ผู้ว่านนทบุรี แจ้งความ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ปมปลอมลายเซ็น ตั้งมูลนิธิ
ผู้ว่านนทบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าแจ้ความกับ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง หลังโดนกล่าวหาว่าปลอมลายเซ็น เพื่อไปยื่นจดทะเบียนมูลนิธิเป็นหนึ่ง
นายเสฎฐวุฒิ คีรีพอน นิติกรชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายอำนาจจาก นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.นนทบุรี เดินทางเข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.สมอาจ หมั่นอุตส่าห์ รองผกก.สอบสวน สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อดำเนินคดีกับ น.ส.ชลิดา พะละมาตย์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง
สืบเนื่องจากที่ น.ส.วิไลลักษณ์ ไชยชาญ กรรมการมูลนิธิเป็นหนึ่ง เข้าแจ้งความดำเนินเมื่อวันที่ 19 ต.ค.67 ในคดีอาญาที่ 760/2567 ว่า ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ผู้ถูกกล่าวหาได้ปลอมลายมือชื่อของ น.ส.วิไลลักษณ์ เพื่อไปยื่นจดทะเบียนมูลนิธิเป็นหนึ่ง ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง โดยที่ น.ส.วิไลลักษณ์ ให้การยืนยันว่าไม่เคยยินยอมให้ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ลงลายมือชื่อแทนแต่อย่างใด ซึ่งต่อมา ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ยืนยันได้รับความยินยอมให้ใช้ลายมือชื่อของ น.ส.วิไลลักษณ์ในการนำชื่อไปจดทะเบียนมูลนิธิเป็นหนึ่งเช่นกัน
ทำให้ต่อมาพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ทำหนังสือถึงนายทะเบียนจังหวัดนนทบุรี ว่าเจ้าหน้าที่ที่รับจดแจ้งทะเบียนให้กับมูลนิธิเป็นหนึ่ง ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับการปลอมและใช้เอกสารหรือไม่ ทำให้นายเกียรติศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี ในฐานะนายทะเบียนจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นิติกรชำนาญการของทางฝ่ายปกครองจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบในข้อเท็จจริงดังกล่าว เกี่ยวกับการปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้อื่นมาจดทะเบียนมูลนิธิเป็นหนึ่ง
ก่อนพบว่ามีการนำเอาลายเซ็นของผู้อื่นมาใช้จดทะเบียนโดยไม่ถูกต้อง และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของชื่อ ซึ่งมีความผิดทางอาญาฐานปลอมแปลงเอกสาร และยังมีโทษทางกฎหมายตามประเภทของเอกสารที่ถูกปลอมแปลง เช่น ปลอมเอกสารทั่วไป (มาตรา 264) มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเป็นเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ (มาตรา 265) จะมีโทษหนักขึ้นคือ จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท
ต่อมาพบมีการนำลายมือชื่อผู้อื่นมาใช้จดทะเบียนมูลนิธิจริง ผวจ.นนทบุรี ในฐานะนายทะเบียนจังหวัดนนทบุรี จึงเป็นผู้เสียหายจากการแอบอ้างนำลายเซ็นชื่อผู้อื่นมาใช้จดทะเบียนมูลนิธิ จึงมอบหมายให้นายเสฎฐวุฒิ คีรีพอน นิติกรชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ น.ส.ชนิดา หรือ ต้นอ้อ ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งนี้ พร้อมกับเตรียมร้องต่อศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เพิกถอนใบทะเบียนของมูลนิธิเป็นหนึ่งต่อไป
พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง กล่าวว่า หลังนิติกรฝ่ายปกครองจังหวัดนนทบุรีเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่นำลายเซ็นปลอมของผู้อื่นมาใช้ยื่นจดทะเบียนมูลนิธิแล้ว พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าว ในความผิดฐานปลอมลายชื่อและใช้เอกสารปลอมในการยื่นจดทะเบียนมูลนิธิต่อไป ส่วนเรื่องการเสนอยกเลิกทะเบียนมูลนิธิดังกล่าว เป็นอำนาจของทางผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะมอบหมายให้ทางนิติกรฝ่ายปกครองจังหวัดดำเนินการต่อไป
