ข่าว

ผู้ว่านนทบุรี แจ้งความ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ปมปลอมลายเซ็น ตั้งมูลนิธิ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 14:33 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 14:33 น.
148

ผู้ว่านนทบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าแจ้ความกับ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง หลังโดนกล่าวหาว่าปลอมลายเซ็น เพื่อไปยื่นจดทะเบียนมูลนิธิเป็นหนึ่ง

นายเสฎฐวุฒิ คีรีพอน นิติกรชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายอำนาจจาก นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.นนทบุรี เดินทางเข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.สมอาจ หมั่นอุตส่าห์ รองผกก.สอบสวน สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อดำเนินคดีกับ น.ส.ชลิดา พะละมาตย์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง

สืบเนื่องจากที่ น.ส.วิไลลักษณ์ ไชยชาญ กรรมการมูลนิธิเป็นหนึ่ง เข้าแจ้งความดำเนินเมื่อวันที่ 19 ต.ค.67 ในคดีอาญาที่ 760/2567 ว่า ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ผู้ถูกกล่าวหาได้ปลอมลายมือชื่อของ น.ส.วิไลลักษณ์ เพื่อไปยื่นจดทะเบียนมูลนิธิเป็นหนึ่ง ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง โดยที่ น.ส.วิไลลักษณ์ ให้การยืนยันว่าไม่เคยยินยอมให้ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ลงลายมือชื่อแทนแต่อย่างใด ซึ่งต่อมา ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ยืนยันได้รับความยินยอมให้ใช้ลายมือชื่อของ น.ส.วิไลลักษณ์ในการนำชื่อไปจดทะเบียนมูลนิธิเป็นหนึ่งเช่นกัน

ทำให้ต่อมาพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ทำหนังสือถึงนายทะเบียนจังหวัดนนทบุรี ว่าเจ้าหน้าที่ที่รับจดแจ้งทะเบียนให้กับมูลนิธิเป็นหนึ่ง ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับการปลอมและใช้เอกสารหรือไม่ ทำให้นายเกียรติศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี ในฐานะนายทะเบียนจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นิติกรชำนาญการของทางฝ่ายปกครองจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบในข้อเท็จจริงดังกล่าว เกี่ยวกับการปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้อื่นมาจดทะเบียนมูลนิธิเป็นหนึ่ง

ก่อนพบว่ามีการนำเอาลายเซ็นของผู้อื่นมาใช้จดทะเบียนโดยไม่ถูกต้อง และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของชื่อ ซึ่งมีความผิดทางอาญาฐานปลอมแปลงเอกสาร และยังมีโทษทางกฎหมายตามประเภทของเอกสารที่ถูกปลอมแปลง เช่น ปลอมเอกสารทั่วไป (มาตรา 264) มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเป็นเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ (มาตรา 265) จะมีโทษหนักขึ้นคือ จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท

ต่อมาพบมีการนำลายมือชื่อผู้อื่นมาใช้จดทะเบียนมูลนิธิจริง ผวจ.นนทบุรี ในฐานะนายทะเบียนจังหวัดนนทบุรี จึงเป็นผู้เสียหายจากการแอบอ้างนำลายเซ็นชื่อผู้อื่นมาใช้จดทะเบียนมูลนิธิ จึงมอบหมายให้นายเสฎฐวุฒิ คีรีพอน นิติกรชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ น.ส.ชนิดา หรือ ต้นอ้อ ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งนี้ พร้อมกับเตรียมร้องต่อศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เพิกถอนใบทะเบียนของมูลนิธิเป็นหนึ่งต่อไป

พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง กล่าวว่า หลังนิติกรฝ่ายปกครองจังหวัดนนทบุรีเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่นำลายเซ็นปลอมของผู้อื่นมาใช้ยื่นจดทะเบียนมูลนิธิแล้ว พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าว ในความผิดฐานปลอมลายชื่อและใช้เอกสารปลอมในการยื่นจดทะเบียนมูลนิธิต่อไป ส่วนเรื่องการเสนอยกเลิกทะเบียนมูลนิธิดังกล่าว เป็นอำนาจของทางผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะมอบหมายให้ทางนิติกรฝ่ายปกครองจังหวัดดำเนินการต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เศรษฐกิจ

ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส”

2 นาที ที่แล้ว
บอส ณวัฒน์ โพสต์หลัง กัน จอมพลัง แถลงเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิ ข่าว

บอส ณวัฒน์ ลั่น ได้เห็นหน้าประธานแล้ว หลังขอเงินบริจาคคืน โต้เดือด กัน จอมพลัง

21 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“อั๋น ภูวนาท” โพสต์ตรง ๆ ถึง “กัน จอมพลัง” ปมดราม่ามูลนิธิฯ ไม่โปร่งใส

36 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ปล่อยโฮกลางวงสื่อ พูดถึงลูกสาว น้องหมี่เกี๊ยว หลังเจอมรสุมดราม่า ข่าว

กัน จอมพลัง ปล่อยโฮกลางวงสื่อ พูดถึงลูกสาว น้องหมี่เกี๊ยว หลังเจอมรสุมดราม่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ลียง พัด&quot; มหาเศรษฐีเขมร ราชาแห่งเกาะกง เจ้าของอาณาจักรธุรกิจข้ามพรมแดน ข่าว

เปิดประวัติ “ลียง พัด” มหาเศรษฐีเขมร ราชาแห่งเกาะกง เจ้าของอาณาจักรธุรกิจข้ามพรมแดน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่านนทบุรี แจ้งความ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ปมปลอมลายเซ็น ตั้งมูลนิธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายอนันต์ชัย แนะสังคมให้อภัย กัน จอมพลัง ชี้พลาดเพราะขาดประสบการณ์ ข่าว

ทนายอนันต์ชัย แนะสังคมให้อภัย กัน จอมพลัง ชี้พลาดเพราะขาดประสบการณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; เตรียมสั่งกรมการปกครอง ลุยสอบ &quot;มูลนิธิกันจอมพลัง&quot; ลั่น ถ้าทำถูกก็ไม่ต้องกังวล ข่าว

“อนุทิน” เตรียมสั่งกรมการปกครอง ลุยสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ลั่น ถ้าทำถูกก็ไม่ต้องกังวล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ดิว ธีรภัทร” ไม่ขอเงินคืน บริจาคเงินแสนให้ “กันจอมพลัง” ถือว่าทำดีไปแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ขิงมาทั้งสวน “เทนนิส พาณิภัค” เผยรีไทร์มาปีกว่า แต่แรงกิ้งโอลิมปิกยังอยู่เบอร์ 1 โลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ถาม นายกฯ อนุทิน ตั้ง ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ ปราบสแกมเมอร์ ข่าว

ไอซ์ รักชนก จี้ถาม ‘ธรรมนัส’ รมว.เกษตร คุมปราบสแกมเมอร์ ลั่น มีความรู้อะไร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผย “ไทย-กัมพูชา” ร่วมลงนาม 26 ต.ค. ชูปราบสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ธนกร&quot; ยันไม่เกี่ยว ปมถอนอายัดเหล็ก &quot;ซินเคอหยวน&quot; แจงไทม์ไลน์เหตุเกิดก่อนนั่ง รมว.อุตฯ ข่าว

“ธนกร” ยันไม่เกี่ยว ปมถอนอายัดเหล็ก “ซินเคอหยวน” แจงไทม์ไลน์เหตุเกิดก่อนนั่ง รมว.อุตฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบร่างหนูน้อยวัย 6 ขวบ เหยื่อแผ่นดินไหวญี่ปุ่น หลังสูญหายนาน 14 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระครูปิยธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดบางปลาเสียชีวิต ข่าว

ศิษย์เศร้า หลวงพ่อสมควร เจ้าอาวาสวัดดัง มรณภาพในกุฏิ คาดโรคประจำตัวกำเริบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“กฤตย์ รัตนรักษ์” ประธานกรรมการ ช่อง 7 ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 80 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ๊เอ๋ โพสต์รัว ๆ ระหว่าง กันจอมพลัง ตั้งโต๊ะแถลงดราม่ามูลนิธิฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “กาญจนา สถาวร” นักกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้ปรากฏชื่อเป็นประธาน “มูลนิธิกันจอมพลัง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลงนามถอนสัญชาติไทย “ลียง พัด” สว.กัมพูชา เอี่ยวค้ามนุษย์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ณัฐพงษ์&quot; ชง 4 ข้อเสนอถึง &quot;อนุทิน&quot; จี้ไทยใช้เวทีอาเซียน เป็นเจ้าภาพปราบสแกมเมอร์ ข่าว

“ณัฐพงษ์” ชง 4 ข้อเสนอถึง “อนุทิน” จี้ไทยใช้เวทีอาเซียน เป็นเจ้าภาพปราบสแกมเมอร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านไอศกรีมแบรนด์ดัง ประกาศปิดสาขาแรก ศาลาแดง 1 ชวนลูกค้าร่วมเก็บความทรงจำครั้งสุดท้าย เศรษฐกิจ

ร้านไอศกรีมแบรนด์ดัง ประกาศปิดสาขาแรก ศาลาแดง 1 ชวนลูกค้าร่วมเก็บความทรงจำครั้งสุดท้าย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จิรัฏฐ์” ลุ้น! นัดพิพากษาคดีปลอมใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 เดือนธันวา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอส ณวัฒน์ บุกถามกลางวงแถลง กัน จอมพลัง คืนเงินบริจาคได้ไหม ข่าว

ณวัฒน์ ปะทะเดือด กัน จอมพลัง ขอเงินบริจาคมูลนิธิคืน ชี้ปิดบังข้อมูล-ไม่โปร่งใส

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ธรรมนัส” ไม่รู้เรื่อง “กัน จอมพลัง” เขียนยกให้มูลนิธิตน ชี้ทำอะไรไม่ค่อยคิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ช็อก! ร้านบุฟเฟต์ต็อกบกกี เจ้าดังจากเกาหลี ประกาศปิดสาขาในห้างดัง 28 ต.ค.นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 14:33 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 14:33 น.
148
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot;

ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส”

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
ทนายอนันต์ชัย แนะสังคมให้อภัย กัน จอมพลัง ชี้พลาดเพราะขาดประสบการณ์

ทนายอนันต์ชัย แนะสังคมให้อภัย กัน จอมพลัง ชี้พลาดเพราะขาดประสบการณ์

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
&quot;อนุทิน&quot; เตรียมสั่งกรมการปกครอง ลุยสอบ &quot;มูลนิธิกันจอมพลัง&quot; ลั่น ถ้าทำถูกก็ไม่ต้องกังวล

“อนุทิน” เตรียมสั่งกรมการปกครอง ลุยสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ลั่น ถ้าทำถูกก็ไม่ต้องกังวล

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568

“ดิว ธีรภัทร” ไม่ขอเงินคืน บริจาคเงินแสนให้ “กันจอมพลัง” ถือว่าทำดีไปแล้ว

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
Back to top button