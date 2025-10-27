“ชาดา” สวนกลับปมตั้ง “ธรรมนัส” คุมทีมปราบสแกมเมอร์ เชื่อทำงานได้ อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน
“ชาดา” สวนกลับปมตั้ง “ธรรมนัส” ปราบสแกมเมอร์ ลั่นเอาโจรปราบโจรดีไหมล่ะ พร้อมกางปีกป้อง “กัน จอมพลัง” ชี้ให้ดูที่การใช้เงิน ไม่ใช่ว่ารู้จักใคร
27 ตุลาคม 2568 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงประเด็นการเมืองหลายเรื่อง เริ่มต้นด้วยการชื่นชมนายวรภัค ธันยาวงษ์ ที่ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ว่าเป็นการแสดงสปิริตและความเป็นสุภาพบุรุษทางการเมือง ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน นายชาดาเห็นว่าสังคมควรชื่นชมการกระทำดังกล่าว และยืนยันว่าการลาออกครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลแน่นอน
ต่อมาผู้สื่อข่าวถามถึงข้อครหาเกี่ยวกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเชื่อมโยงกับกรณีนายกัน จอมพลัง และนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภากัมพูชา นายชาดากล่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส เคยถูกอภิปรายมาหลายครั้งแล้ว หากมีความผิดจริงคงไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งได้ ส่วนการรู้จักกับนายเบนจามินนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะนายเบนจามินเป็นที่รู้จักของคนจำนวนมาก การรู้จักใคร ไม่ได้หมายความว่าต้องมีความผิดตามไปด้วย
นายชาดา กล่าวถึงกรณีมูลนิธิของกัน จอมพลัง ว่าควรให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การที่มูลนิธิระบุว่าจะมอบทรัพย์สินให้มูลนิธิธรรมนัสเมื่อเลิกกิจการ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติทั่วไป สิ่งที่ควรตรวจสอบคือ มูลนิธิกัน จอมพลัง มีการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ไม่ใช่ตัดสินจากการรู้จัก ร.อ.ธรรมนัส นายชาดาเน้นย้ำว่าสังคมไทยควรอยู่กับความเป็นจริง ไม่ใช่กระแส และไม่ควรใช้อารมณ์หรือความเป็นพวกพ้องมาตัดสิน
ประเด็นสำคัญคือเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความไม่เชื่อมั่นของสังคม กรณีมีการแต่งตั้ง ร.อ.ธรรมนัส เป็นประธานคณะทำงานปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ นายชาดาตอบว่าตนไม่ทราบเรื่องการแต่งตั้งนี้มาก่อน พร้อมย้อนถามสื่อมวลชนว่า “ก็ทำไม ถ้าคุณเข้าใจแบบนั้น ทำไมคุณไม่เข้าใจว่าเอาโจรไปปราบโจรดีไหมล่ะ”
นายชาดา กล่าวเสริมว่า ขอเพียงให้ ร.อ.ธรรมนัส รู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา เชื่อว่า ร.อ.ธรรมนัส ก็สามารถทำงานได้ อย่าเพิ่งรีบวิพากษ์วิจารณ์ นายชาดายอมรับว่าตนเองเสพข่าวน้อย เพื่อไม่ให้ความคิดบิดเบือนไปตามกระแสสังคม
