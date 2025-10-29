ข่าวต่างประเทศ

คนมีบ้านระวัง 5 ต้นไม้ เรียกงูเข้าบ้าน คนไทยชอบปลูกมาก

เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 12:22 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 10:36 น.
77
สำรวจสวนในบ้านของคุณ ต้นไม้บางชนิด ดูสวยงาม อาจสร้างสภาพแวดล้อม ที่งูชอบ โดยไม่รู้ตัว

หลายคนเลือกต้นไม้จัดสวนโดยเน้นความสวยงาม หรือความหมายมงคล จนลืมปัจจัยด้านความปลอดภัยในพื้นที่อยู่อาศัย ต้นไม้บางชนิดดูสวยงาม ให้ร่มเงา แต่กลับกลายเป็นจุดหลบซ่อนชั้นดี ของงู สัตว์ร้ายมีพิษ กัดถึงตาย

ความจริงแล้ว งูไม่ได้ถูกต้นไม้เรียกมา แต่สภาพแวดล้อมบริเวณโคนต้นที่ชื้น รกทึบ สงบ จะดึงดูดให้งูเข้ามาทำรัง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่อากาศร้อนชื้น นี่คือ 5 ต้นไม้ยอดนิยมที่อาจดึงดูดงูมาใกล้บ้าน พร้อมวิธีจัดการที่ปลอดภัย เรียบง่าย ได้ผล

1. ต้นกล้วย

หลายบ้านคนไทยนิยมปลูกกล้วยไว้มุมสวน หลังบ้าน เพราะดูแลง่าย ได้เก็บผลกิน แต่ลำต้นกล้วยอุ้มน้ำ กาบใบหนา พุ่มใบรก ทำให้บริเวณนั้นชื้นเย็นตลอดเวลา นี่คือสภาพแวดล้อมที่งูโปรดปรานอย่างยิ่ง

เคยมีคนพบงูซ่อนตัวอยู่ระหว่างกาบกล้วย หรือขดตัวใต้โคนต้นเพื่อหลบความร้อน หากยังต้องการปลูก ควรปลูกให้ห่างจากพื้นที่อยู่อาศัย หมั่นตัดแต่งใบแห้ง ทำความสะอาดโคนต้นให้โล่งเตียน

2. ต้นเฟื่องฟ้า

เฟื่องฟ้าเป็นที่นิยมเพราะปลูกง่าย ออกดอกตลอดปี ความหมายดี แต่พุ่มเฟื่องฟ้ามักจะหนาทึบ กิ่งก้านพันกันยุ่งเหยิง มักปลูกชิดกำแพงหรือรั้ว ซึ่งเป็นจุดที่งูเลื้อยผ่านได้ง่าย

ที่สำคัญ โคนต้นเฟื่องฟ้ามักมีกิ่งไม้แห้ง ใบไม้ร่วงสะสม หากไม่เก็บกวาด จะทำให้เกิดความชื้น กลายเป็นที่ซ่อนตัวชั้นดี หากปลูกเฟื่องฟ้า ควรตัดแต่งกิ่งให้โปร่งสม่ำเสมอ กวาดโคนต้นให้สะอาด

ต้นเฟื่องฟ้ารกทึบ

3. ต้นพลูด่าง

พลูด่างเป็นไม้ประดับในบ้านที่ได้รับความนิยม เพราะปลูกง่าย ช่วยฟอกอากาศ แต่หากปลูกพลูด่างจำนวนมากไว้ที่มุมกำแพง ในสวน หรือปล่อยให้เลื้อยรกทึบ บริเวณนั้นจะมีความชื้นสูง แสงส่องไม่ถึง สร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบให้งู หรือแมลงเล็กๆ มาอาศัย

วิธีแก้ ควรปลูกพลูด่างในกระถางแขวนให้สูง ไม่ปล่อยให้เถาเลื้อยลงดิน หรือคลุมกำแพงจนทึบ

ต้นพลูด่าง

4. ม่านบาหลี

นิยมปลูกเพื่อใช้เป็นรั้ว หรือสร้างม่านสีเขียวห้อยลงมาจากระเบียง แต่พืชชนิดนี้โตเร็ว พุ่มหนา ห้อยระย้าลงมาจนชิดพื้น ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นมืด ทึบ ชื้น

นี่คือสภาพแวดล้อมที่งูชอบ งูเขียวมักชอบอาศัยในพุ่มไม้เย็นๆ ที่มีคนรบกวนน้อย หากต้องการปลูกไว้ ควรตัดแต่งให้สั้นเป็นประจำ อย่าปล่อยให้เถาเลื้อยลงมาถึงพื้นดิน

ม่านบาหลี

5. ต้นไผ่ หรือ กอไผ่ประดับ

การปลูกไผ่ประดับช่วยสร้างความรู้สึกสงบ ร่มรื่น แต่กอไผ่ที่หนาทึบมีช่องว่างซอกหลืบมาก จะสะสมความชื้น กลายเป็นที่ซ่อนตัวของหนู งู (ซึ่งงูมักตามหนูมา) งูขนาดเล็กอาจใช้โคนกอไผ่ที่ลับตาคนเป็นที่วางไข่

หากต้องการปลูก ควรเลือกปลูกเพียงไม่กี่กอเล็กๆ ควบคุมไม่ให้กอแผ่ขยาย หรือปลูกชิดกำแพงบ้าน

กอไผ่

วิธีแก้ไขหากปลูกต้นไม้เหล่านี้

หากบ้านของคุณมีต้นไม้เหล่านี้อยู่ ไม่จำเป็นต้องตัดทิ้ง เพียงแค่ดูแลให้ต้นไม้ ให้โปร่งอยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้พุ่มหนาทึบเกินไป กวาดใบไม้แห้ง เศษหญ้า บริเวณโคนต้นให้โล่งเตียน อาจป้องกันด้วยการโรยผงปูนขาว หรือใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นตะไคร้ฉีดพ่นรอบโคนต้นเป็นระยะ

สามารถปลูกพืชที่งูไม่ชอบกลิ่นแซมไว้ได้ เช่น ตะไคร้ สะระแหน่ (มินต์) หรือดาวเรือง สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลสวนให้ สะอาด แห้ง และสว่าง เพราะที่ใดก็ตามที่แห้งโปร่ง งูจะไม่เลือกเป็นที่อยู่อาศัย

ข่าวต่างประเทศ

คนมีบ้านระวัง 5 ต้นไม้ เรียกงูเข้าบ้าน คนไทยชอบปลูกมาก

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

