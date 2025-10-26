ข่าว

เตือนภัยสายปิ้งย่าง! ผู้ป่วย 4 รายนอนหมดหมดสติกลางถนน หลังกินหมูกระทะ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 10:52 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 10:52 น.
66
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

กู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย 4 ราย นอนหมดหมดสติกลางถนน หลังกินหมูกระทะ เผยผู้ป่วยมีอาการหน้ามืดอาเจียน ไม่มีแรง นำตัวส่งโรงพยาบาลหมดแล้ว

เพจเฟซบุ๊ก เด็กปากน้ำ ได้โพสต์ข้อความเตือนภัยสายปิ้งย่าง โดยระบุว่า “หมูกระทะรสเด็ดอาจจะทำให้คุณถึงแก่ชีวิตก็เป็นไปได้โดยเคสนี้มีผู้ป่วยถึง 4 รายหนึ่งในนั้นมีเด็กหญิงอายุ 8 ขวบ

เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาอาสาสมัครมูลนิธิกตัญญูได้รับแจ้งมีเหตุผู้เป็นลมหมดสติ อยู่ภายบ้านเอื้ออาทรบางปู ในที่เกิดเหตุมีผู้ป่วย 4 รายนอนเรียงรายกันอยู่กลางถนน เจ้าหน้าที่เข้าสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นทราบสาเหตุเกิดจาก กลุ่มเพื่อนๆได้ไปซื้อ หมูกระทะชั่งกิโลใน ตลาดแห่งหนึ่งในย่านบางปู มารับประทานกันได้สักพักน้องผู้หญิงวัย 8 ขวบมีอาการหน้ามืดอาเจียนร่างกายอ่อนเพลียไม่มีแรง หมดสติ ในเวลาไกล้เคียงกันพวกเพื่อนๆที่นั้งล้อมวงกินหมูกระทะก็เกิดอาการหน้ามืด อาเจียน ร่างกายไม่มีแรงลงไปนอนรอความช่วยเหลือเช่นเดียวกัน ยืนยันจากผู้ที่อยู่ในเหตุการว่าเพิ่งทานหมูกระทะไปได้ไม่นานก็เกิดอาการดังกล่าว

เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูพร้อมกำลังเร่งรัดเข้าให้ความช่วยเหลือก่อนลำเลียงผู้ป่วยทั้ง4รายรีบนำส่งรักษาตัวที่รพ.เรียบร้อย”

ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าถึงสาเหตุที่ชัดเจน สำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป

