ข่าว

“แม่บุ๋ม” เตรียมตั้งโรงครัว รองรับพี่น้อง ปชช. ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 08:28 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 08:42 น.
79

แม่บุ๋ม เตรียมตั้งโรงครัว รองรับพี่น้อง ปชช. ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง เพื่อให้ได้ทานอาหารขณะที่รอคิวเข้าด้านใน

ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตนางสาวไทย ดารานักแสดง พิธีกรชื่อดัง และประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดเผยว่า “บุ๋มมาเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งโรงครัวค่ะ โรงครัวของเราอยู่หน้าศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ

บุ๋มและทีมงานมูลนิธิองค์กรทำดี มีความตั้งใจที่จะทำอาหารเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทานอาหารขณะที่รอคิวเข้าด้านใน วันและเวลา บุ๋มจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ”

ก่อนจะโพสต์ต่อว่า “ระหว่างที่เตรียมสถานที่ทำโรงครัว ฝนตกปอยๆ พอขบวนเสด็จมาถึง ฝนก็หยุดตก บุ๋มเลยได้มีโอกาสรับขบวนเสด็จแบบใกล้ๆค่ะ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เรื่องใหญ่ ผู้ว่าฯ จ.อากิตะ ร้องกองทัพญี่ปุ่นช่วยปราบหมี หลังเกิดเหตุโจมตีพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“อ.เจษฎา” จี้ “พรรคประชาชน” เงียบสงัด กรณีคำสั่ง ศธ. งดจัดงานรื่นเริง 1 ปี

3 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เศร้า! ร้านหมูกระทะ-หม่าล่า ย่านปทุมธานี แจ้งปิดกิจการ ทั้งที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน

5 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง โอนเงิน 5 หมื่นคืน บอส ณวัฒน์ แล้ว ข่าว

จบดราม่า กัน จอมพลัง โอนเงินคืน บอส ณวัฒน์ จะไปซื้อน้ำพริกแจกคนก็ได้ ขอแยกย้าย

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกแอลเบเนีย แจ้งข่าว รมต.เอไอ ตั้งท้อง เตรียมให้กำเนิดลูก 83 คน

18 นาที ที่แล้ว
ทราย เจริญปุระ เล่าเหตุการณ์ประทับใจที่ วังไกลกังวล ช่วงปี พ.ศ. 2546 เผยโมเมนต์เข้าใจผิด โค้งขอ พระพันปีหลวง เต้นรำ แต่ทรงมีพระเมตตารับ บันเทิง

ทราย เจริญปุระ เล่าโมเมนต์ประทับใจ เคยเต้นรำกับ ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สุดโหด แพลตฟอร์มของเล่นจีนเรียกร้อง ‘คลิปตบลูก’ เพื่อแลกกับการคืนเงิน

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ หวัง ไทย เริ่มกระบวนการปล่อยตัว เชลยศึกทหารเขมร 18 นายทันที

39 นาที ที่แล้ว
เคาะแล้ว! กสทช. ชง ครม. &#039;เน็ตคนละครึ่ง&#039; 3 รอบบิล ใครได้บ้าง? เช็กเงื่อนไขที่นี่ การเงิน

‘เน็ตคนละครึ่ง’ 3 รอบบิล ใครได้บ้าง? กสทช. ชง ครม. เช็กเงื่อนไขที่นี่

49 นาที ที่แล้ว
งานวัดภูเขาทอง 68 งดมหรสพ-กิจกรรมบันเทิงทั้งหมด ข่าว

งานวัดภูเขาทอง 2568 ยกเลิกงานบันเทิง-ร้านค้าบางโซน เปิดให้สักการะฯ 29 ต.ค.นี้

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ซาบีดา” ยืนยันจัดลอยกระทงได้ หลีกเลี่ยงงานรื่นเริง คุมโทนแสงสีเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.พาณิชย์ ยัน MOU แร่แรร์เอิร์ธ ไม่มีข้อผูกมัดทางกฏหมาย ไม่ได้เลือกข้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ไม่ปิดโอกาส ลงชิงเก้าอี้ ปธน. สมัยที่ 3 เมินรัฐธรรมนูญ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คณะอักษรจุฬาฯ แต่งกลอนสุดไพเราะ ถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่บุ๋ม” เตรียมตั้งโรงครัว รองรับพี่น้อง ปชช. ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โรม” สวน “ชาดา” โจรจะช่วยโจร ปมตั้ง “ธรรมนัส” ปราบสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอปฯ ตรวจจับ UFO พบ &quot;วัตถุลึกลับใต้น้ำ&quot; หลายพันชิ้น โผล่ใกล้ชายฝั่งสหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ

แอปฯ ตรวจจับ UFO พบ “วัตถุลึกลับใต้น้ำ” หลายพันชิ้น โผล่ใกล้ชายฝั่งสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“เจม” นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี เตรียมลุยศึก Formula 3 ฤดูกาลหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกรัฐบาล แจง “อนุทิน” ไม่ได้บอกว่าไทยล้ำแดนเขมร แค่เปรียบเทียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก่อนเริ่มใช้ คนละครึ่งพลัส วันแรก 29 ต.ค. 68 รัฐบาลย้ำ ผู้ใช้และร้านค้า อย่าซื้อ-ขายสิทธิ หรือทำรายการเทียมเข้าข่ายทุจริต ชี้โทษอาญา จำคุกไม่เกิน 3 ปี และถูกระงับสิทธิจากโครงการรัฐถาวร ข่าว

รัฐบาลย้ำ! ซื้อ-ขายสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” มีความผิดฐานฉ้อโกง โทษจำคุก 3 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดตัวแล้ว นักร้องดัง ควง อดีตนายกฯ ฉลองวันเกิดที่ปารีส จูงมือหวานฉ่ำ บันเทิง

เปิดตัวแล้ว นักร้องดัง ควง อดีตนายกฯ ฉลองวันเกิดที่ปารีส จูงมือหวานฉ่ำ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่ใช่ภาพตัดต่อ หมาลาบราดอร์จีนสุดเจ๋ง ขับสกู๊ตเตอร์ลงถนนใหญ่ จนตำรวจต้องโบกเรียก

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้อยคนรู้จัก ‘ฉายฉาน บุญลือพันธ์’ ธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระพันปีหลวง เสียดายจากไปเร็ว ข่าวในพระราชสำนัก

น้อยคนรู้จัก ‘ฉายฉาน บุญลือพันธ์’ ธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระพันปีหลวง เสียดายจากไปเร็ว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด หนุ่มที่ปรึกษา ม.ดัง ฆ่ารัดคอแฟน จุดไฟเผาบ้าน ย่างสดลูกน้อยวัย 4 วัน ข่าวต่างประเทศ

สลด หนุ่มที่ปรึกษา ม.ดัง ฆ่ารัดคอแฟน จุดไฟเผาบ้าน ย่างสดลูกน้อยวัย 4 วัน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขเด็ดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงกระบี่ เลขเด็ด

แห่ส่อง เลขเด็ด นายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่กระบี่ จับตาทะเบียนรถตู้ดำ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 08:28 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 08:42 น.
79
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องใหญ่ ผู้ว่าฯ จ.อากิตะ ร้องกองทัพญี่ปุ่นช่วยปราบหมี หลังเกิดเหตุโจมตีพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

เศร้า! ร้านหมูกระทะ-หม่าล่า ย่านปทุมธานี แจ้งปิดกิจการ ทั้งที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

นายกแอลเบเนีย แจ้งข่าว รมต.เอไอ ตั้งท้อง เตรียมให้กำเนิดลูก 83 คน

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
ทราย เจริญปุระ เล่าเหตุการณ์ประทับใจที่ วังไกลกังวล ช่วงปี พ.ศ. 2546 เผยโมเมนต์เข้าใจผิด โค้งขอ พระพันปีหลวง เต้นรำ แต่ทรงมีพระเมตตารับ

ทราย เจริญปุระ เล่าโมเมนต์ประทับใจ เคยเต้นรำกับ ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
Back to top button