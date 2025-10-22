ข่าว

เทศบาลปากเกร็ด ยืนยัน เงินค่าปรับพ่อค้าไก่ปิ้ง 1.59 แสน เข้าหลวง ไม่เข้ากระเป๋าใคร

เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 15:08 น.
พ่อค้าไก่ปิ้งโอด กำไรวันละ 3-5 ร้อย เจอค่าปรับสุดอึ้ง 1.59 แสน เทศบาลนครปากเกร็ด ชี้แจง 3 ฐานความผิด ย้ำให้เวลาแก้ไขนาน 300 วัน
ภาพจาก : โหนกระแส

พ่อค้าไก่ปิ้งโอด กำไรวันละ 3-5 ร้อย เจอค่าปรับสุดอึ้ง 1.59 แสน เทศบาลนครปากเกร็ด ชี้แจง 3 ฐานความผิด ย้ำให้เวลาแก้ไขนาน 300 วัน

วันที่ 22 ตุลาคม 2568 เกิดเสียงวิจารณ์กรณี เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี เรียกเก็บค่าปรับผู้ประกอบการขายไก่ปิ้งรายย่อย เป็นเงิน 159,000 บาท ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สังคมตั้งคำถามว่า ค่าปรับจำนวนนี้สูงเกินความเหมาะสมหรือไม่

ล่าสุด เทศบาลนครปากเกร็ดชี้แจงว่า แม้ยอดค่าปรับจะสูง แต่เงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำส่งเป็นเงินหลวง ไม่ได้เข้าเทศบาลหรือเข้ากระเป๋าเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด และการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามมติเพื่อให้เกิดมาตรฐานด้านสุขาภิบาลในพื้นที่

เว็บไซต์ โหนกระแส รายงานว่า นายธวัชชัย เทพสุทิน อายุ 25 ปี ผู้ค้าที่ถูกเรียกเก็บค่าปรับ เล่าว่า ตนขายหมู-ไก่ปิ้งมา 4 ปี โดยใช้พื้นที่หน้าบ้านเป็นที่ล้างภาชนะและเตรียมของขายเท่านั้น

นายธวัชชัย เผยว่า ตนมีกำไรเฉลี่ยวันละประมาณ 300-500 บาท แต่กลับได้รับหนังสือแจ้งค่าปรับสูงถึง 159,000 บาท โดยให้ชำระภายใน 30 วัน สร้างความตกใจอย่างมาก เขากล่าวสั้นๆ ว่า “ผมหาเงินจ่ายไม่ไหวเลย”

เทศบาลยืนยัน เงินค่าปรับเป็นไปตามกฎหมาย
ภาพจาก : โหนกระแส

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า ผู้ค้ารายอื่นในพื้นที่ก็ถูกเรียกเก็บค่าปรับหลักหมื่นเช่นกัน เช่น ผู้ค้าข้าวโพดต้ม ถูกเรียกเก็บ 90,000 บาท

เทศบาลนครปากเกร็ด ให้รายละเอียดว่า นายธวัชชัยมีความผิด 3 ฐาน ดังนี้

  1. ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต (ตามมาตรา 38 และ 72) เป็นเงิน 37,500 บาท
  2. ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานให้หยุดประกอบกิจการ (ตามมาตรา 45 และ 80) เป็นเงิน 37,500 บาท
  3. ดำเนินกิจการต่อเนื่องแม้ถูกสั่งหยุด จึงมีค่าปรับรายวัน วันละ 3,000 บาท เป็นเวลา 28 วัน เป็นเงิน 84,000 บาท

สรุปยอดรวมค่าปรับทั้งสิ้นจึงเป็น 159,000 บาท

เงินค่าปรับ 1.59 แสน เป็นไปตามกฎมาย
ภาพจาก : โหนกระแส

เทศบาลระบุว่า ก่อนจะส่งหนังสือเรียกค่าปรับ ได้ให้ “ระยะเวลาแก้ไข” นานกว่า 300 วันแล้ว และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถูกปรับ สามารถยื่นอุทธรณ์หรือขอไกล่เกลี่ยได้

ประเด็นสำคัญที่เทศบาลชี้แจงคือเรื่องเงินค่าปรับ โดยยืนยันว่า เงินจำนวนนี้ไม่ได้ไหลเข้าเทศบาล หรือนำไปแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ แต่จะเข้าสู่ “เงินหลวง” ผ่านกระบวนการตามกฎหมาย

สุดท้ายก็ต้องจ่ายค่าปรับ
ภาพจาก : โหนกระแส

เจ้าหน้าที่ยอมรับว่า “รู้สึกไม่สบายใจ” ที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบรุนแรง แต่หากเทศบาลไม่บังคับใช้กฎหมาย ก็จะถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 15:08 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

