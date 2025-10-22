ข่าวกีฬาฟุตบอล

เรอัล มาดริด พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 17:30 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 14:54 น.
22 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง เรอัล มาดริด พบ ยูเวนตุส ที่สนาม ซานติอาโก้ เบร์นาเบว เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เรอัล มาดริด VS ยูเวนตุส ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
  • แมตช์การแข่งขัน : เรอัล มาดริด พบ ยูเวนตุส
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : ซานติอาโก้ เบร์นาเบว
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เรอัล มาดริด

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพราชันชุดขาว ของกุนซือ ชาบี อลอนโซ่ จะยังไม่มีชื่อของ แฟร็กล็องด์ เมนดี้, ฟรังโก้ มาสตันตูโอโน่, ดีน เฮาเซ่น และ อันโตนิโอ รุดิเกอร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ดานี่ การ์บาฆาล ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ธิโบต์ กูร์กตัวส์ พร้อมกองหลัง 4 คน เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้, ราอูล อเซนซิโอ, ดาบิด อลาบา, ฟราน การ์เซีย แดนกลางเป็น ออเรเลียง ชูอาเมนี่, ดานี่ เซบายอส แนวรุกนำทัพมาโดย บราฮิม ดิอาซ, อาร์ด้า กูแลร์, วินิซิอุส จูเนียร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น คิลิยัน เอ็มบัปเป้

ยูเวนตุส

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพม้าลาย ภายใต้การคุมทัพของ อิกอร์ ทูดอร์ จะยังไม่มีชื่อของ คาร์โล ปินโซกลิโอ, อาร์คาดิอุสซ์ มิลิค, ฟาบิโอ มิเร็ตติ, ฮวน คาบาล และ เบรเมอร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ พร้อมแนวรับ 3 คน เฟเดริโก้ กัตติ, ลอยด์ เคลลี่, ดานิเอเล่ รูกานี่ แดนกลางเป็น ปิแอร์ คาลูลู, เวสตัน แม็คเคนนี่, มานูเอล โลคาเตลลี่, อันเดรีย คัมเบียโซ่ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดบ ฟรานซิสโก้ คอนไซเซา, เคนัน ยิลดิซ และ โจนาธาน เดวิด

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เรอัล มาดริด – ยูเวนตุส

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 01/07/25 เรอัล มาดริด 1-0 ยูเวนตุส (ชิงแชมป์สโมสรโลก)
  • 03/08/23 ยูเวนตุส 3-1 เรอัล มาดริด (กระชับมิตร)
  • 31/07/22 เรอัล มาดริด 2-0 ยูเวนตุส (กระชับมิตร)
  • 04/08/18 เรอัล มาดริด 3-1 ยูเวนตุส (กระชับมิตร)
  • 11/04/18 เรอัล มาดริด 1-3 ยูเวนตุส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เรอัล มาดริด

  • 19/10/25 ชนะ เคตาเฟ่ 1-0 (ลาลีกา)
  • 04/10/25 ชนะ บียาร์เรอัล 3-1 (ลาลีกา)
  • 30/09/25 ชนะ ไครัต 5-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 แพ้ แอต.มาดริด 2-5 (ลาลีกา)
  • 23/09/25 ชนะ เลบันเต้ 4-1 (ลาลีกา)

ยูเวนตุส

  • 19/10/25 แพ้ โคโม่ 0-2 (เซเรียอา)
  • 05/10/25 เสมอ เอซี มิลาน 0-0 (เซเรียอา)
  • 01/10/25 เสมอ บียาร์เรอัล 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 เสมอ อตาลันต้า 1-1 (เซเรียอา)
  • 20/09/25 เสมอ เวโรน่า 1-1 (เซเรียอา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เรอัล มาดริด (4-2-3-1) : ธิโบต์ กูร์กตัวส์ (GK) – เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้, ราอูล อเซนซิโอ, ดาบิด อลาบา, ฟราน การ์เซีย – ออเรเลียง ชูอาเมนี่, ดานี่ เซบายอส – บราฮิม ดิอาซ, อาร์ด้า กูแลร์, วินิซิอุส จูเนียร์ – คิลิยัน เอ็มบัปเป้

ยูเวนตุส (3-4-3) : มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ (GK) – เฟเดริโก้ กัตติ, ลอยด์ เคลลี่, ดานิเอเล่ รูกานี่ – ปิแอร์ คาลูลู, เวสตัน แม็คเคนนี่, มานูเอล โลคาเตลลี่, อันเดรีย คัมเบียโซ่ – ฟรานซิสโก้ คอนไซเซา,โจนาธาน เดวิด, เคนัน ยิลดิซ

Thaiger ทายผลบอล เรอัล มาดริด 2-1 ยูเวนตุส

 

