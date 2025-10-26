เปิดสาเหตุ ชาวบ้านเป็นลมหมดสติ นอนเรียงรายกลางถนน หลังทานหมูกระทะ
เปิดสาเหตุ ชาวบ้านเป็นลมหมดสติ นอนเรียงรายกลางถนน หลังทานหมูกระทะ เผยมีการกินแมงกะพรุน ซึ่งหากเตรียมไม่ถูกต้องอาจทำให้ป่วยได้
จากกรณีที่ เพจเฟซบุ๊ก เด็กปากน้ำ ได้โพสต์ข้อความเตือนภัยสายปิ้งย่าง โดยระบุว่า หมูกระทะรสเด็ดอาจจะทำให้คุณถึงแก่ชีวิตก็เป็นไปได้โดยเคสนี้มีผู้ป่วยถึง 4 รายหนึ่งในนั้นมีเด็กหญิงอายุ 8 ขวบ
โดยเหตุเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาอาสาสมัครมูลนิธิกตัญญูได้รับแจ้งมีเหตุผู้เป็นลมหมดสติ อยู่ภายบ้านเอื้ออาทรบางปู ในที่เกิดเหตุมีผู้ป่วย 4 รายนอนเรียงรายกันอยู่กลางถนนตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว ข่าวสด รายงานถึงเหตุการณ์เพิ่มเติมว่า สาเหตุอาจจะมาจากการทานแมงกะพรุนเข้าไป ซึ่งหากเตรียมไม่ถูกต้องและไม่สุก หรือเป็นชนิดที่มีพิษเล็กน้อย อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรืออาหารเป็นพิษรุนแรงได้
อย่างไรก็ตามผู้ประสบเหตุทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้ว ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานข้อมูล แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์เช่นนี้ ก็จะต้องส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสอบสวนหาข้อเท็จจริง เพื่อทำการสอบสวนโรค และจะมีการแจ้งให้กับประชาชนรับทราบข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เตือนภัยสายปิ้งย่าง! ผู้ป่วย 4 รายนอนหมดหมดสติกลางถนน หลังกินหมูกระทะ
- แม่ใจยักษ์ ถีบลูก 5 ขวบตกเก้าอี้ น้ำราดหัว กลางร้านหมูกระทะ อึ้ง เสพยา เลี้ยงทิ้งขว้าง
- อันตรายมาก ผู้ป่วยอ้วกเป็นเลือดสด ๆ 2 ชม. เหตุใช้ยาแก้ปวดลดอักเสบเกินขนาด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: