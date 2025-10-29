สรุปดราม่า ส.บอลไทย พลาดแรงมาก ใช้ธงจีนแทนเวียดนาม ล่าสุดต้องแถลงขอโทษ

ข่าว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 12:10 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 10:46 น.
สรุปดราม่าจับสลากฟุตซอล U19 อาเซียน 2025 ไทยใช้ธงจีนแทนเวียดนาม ล่าสุด สมาคมบอลไทย ออกแถลงการณ์ขอโทษ ยันไม่มีเจตนา พร้อมส่งตัวแทนบินตรงไปฮานอย

เกิดเหตุผิดพลาดร้ายแรงระหว่างการถ่ายทอดสดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 2025 (AFF U19 Futsal Championship 2025) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568

ไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพ ได้แสดงกราฟิกธงชาติเวียดนามผิดพลาด โดยนำธงชาติจีนขึ้นแสดงแทนในระหว่างการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของสมาคมฯ

เหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจอย่างมากในหมู่แฟนฟุตบอลชาวเวียดนาม สื่อเวียดนามหลายสำนักรายงานว่า ความผิดพลาดนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เนื่องจากประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับจีน

ต่อมา สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม (VFF) ได้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการไปยังสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (AFF) เพื่อขอคำชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ล่าสุดในช่วงค่ำของวันที่ 28 ตุลาคม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษต่อสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม (VFF) อย่างเป็นทางการแล้ว ยืนยันว่าความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไม่มีเจตนา หรือเกี่ยวข้องกับการดูหมิ่นใดๆ

“แถลงการณ์สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการจับสลาก การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน U19

อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายฟุตซอล และ ฟุตบอลชายหาด ขอโทษอย่างจริงใจต่อสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม (VFF) และประชาชนชาวเวียดนาม หลังเกิดความผิดพลาด ในการแสดงธงชาติเวียดนาม เป็นธงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ในพิธีจับสลากชิงแชมป์อาเซียน 2025 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ในวันนี้ โดยการแข่งขัน จะจัดขึ้น ณ สนาม อบจ.นนทบุรี สเตเดียม ประเทศไทย ในช่วงเดือนธันวาคม 2568

สมาคมฯ ตระหนักดีถึงการให้ความเคารพต่อทุกชาติสมาคมสมาชิกทุกระดับ เพราะธงชาตินั้น ถือเป็นสัญลักษณ์สําคัญระดับชาติ จึงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อความผิดพลาดนี้ โดยหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น สมาคมฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทราบเบื้องต้นว่าเป็นออแกไนซ์

นอกจากนี้ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ลํ่าซํา นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ยังได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงความขอโทษต่อทั้งสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม และ สหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังมอบหมายให้ อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายฟุตซอล และ ฟุตบอลชายหาด พร้อมคณะที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปขอโทษ ประธานสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม และ คณะผู้บริหาร ด้วยตนเองถึงที่ประเทศ เวียดนาม ในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ทันที

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม (VFF) และ ประชาชนชาวเวียดนาม จะให้อภัยต่อความผิดพลาดที่ เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความผิดพลาดของตัวบุคคล มิได้มีความประสงค์จะดูหมิ่นใด ๆ ต่อประเทศเวียดนาม โดยความผิดพลาดครั้งนี้เป็นบทเรียนสําคัญของ สมาคมฯ ที่จะต้องมีความรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อรักษามาตรฐานสูงสุด ในฐานะที่ได้รับโอกาสการเป็นเจ้าภาพจาก สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (AFF)

นอกจากนี้ สมาคมฯ จะส่งคณะผู้แทนเดินทางไปยังกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 (วันนี้) เพื่อเข้าพบ VFF ขอโทษด้วยตนเอง”

สำหรับผลการจับจับสลากแบ่งสาย ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2025 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ทีมชาติไทย อยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับ เวียดนาม บรูไน กลุ่มบี อินโดนีเซีย, เมียนมา, มาเลเซีย, กัมพูชา

โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลชายชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 2025

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2568

  • 13.00 น. อินโดนีเซีย พบ กัมพูชา
  • 15.30 น. เมียนมา พบ มาเลเซีย
  • 20.00 น. ไทย พบ บรูไน

วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2568

  • 13.00 น. เมียนมา พบ อินโดนีเซีย
  • 15.30 น. กัมพูชา พบ มาเลเซีย
  • 20.00 น. บรูไน พบ เวียดนาม

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2568

  • 13.15 น. มาเลเซีย พบ อินโดนีเซีย
  • 15.30 น. กัมพูชา พบ เมียนมา
  • 20.00 น. เวียดนาม พบ ไทย

วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568

  • 16.00 น. รอบรองชนะเลิศ อันดับ 1 สายบี พบ อันดับ 2 สายเอ
  • 19.00 น. รอบรองชนะเลิศ อันดับ 1 สายเอ พบ อันดับ 2 สายบี

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2568

  • 13.00 น. นัดชิงอันดับ 3
  • 19.00 น. นัดชิงชนะเลิศ

