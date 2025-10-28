“ต๊อบ เถ้าแก่น้อย” ลาออกจากตำแหน่ง CEO โดน กลต. เชือดคดีหุ้น TKN
ต๊อบ เถ้าแก่น้อย ลาออกจากตำแหน่ง CEO แล้ว หลังโดน กลต. เชือดคดีหุ้น TKN โดยอาศัยข้อมูลภายใน ยืนยันไม่กระทบการดำเนินธุรกิจ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับบุคคล 5 ราย กรณีซื้อหุ้นบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (TKN) โดยอาศัยข้อมูลภายใน บุคคลทั้ง 5 ราย หนึ่งในนั้นประกอบด้วย นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หรือ ต๊อบ เถ้าแก่น้อย โดยสั่งให้บุคคลทั้ง 5 ราย ชำระเงินรวม 16,392,684 บาท พร้อมกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารนั้น
ล่าสุด บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ออกหนังสือชี้แจงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยระบุว่า บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับทราบการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาและรวบรวมข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป
อย่างไรก็ดี ในวันที่ 27 ต.ค. 2568 นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลงทุกตำแหน่ง และบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมต่อไป
