อนุทิน สั่ง สธ.-มท. ศึกษายกเลิกโซนนิ่งขายแอลกอฮอล์ ขยายเวลาเปิดผับ
อนุทิน สั่งให้กระทรวงสาธารณสุขและมหาดไทย ศึกษายกเลิกโซนนิ่งขายแอลกอฮอล์ ขยายเวลาเปิดผับ จากตี 2 เป็นตี 4 เล็งให้ทันก่อนยุบสภา
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ที่ผ่านมาให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมหารือเพื่อยกเลิกการโซนนิ่งพื้นที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เปิดกว้างขายได้ทั่วประเทศ และขยายเวลาเปิดสถานบริการถึง เวลา 04.00 น. จากปัจจุบันที่สถานบันเทิงสามารถเปิดให้บริการได้ถึง 02.00 น.
และผ่อนคลายข้อห้ามขายช่วงเวลาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 14.00-17.00 น. โดยมีเป้าหมายให้สามารถดำเนินการได้ทันทีภายในเดือน ม.ค. 2569 ทันก่อนยุบสภาในช่วงเวลาดังกล่าว
พร้อมกันนี้ยังมีแผนจะปรับเงื่อนไขหรับสถานบริการให้มีความสะดวกมากขึ้น จากเดิมที่ต้องขอใบอนุญาตสถานบริการ เปลี่ยนเป็นขึ้นทะเบียนสถานบริการเท่านั้น คาดว่ามาตรการนี้จะทำให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นราว 5 แสนล้านบาท ยกเลิกพื้นที่โซนนิ่งขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะต้องแก้กฎกระทวงของมท. และเครื่องดื่มที่จำหน่ายก็อยู่ภายใต้การกำกับของ สธ.
