หัวจะปวด 2 คู่รักอเมริกันอยู่ด้วยกัน 4 คนผัวเมีย มีลูก 4 คน แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของลูกคนเล็ก
2 คู่รักตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันแบบ “รักหลายคน” 4 คนพ่อแม่ และมีลูกด้วยกัน 4 คน แต่ไม่รู้ว่าใครคือพ่อของลูกคนเด็ก แต่ก็เลือกที่จะไม่ตรวจดีเอ็นเอเพื่อหาความจริง
การเลี้ยงลูกอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่สำหรับครอบครัวนี้ พวกเขามีผู้ปกครองถึง 4 คนคอยช่วยเหลือดูแลลูกๆ จากความสัมพันธ์แบบ Polyamory (รักหลายคน)
ทายา แต่งงานกับ ฌอน แต่ก็มีแฟนหนุ่มชื่อ ไทเลอร์ ซึ่งตัวของ ไทเลอร์ ก็แต่งงานกับ อลิเซีย และผู้หญิงทั้งสองคนก็สลับกันเป็นคู่รักกับผู้ชายทั้งสองคนด้วย
ทายาให้สัมภาษณ์กับ Truly ว่าครอบครัวของพวกเขาเหมือนครอบครัวอื่นๆ แต่มีจำนวนสมาชิกมากกว่า “ฉันอยู่กับสามี, แฟนหนุ่ม, และภรรยาของแฟนหนุ่ม และเรามีลูกที่มีความสุข 4 คนด้วยกัน” เธอกล่าว
ทายาเล่าว่าพวกเขาโชคดีที่มีห้องมาสเตอร์เบดรูมถึงสองห้องในบ้าน โดยฌอนและไทเลอร์จะสลับห้องนอนกันทุกคืน เพื่อให้สามารถใช้เวลากับผู้หญิงทั้งสองได้อย่างสมดุล
ทั้งสองคู่พบกันครั้งแรกเมื่อไทเลอร์และอลิเซียเริ่มทดลองความสัมพันธ์แบบสวิงกิ้ง แต่ในไม่ช้าพวกเขาก็พัฒนาความสัมพันธ์กับทายาและฌอน หลังจากนั้นทั้งสี่คนจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่บ้านเดียวกัน
ไม่นาน อลิเซียก็ตั้งครรภ์ลูกคนที่สามของครอบครัวชื่อ บาร์เร็ตต์ และหลังจากนั้นทายาก็พบว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์เช่นกัน ทายากล่าวว่า “เราไม่ได้ควบคุมว่าใครทำให้ใครท้อง เราร่วมกันพยายามมีลูกโดยรวม”
ฌอนเปิดเผยว่า พวกเขาไม่กังวลเลยว่าจะต้องหาว่าใครคือพ่อของลูกคนเล็กทั้งสองคน “พวกเราเห็นตรงกันทันทีว่าเราไม่ต้องการรู้ว่าพ่อคือใคร มันไม่สำคัญสำหรับเราอยู่แล้ว เพราะเรากำลังเลี้ยงดูพวกเขาเหมือนเป็นลูกของเราทุกคน ไม่ว่าพ่อจะเป็นใครก็ตาม”
แม้ว่าอลิเซียจะเคยลังเลในตอนแรกที่เธอไม่รู้ว่าใครคือพ่อของบาร์เร็ตต์และคาร์เวอร์ เพราะกังวลว่าลูกๆ คนโตของเธอจะสับสน แต่หลังจากพูดคุยกับผู้ใหญ่คนอื่นๆ ในครอบครัว เธอก็เข้าใจและยอมรับว่าพวกเขาสามารถพูดคุยถึงเรื่องนี้กับลูกๆ ได้เมื่อถึงเวลา
ครอบครัวยอมรับว่าความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนใครนี้ได้รับปฏิกิริยาที่หลากหลาย บางคนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่บางคนก็ยอมรับว่าไม่สามารถรับมือกับวิถีชีวิตแบบนี้ได้ เพราะจะรู้สึก “หึงหวง”
ฌอนได้กล่าวตอบโต้ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า “เราไม่ได้พยายามโน้มน้าวให้ใครมาใช้ชีวิตแบบนี้ เราแค่แจ้งให้พวกคุณรู้ว่านี่คือทางเลือกของเรา”
วิดีโอนี้กลายเป็นไวรัลบน YouTube มีผู้ชมกว่า 5,400 ครั้ง พร้อมกับชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย และนี่คือส่วนหนึ่งของความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้
“บางคนดูไม่มีความสุขจริงๆ”
“น่าสงสารลูกๆ ของพวกเขานะ”
“นี่มันประหลาดมากๆ”
“ฉันขี้หึงเกินกว่าจะคิดเรื่องนี้ได้ แต่ถ้าพวกเขามีความสุข ก็ตามใจเถอะ”
“ถ้าสิ่งนี้มันดีขนาดนั้น ก็อยู่กันไปเงียบๆ เถอะ”
อ้างอิง : www.thesun.ie
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศส โดนอีก คนร้ายบุกขโมยเหรียญทอง มูลค่าหลายล้าน
- วัยรุ่นมะกัน ถูกตำรวจควบคุมตัว AI เข้าใจผิด ถุงขนมเป็นอาวุธปืน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: