“แม่บุ๋ม” เตรียมตั้งโรงครัว รองรับพี่น้อง ปชช. ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ
แม่บุ๋ม เตรียมตั้งโรงครัว รองรับพี่น้อง ปชช. ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง เพื่อให้ได้ทานอาหารขณะที่รอคิวเข้าด้านใน
ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตนางสาวไทย ดารานักแสดง พิธีกรชื่อดัง และประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดเผยว่า “บุ๋มมาเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งโรงครัวค่ะ โรงครัวของเราอยู่หน้าศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ
บุ๋มและทีมงานมูลนิธิองค์กรทำดี มีความตั้งใจที่จะทำอาหารเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทานอาหารขณะที่รอคิวเข้าด้านใน วันและเวลา บุ๋มจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ”
ก่อนจะโพสต์ต่อว่า “ระหว่างที่เตรียมสถานที่ทำโรงครัว ฝนตกปอยๆ พอขบวนเสด็จมาถึง ฝนก็หยุดตก บุ๋มเลยได้มีโอกาสรับขบวนเสด็จแบบใกล้ๆค่ะ”
