ข่าวต่างประเทศ

หัวจะปวด 2 คู่รักอเมริกันอยู่ด้วยกัน 4 คนผัวเมีย มีลูก 4 คน แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของลูกคนเล็ก

Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 10:15 น.
58

2 คู่รักตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันแบบ “รักหลายคน” 4 คนพ่อแม่ และมีลูกด้วยกัน 4 คน แต่ไม่รู้ว่าใครคือพ่อของลูกคนเด็ก แต่ก็เลือกที่จะไม่ตรวจดีเอ็นเอเพื่อหาความจริง

การเลี้ยงลูกอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่สำหรับครอบครัวนี้ พวกเขามีผู้ปกครองถึง 4 คนคอยช่วยเหลือดูแลลูกๆ จากความสัมพันธ์แบบ Polyamory (รักหลายคน)

ทายา แต่งงานกับ ฌอน แต่ก็มีแฟนหนุ่มชื่อ ไทเลอร์ ซึ่งตัวของ ไทเลอร์ ก็แต่งงานกับ อลิเซีย และผู้หญิงทั้งสองคนก็สลับกันเป็นคู่รักกับผู้ชายทั้งสองคนด้วย

ทายาให้สัมภาษณ์กับ Truly ว่าครอบครัวของพวกเขาเหมือนครอบครัวอื่นๆ แต่มีจำนวนสมาชิกมากกว่า “ฉันอยู่กับสามี, แฟนหนุ่ม, และภรรยาของแฟนหนุ่ม และเรามีลูกที่มีความสุข 4 คนด้วยกัน” เธอกล่าว

ทายาเล่าว่าพวกเขาโชคดีที่มีห้องมาสเตอร์เบดรูมถึงสองห้องในบ้าน โดยฌอนและไทเลอร์จะสลับห้องนอนกันทุกคืน เพื่อให้สามารถใช้เวลากับผู้หญิงทั้งสองได้อย่างสมดุล

ทั้งสองคู่พบกันครั้งแรกเมื่อไทเลอร์และอลิเซียเริ่มทดลองความสัมพันธ์แบบสวิงกิ้ง แต่ในไม่ช้าพวกเขาก็พัฒนาความสัมพันธ์กับทายาและฌอน หลังจากนั้นทั้งสี่คนจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่บ้านเดียวกัน

ไม่นาน อลิเซียก็ตั้งครรภ์ลูกคนที่สามของครอบครัวชื่อ บาร์เร็ตต์ และหลังจากนั้นทายาก็พบว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์เช่นกัน ทายากล่าวว่า “เราไม่ได้ควบคุมว่าใครทำให้ใครท้อง เราร่วมกันพยายามมีลูกโดยรวม”

ฌอนเปิดเผยว่า พวกเขาไม่กังวลเลยว่าจะต้องหาว่าใครคือพ่อของลูกคนเล็กทั้งสองคน “พวกเราเห็นตรงกันทันทีว่าเราไม่ต้องการรู้ว่าพ่อคือใคร มันไม่สำคัญสำหรับเราอยู่แล้ว เพราะเรากำลังเลี้ยงดูพวกเขาเหมือนเป็นลูกของเราทุกคน ไม่ว่าพ่อจะเป็นใครก็ตาม”

แม้ว่าอลิเซียจะเคยลังเลในตอนแรกที่เธอไม่รู้ว่าใครคือพ่อของบาร์เร็ตต์และคาร์เวอร์ เพราะกังวลว่าลูกๆ คนโตของเธอจะสับสน แต่หลังจากพูดคุยกับผู้ใหญ่คนอื่นๆ ในครอบครัว เธอก็เข้าใจและยอมรับว่าพวกเขาสามารถพูดคุยถึงเรื่องนี้กับลูกๆ ได้เมื่อถึงเวลา

ครอบครัวยอมรับว่าความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนใครนี้ได้รับปฏิกิริยาที่หลากหลาย บางคนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่บางคนก็ยอมรับว่าไม่สามารถรับมือกับวิถีชีวิตแบบนี้ได้ เพราะจะรู้สึก “หึงหวง”

ฌอนได้กล่าวตอบโต้ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า “เราไม่ได้พยายามโน้มน้าวให้ใครมาใช้ชีวิตแบบนี้ เราแค่แจ้งให้พวกคุณรู้ว่านี่คือทางเลือกของเรา”

วิดีโอนี้กลายเป็นไวรัลบน YouTube มีผู้ชมกว่า 5,400 ครั้ง พร้อมกับชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย และนี่คือส่วนหนึ่งของความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้

“บางคนดูไม่มีความสุขจริงๆ”

“น่าสงสารลูกๆ ของพวกเขานะ”

“นี่มันประหลาดมากๆ”

“ฉันขี้หึงเกินกว่าจะคิดเรื่องนี้ได้ แต่ถ้าพวกเขามีความสุข ก็ตามใจเถอะ”

“ถ้าสิ่งนี้มันดีขนาดนั้น ก็อยู่กันไปเงียบๆ เถอะ”

อ้างอิง : www.thesun.ie

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

โซเชียลลุกฮือ โพสต์ปริศนาแฉ ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก ตบจริงกลางกองถ่าย ทีมงานยังงง

32 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หัวจะปวด 2 คู่รักอเมริกันอยู่ด้วยกัน 4 คนผัวเมีย มีลูก 4 คน แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของลูกคนเล็ก

31 นาที ที่แล้ว
หวยลาว 24 ตุลาคม 2568 หวยลาว

ผลหวยลาว 24 ตุลาคม 2568 รู้พร้อมกันทุกรางวัล ส่องสถิติหวยออกวันศุกร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ ปิซ่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 24 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เศรษฐกิจ

ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอส ณวัฒน์ โพสต์หลัง กัน จอมพลัง แถลงเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิ ข่าว

บอส ณวัฒน์ ลั่น ได้เห็นหน้าประธานแล้ว หลังขอเงินบริจาคคืน โต้เดือด กัน จอมพลัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อั๋น ภูวนาท” โพสต์ตรง ๆ ถึง “กัน จอมพลัง” ปมดราม่ามูลนิธิฯ ไม่โปร่งใส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ปล่อยโฮกลางวงสื่อ พูดถึงลูกสาว น้องหมี่เกี๊ยว หลังเจอมรสุมดราม่า ข่าว

กัน จอมพลัง ปล่อยโฮกลางวงสื่อ พูดถึงลูกสาว น้องหมี่เกี๊ยว หลังเจอมรสุมดราม่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ลียง พัด&quot; มหาเศรษฐีเขมร ราชาแห่งเกาะกง เจ้าของอาณาจักรธุรกิจข้ามพรมแดน ข่าว

เปิดประวัติ “ลียง พัด” มหาเศรษฐีเขมร ราชาแห่งเกาะกง เจ้าของอาณาจักรธุรกิจข้ามพรมแดน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่านนทบุรี แจ้งความ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ปมปลอมลายเซ็น ตั้งมูลนิธิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายอนันต์ชัย แนะสังคมให้อภัย กัน จอมพลัง ชี้พลาดเพราะขาดประสบการณ์ ข่าว

ทนายอนันต์ชัย แนะสังคมให้อภัย กัน จอมพลัง ชี้พลาดเพราะขาดประสบการณ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; เตรียมสั่งกรมการปกครอง ลุยสอบ &quot;มูลนิธิกันจอมพลัง&quot; ลั่น ถ้าทำถูกก็ไม่ต้องกังวล ข่าว

“อนุทิน” เตรียมสั่งกรมการปกครอง ลุยสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ลั่น ถ้าทำถูกก็ไม่ต้องกังวล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ดิว ธีรภัทร” ไม่ขอเงินคืน บริจาคเงินแสนให้ “กันจอมพลัง” ถือว่าทำดีไปแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ขิงมาทั้งสวน “เทนนิส พาณิภัค” เผยรีไทร์มาปีกว่า แต่แรงกิ้งโอลิมปิกยังอยู่เบอร์ 1 โลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ถาม นายกฯ อนุทิน ตั้ง ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ ปราบสแกมเมอร์ ข่าว

ไอซ์ รักชนก จี้ถาม ‘ธรรมนัส’ รมว.เกษตร คุมปราบสแกมเมอร์ ลั่น มีความรู้อะไร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผย “ไทย-กัมพูชา” ร่วมลงนาม 26 ต.ค. ชูปราบสแกมเมอร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ธนกร&quot; ยันไม่เกี่ยว ปมถอนอายัดเหล็ก &quot;ซินเคอหยวน&quot; แจงไทม์ไลน์เหตุเกิดก่อนนั่ง รมว.อุตฯ ข่าว

“ธนกร” ยันไม่เกี่ยว ปมถอนอายัดเหล็ก “ซินเคอหยวน” แจงไทม์ไลน์เหตุเกิดก่อนนั่ง รมว.อุตฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบร่างหนูน้อยวัย 6 ขวบ เหยื่อแผ่นดินไหวญี่ปุ่น หลังสูญหายนาน 14 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระครูปิยธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดบางปลาเสียชีวิต ข่าว

ศิษย์เศร้า หลวงพ่อสมควร เจ้าอาวาสวัดดัง มรณภาพในกุฏิ คาดโรคประจำตัวกำเริบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“กฤตย์ รัตนรักษ์” ประธานกรรมการ ช่อง 7 ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 80 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ๊เอ๋ โพสต์รัว ๆ ระหว่าง กันจอมพลัง ตั้งโต๊ะแถลงดราม่ามูลนิธิฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “กาญจนา สถาวร” นักกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้ปรากฏชื่อเป็นประธาน “มูลนิธิกันจอมพลัง”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลงนามถอนสัญชาติไทย “ลียง พัด” สว.กัมพูชา เอี่ยวค้ามนุษย์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ณัฐพงษ์&quot; ชง 4 ข้อเสนอถึง &quot;อนุทิน&quot; จี้ไทยใช้เวทีอาเซียน เป็นเจ้าภาพปราบสแกมเมอร์ ข่าว

“ณัฐพงษ์” ชง 4 ข้อเสนอถึง “อนุทิน” จี้ไทยใช้เวทีอาเซียน เป็นเจ้าภาพปราบสแกมเมอร์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านไอศกรีมแบรนด์ดัง ประกาศปิดสาขาแรก ศาลาแดง 1 ชวนลูกค้าร่วมเก็บความทรงจำครั้งสุดท้าย เศรษฐกิจ

ร้านไอศกรีมแบรนด์ดัง ประกาศปิดสาขาแรก ศาลาแดง 1 ชวนลูกค้าร่วมเก็บความทรงจำครั้งสุดท้าย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 10:15 น.
58
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โซเชียลลุกฮือ โพสต์ปริศนาแฉ ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก ตบจริงกลางกองถ่าย ทีมงานยังงง

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
หวยลาว 24 ตุลาคม 2568

ผลหวยลาว 24 ตุลาคม 2568 รู้พร้อมกันทุกรางวัล ส่องสถิติหวยออกวันศุกร์

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568

เอซี มิลาน พบ ปิซ่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 24 ต.ค. 68

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot;

ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส”

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
Back to top button