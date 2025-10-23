ข่าว

“น้องวิน ภาสวิน” นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ อายุ 14 ปี เสียชีวิตแล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 07:44 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 08:17 น.
5,653
น้องวินอายุ 14 ปี เสียชีวิตแล้ว

คุณแม่แจ้งข่าวเศร้าว่า น้องวิน ภาสวิน นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ อายุ 14 ปี เสียชีวิตแล้ว เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา หลังเคยป่วยเป็นมะเร็งตั้งแต่ 3 ขวบ

เพจเฟซบุ๊ก Win Phassawin ซึ่งเป็นเพจของน้องวิน ภาสวิน ตันตินิติ นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่วัย 14 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่วัย 3 ขวบ ได้แจ้งข่าวเศร้าว่าน้องวินเสียชีวิตแล้ว

โดยทางเพจระบุว่า “นักสู้ตัวน้อยของแม่ ได้ออกเดินทางแล้วนะคะ เช้านี้ 5.18 รักสุดใจ”

สำหรับน้องวินนั้น สร้างชื่อจากรายการ มนุษย์ต่างวัย หลังจากที่น้องวิน ซึ่งแม้อายุแค่ 14 ปีแต่มีการวางแผนทางการเงินที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อขนมไปขายให้เพื่อนๆ ที่โรงเรียน ถ้าขายหมดจะมีรายได้ 200 บาทต่อสัปดาห์ บวกกับเงินที่แม่ให้สัปดาห์ละ 500 บาท จะเป็น 700 บาท โดยแบ่งเงินเป็น 2 ส่วน ซื้อของออนไลน์และของที่อยากได้ และนำไปต่อทุนซื้อขนมไปขายเพิ่ม ผันตัวเป็นผู้นำทางความคิด (KOL) ในติ๊กต็อกและไอจี ปั้นช่อง ทำ Vlog และรีวิวสินค้า สร้างแรงบันดาลใจ จนทำให้มีผู้ติดตามจำนวนมาก

น้องวินเคยกล่าวว่า “เรามีระเบิดเวลาในตัวที่ไม่เหมือนคนอื่น วันนี้เราไม่สามารถจะมองสุขภาพเป็นต้นทุนได้แล้ว เราก็เลยมองเรื่องเวลาที่เราเริ่มเร็วกว่าเป็นต้นทุน”

ด้าน Pop Siwapat ผู้ก่อตั้ง White Road Academy ได้เขียนโพสต์ไว้อาลัยถึงน้องวินว่า “ถึง #น้องวิน ที่รัก พี่ป๊อบมาส่งในการเดินทางไกลนะครับ

ตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน วินคือสัญลักษณ์ของความตั้งใจและมุ่งมั่น

วินมาคนแรก ๆ ของคลาสเรียน วินนั่งหน้าสุด วินจดทุกอย่าง

พี่ป๊อบจำประโยคที่เราคุยกันได้เลยว่า “ทำไมผมถึงร้องไห้”

วินถามพี่ป๊อบหลังจากทำเวิร์คช๊อป และพี่ป๊อบบอกว่า

“รู้สึกถึงมันไปนะ ยอมรับอารมณ์ตัวเอง แล้วเราจะได้ใช้ชีวิต”

หลังจากนั้นเราก็เจอกันทุกคลาสเรียน

วินตั้งใจมากจนผู้ใหญ่ทุกคนชื่นชม

วินคือผลลัพธ์ที่งดงามมาก ๆ

ทั้งกับพี่ป๊อบและพี่แน๊ค Nack Siwakorn

เวลาใครท้อใจถอดใจ

พวกเขาจะหันมาที่วิน

เพื่อเห็นว่าวินตั้งเรียนขนาดไหน

หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า”ถ้าเด็กตัวแค่นี้ ยังตั้งใจเรียนขนาดนี้ ฉันแก่ขนาดนั้นยังถอดใจ ก็ไม่รู้ว่าจะยังไง”

หลายครั้งที่พี่ป๊อบเองก็ถอดในใจกับการใช้ชีวิต

แม่ก็จะบอกพี่ป๊อบว่า “ดูซิ ขนาดเด็กน้อยยังสู้เลย”

วินเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ป๊อบกลับมาหลาย ๆ ครั้งนะครับ เราสองคนไม่ใช่แค่อาจารย์กับนักเรียน เรารู้สึกถึงกันในความเป็นเพื่อนและพี่น้องเป็นครอบครัวที่ห่วงในกันเสมอ ตอนวินเข้าโรงพยาบาล พี่ป๊อบไปเยี่ยม

ตอนพี่ป๊อบเข้าโรงพยาบาล วินก็ส่งข้อความมาเยี่ยม

มันเป็นส่วนหนึ่งของกันแล้วกันไปแล้วครับวิน

มันไม่เคยง่ายที่จะต้องทำใจกับเรื่องนี้

วันที่วินเสี่ยง ๆ จะไปหลายครั้ง พี่ป๊อบอยู่ตรงนั้น วินบอกว่าพี่ป๊อบคือครูที่ดีที่สุดในชีวิต พี่แน๊คก็ด้วย

วินถามพี่ป๊อบว่าเมื่อไหร่ผมจะได้กลับไปใช้ชีวิต พี่ป๊อบก็ได้ตอบอย่างล้ม ๆ แล้ง ๆ ว่า เมื่อร่างกายวินพร้อม วินจะได้ใช้ชีวิตเต็มที่เลย เพราะขนาดวินป่วย วินยังอัพคลิป ทำความรู้

ให้กำลังใจผู้คนมากมายเลยจิตใจ ความคิดวิน คือมรดกของโลกเสมอ มันเยียวยา มันเป็นต้นแบบ มันเป็นพลังใจ หลายครั้งวินชอบบ่นว่าทำไม่เต็มที่

พี่ป๊อบบอกวินทั้งต่อหน้า และขอบอกอีกครั้งในนี้ว่า

“วินเต็มที่มากแล้วจริง ๆ นะ

มากแบบที่บางทีพี่ป๊อบยังทำสู้วินไม่ได้เลย”

วินหาเงินใช้เองตั้งแต่เด็ก

วินรู้วิธีเก็บออมเงิน ออมทอง

วินมีความตั้งใจแรงกล้ามากที่จะแบ่งเบาภาระพ่อแม่

วินเต็มที่จนเกินคำว่าเต็มที่ไปแล้วนะครับ

วินคือสัญลักษณ์ของการ “ทลายขีดจำกัดอย่างไร้ข้ออ้าง”

วิน “อยู่เหนือต้นทุนชีวิตทางร่างกายไปมาก”

วิน “มีแต่ทำ ทำให้เต็มที่ ทำเสมอ เรียนรู้ไป”

จากร้อยวิว มาเป็นล้าน มาเป็นคนที่เป็นล้านรู้จัก วินไม่ต้องติดค้างคาใจอะไรทั้งนั้น วินวางใจได้เลยครับ

เมื่อวานวันสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกัน วินยังเรียกหาพี่ป๊อบ เราได้ชื่นชมกัน บอกลากัน ยิ้มให้กัน สัมผัสกัน

วินยังฟังคลิปความรู้รอบตัวเกี่ยวกับโลกอยู่เลย วินบอกว่าอยากไปเที่ยวทุกประเทศเลยเสาร์นี้พวกเราทำได้แค่ยิ้มเอ็นดูและหดหู่ในใจ วินขอหมอกลับมาที่บ้านเพราะวินรู้ตัวว่าอยากจะจากไปในอ้อมอกพ่อแม่และญาติ ๆ

ท้ายที่สุดวินคงได้เห็นแล้วนะครับว่า “ทุกคนรักวินมาก ๆ เลยนะครับ” มีญาติ ๆ เดินทางมาจากไกล ๆ เพื่อวิน พี่ป๊อบพี่แน็คก็อยู่ด้วยเสมอ

อยู่นานพอที่จะได้บอกลากันอย่างงดงาม วินสอนให้พี่ป๊อบเห็นสัจธรรมของชีวิตว่าท้ายที่สุดก็มีแต่เรากับร่างกายและเรากับในครอบครัวใกล้ชิดไม่กี่วันเมื่อวานบ้านวินอบอุ่นมากนะครับ

แม้ว่าทุกคนจะเศร้าเสียใจ แต่ทุกคนพร้อมจะอยู่วินอย่างถึงที่สุดจริง ๆแม่กับพ่อรักวินมากนะไม่ต้องห่วงนะ พี่ป๊อบเชื่อว่าพวกเขาอยู่ได้ วินเกิดมามีพ่อแม่ที่งดงามจริง ๆ ขอบคุณแม่โอ๊ตด้วยนะครับที่คอยรายงานข่าวและมีส่วนให้ผมได้เห็นความงดงามในชีวิตวิน

จากนี้ขอให้วินได้เดินทางไปยังที่ ๆ ที่วินฝันใฝ่นะครับ ทุกสิ่งที่วินบันทึกไว้ในสมุดเบาใจ พี่ป๊อบเชื่อเหลือเกินว่าพ่อแม่จะสานต่ออย่างดี วันหนึ่งถ้าไวท์โรดก่อตั้งเสร็จ จะมีห้องชื่อ “ภาสวิน” นะครับ

เพื่อรำลึกถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความกตัญญู การใฝ่รู้ของวิน วินไม่ต้องห่วงว่าใครจะลืมวินไหมนะครับ มันแน่นอนว่าทุกคนจะมีเรื่องส่วนตัวให้ต้องคิดและจัดการ แต่พี่ป๊อบเชื่อว่าในหลาย ๆ แว่บ วินจะปรากฏในใจพวกเขาทั้งคำพูด ความรู้ รอยยิ้ม ความน่ารัก การสู้เพื่อใช้ชีวิตต่อไป

พี่ป๊อบจะจดจำทุกอ้อมกอด หลาย ๆ ขณะที่เราคุยกันทุกคลิปที่วินส่งมาให้จะไม่มีวันลบมันไปเด็ดขาด กะว่าจะไม่ร้องไห้เมื่อเขียนโพสนี้แต่ก็ร้อง

เดี๋ยวพี่ป๊อบไปหา ไปบอกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับวิน วินคือผู้ชนะในใจชพ่อแม่ ครอบครัว พี่ป๊อบ พี่แน๊ค และเพื่อนร่วมโลกนะ วินคือสัญลักษณ์ของการก้าวผ่านขีดจำกัด

วินมหัศจรรย์เหลือเกินครับ พี่ป๊อบเคยพูดต่อหน้าวินไปแล้ว วันนี้ขออวดให้โลกรู้นะครับ หลับให้นะครับน้องชาย สักวันเราคงได้พบกันครับ”

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

