกับรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้แล้ว แต่ท่ามกลางความคึกคัก ก็เกิดคำถามสำคัญที่คอหวยทั่วประเทศอยากรู้ที่สุด นั่นคือ เราสามารถใช้สิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” ซื้อ “สลากกินแบ่งรัฐบาล” หรือ “ลอตเตอรี่” ได้หรือไม่? ใช้จ่ายอย่างไรไม่ให้ถูกตัดสิทธิ

คนละครึ่งพลัส ซื้อลอตเตอรี่ได้หรือไม่?

ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดไว้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการ คนละครึ่งพลัส ระบุว่า สินค้าบางประเภทไม่สามารถใช้สิทธิในโครงการได้ คือ สลากกินแบ่งรัฐบาล, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เหล้า-เบียร์), ผลิตภัณฑ์ยาสูบ, บัตรกำนัล หรือบัตรเงินสด รวมถึงบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าต้องห้ามตามเงื่อนไขของโครงการ

สรุปคือ โครงการ คนละครึ่งพลัส ไม่สามารถใช้ซื้อลอตเตอรี่ หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ เนื่องจากจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าต้องห้ามตามเงื่อนไขของโครงการ

ใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง

สำหรับสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการ ประชาชนสามารถใช้สิทธิจ่ายผ่านแอป “เป๋าตัง” ได้กับร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป ร้านขายของใช้จำเป็น สินค้าทั่วไป รวมถึงบริการนวด สปา ทำเล็บ และทำผม

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สิทธิกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า รถไฟ รถโดยสารประจำทาง และเรือโดยสาร รวมถึงขนส่งสาธารณะที่ไม่ใช่นิติบุคคล เช่น แท็กซี่ รถตู้ รถสองแถว รถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถสามล้อถีบ ได้อีกด้วย

อ้างอิงจาก : คนละครึ่งพลัส

เศรษฐกิจ

