โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 35 ราย
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา 35 ราย
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาประจําศาล ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น จํานวน 35 ราย ดังนี้
1. นางสาวภัคจิรา จินดานาค ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดเชียงใหม่
2. นายสรณัฐ ตันธนศักดา ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดสุรินทร์
3. นางสาวปภัสสร เที่ยงสุทธิสกุล ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดภูเก็ต
4. นางสาวนัฏศิมา วัชระวณิชกุล ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดชัยภูมิ
5. นางสาวกฤติกา สุพลพงษ์ ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
6. นายกนก กุลกิติรังษี ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
7. นางสาวอธิรัชต์ ตั้งเติมสุข ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดพิษณุโลก
8. นายนราธิป นะยะเนตร ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดภูเก็ต
9. นายวสันต์ ตันเลียง ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
10. นางสาวธารทิพย์ เกียรติสุวรรณ์ ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดพิจิตร
11. นางสาวพัชริดา เชียงอินทร์ ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดชัยภูมิ
12. นางสาวหัฏฐภิญญ์ สุธีวีระขจร ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดพิจิตร
13. นายวิเชียร โชติวิจิตร ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดชุมพร
14. นางสาวภัคภร กมลรัตนกุล ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
15. นางสาวภัทราพร พิทักษานนท์กุล ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดพิษณุโลก
16. นางสาวภัทรนันท์ พิศุทธินุศาสตร์ ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดกระบี่
17. นายรณัชย์ รัตนวรรณี ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนครพนม
18. นางสาวนวพร ไทยยิ่ง ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดสกลนคร
19. นางสาวอรุณี วรรณไพบูลย์ ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดกระบี่
20. นายโสภณ แก้วจรูญ ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดพิจิตร
21. นางสาววรีวัลย์ ยะสาร ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดชัยภูมิ
22. นายสุทธวิชญ์ แพเรือง ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดเกาะสมุย
23. นายรัฐพนธ์ พานิชกุล ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดพิจิตร
24. นางสาววนัชพร บดิการ ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดเกาะสมุย
25. นายอภิสิทธิ์ พินิจผล ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดชัยภูมิ
26. นายพงษ์ธวัฒน์ บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดกระบี่
27. นางสาวชวิพร สุวรรณวงศ์ ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดสกลนคร
28. นางสาวอารดา นพรัตยาภรณ์ ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดชัยภูมิ
29. นางสาวภัคจิรา ศิลาทอง ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดสกลนคร
30. นางสาวจุฬาลักษณ์ พูลสวัสดิ์ ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดกระบี่
31. นางสาวชนินาถ ศรีวงษ์ ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
32. นายนที จอกสถิตย์ ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
33. นางสาววรวรรณ สันตะบุตร ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดสกลนคร
34. นายนราวิชญ์ เกาะกลาง ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดสุรินทร์
35. นายสุรวัฒน์ ชัยชนะ ผู้พิพากษาประจําศาล ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลแขวงสุวรรณภูมิ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2568
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
ข้อมูลจาก : ratchakitcha
