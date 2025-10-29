ทำได้ไหม? อยู่คนละที่แต่ ถ่าย QR Code ส่งให้คนมีสิทธิ ‘คนละครึ่งพลัส’ สแกนจ่ายแทน

ไขข้อสงสัย ถ่ายรูป QR Code ของร้านค้าส่งให้ผู้อื่นที่ได้รับสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส สแกนจ่ายเงินแทนได้ไหม? เช็กคำตอบได้ที่นี่
เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับวันแรกของการใช้จ่ายผ่านสิทธิโครงการ คนละครึ่งพลัส ทั้งแบบร้านค้าและประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเอาไว้ ซึ่งบรรยากาศในวันนี้ (29 ต.ค. 68) เป็นไปอย่างคึกคัก แต่ก็ยังมีคำถามยอดฮิตที่หลายคนสงสัยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ ในกรณีที่เราไม่ได้สิทธิ์ หรือสิทธิ์ในวันนั้นหมดแล้ว เราสามารถ ถ่ายรูป QR Code ของร้านค้า แล้วส่งไปให้เพื่อนหรือญาติที่ได้รับสิทธิ์ แต่อยู่คนละที่ ช่วยสแกนจ่ายเงินแทนได้หรือไม่?
คำตอบคือ ไม่สามารถ ถ่ายรูป QR Code ของร้านค้า แล้วส่งต่อไปให้ผู้ที่มีสิทธิ คนละครึ่งพลัส ที่อยู่บริเวณอื่นสแกนจ่ายแทนได้ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวขัดต่อเงื่อนไขของโครงการที่กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ใช้สิทธิ์จะต้อง สแกน QR Code ณ หน้าร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น และในแอปฯ เป๋าตัง จะมีระบบตรวจสอบ ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ของผู้ใช้งานขณะทำธุรกรรม เพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดประเภทด้วย
สรุปคือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” จะต้องเดินทางไปใช้จ่าย ณ ร้านค้าด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นที่อยู่ต่างสถานที่สแกนจ่ายเงินแทนได้ในทุกกรณี จึงขอให้ประชาชนโปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คนละครึ่งพลัส ใช้ที่ 7-11 เซเว่นอีเลฟเว่น ได้หรือไม่? ทบทวนวิธีก่อนเปิดใช้วันแรก
- เคลียร์ชัด คนละครึ่งพลัส ใช้เต็มวงเงินจะหมดภายในกี่วัน? เปิดลิสต์ร้านที่เข้าร่วม
- พลาดสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” รอบนี้ ยังมีลุ้น รัฐบาลแย้มแผน “เฟส 2” คาดเริ่ม ม.ค. 69
ติดตาม The Thaiger บน Google News: