COCKTAIL แจ้งสถานะทัวร์คอนเสิร์ต หลังมติ ครม. ขอความร่วมมืองดงานรื่นเริง

COCKTAIL แจ้งสถานะทัวร์คอนเสิร์ต 30 วัน หลังมติ ครม. ขอความร่วมมืองดงานรื่นเริงทัวร์ COCKTAIL77 Ever Tour สรุป 2 งานแรกจัดต่อ อีก 10 จังหวัด รอประกาศชัดเจน
25 ตุลาคม 2568 วง COCKTAIL ออกประกาศชี้แจงเกี่ยวกับการจัดงาน “COCKTAIL77 Ever Tour” ในช่วง 30 วันนับจากนี้ หลังมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงแนวทางปฏิบัติภาคเอกชน ขอความร่วมมือให้งดงานมหรสพรื่นเริง
มติ ครม. ระบุว่า งานที่มีการตระเตรียมการไปแล้วสามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ทางวง COCKTAIL จึงได้ชี้แจงการจัดการงานคอนเสิร์ต โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. งานที่ติดตั้งเข้าพื้นที่แล้ว (จัดต่อ แต่ปรับรูปแบบ)
มี 2 งานที่เข้าข่ายนี้ ทีมงานตัดสินใจให้ดำเนินการจัดงานต่อไป โดยปรับรูปแบบให้เหมาะสม
25 ตุลาคม 2568 ที่ ลานปูนหน้าป้าย มมส. จังหวัดมหาสารคาม (ทางวงขออภัยที่แจ้งล่าช้า เนื่องจากต้องหารือรายละเอียดการใช้เสียงกับเจ้าพนักงานปกครอง)
26 ตุลาคม 2568 ที่ สนามกีฬากลาง จังหวัดศรีสะเกษ (งานนี้เป็นสัมปทานโดยทีมงาน “ก้อง ห้วยไร่” อัครเดช ยอดจำปา ซึ่งได้หารือกับทุกฝ่ายแล้ว มีความเห็นให้จัดต่อ)
2. งานที่ขายบัตรแล้ว แต่ยังไม่เข้าพื้นที่ (รอประกาศ)
มีงานที่เข้าข่าย 10 จังหวัด ซึ่งทางวงกำลังเร่งประสานงานกับทุกฝ่าย ทั้งงานที่จัดเอง งานสัมปทาน ทำให้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ได้แก่
31 ตุลาคม 2568 ร้าน Buono Dine & Wine จังหวัดราชบุรี
1 พฤศจิกายน 2568 ลานกิจกรรม 25 ไร่ หลังบลูพอร์ต หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2 พฤศจิกายน 2568 โรงสีแคมป์ จังหวัดอ่างทอง
5 พฤศจิกายน 2568 ลานตลาดเป็นสุข จังหวัดกาญจนบุรี
7 พฤศจิกายน 2568 สวนไผ่นายยิ้ม จังหวัดลำพูน
8 พฤศจิกายน 2568 ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดพิษณุโลก
9 พฤศจิกายน 2568 โซ การ์เด้น แลนด์มาร์ค จังหวัดตาก
15 พฤศจิกายน 2568 สนามช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์
16 พฤศจิกายน 2568 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดอำนาจเจริญ
22 พฤศจิกายน 2568 Phuket Outdoor Arena ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เนื่องจากเป็นระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นชิด ทางวงจึงต้องขอเลื่อนการประกาศรายละเอียดของทั้ง 10 จังหวัดดังกล่าวเป็นภายในวันพุธนี้ (29 ตุลาคม 2568) พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รายชื่อ คอนเสิร์ต งานรื่นเริง ยกเลิก-เลื่อน หลัง มติ ครม. ไว้อาลัย
- ผู้จัดฯ ประกาศ แนวทางเข้าชมคอนเสิร์ต Blackpink ขอความร่วมมือใส่ชุดขาว-ดำ
- สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดแนวทางใช้ถ้อยคำ “แสดงความอาลัยให้ถูกต้องเหมาะสม”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: