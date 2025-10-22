เทศบาลปากเกร็ด ยืนยัน เงินค่าปรับพ่อค้าไก่ปิ้ง 1.59 แสน เข้าหลวง ไม่เข้ากระเป๋าใคร
พ่อค้าไก่ปิ้งโอด กำไรวันละ 3-5 ร้อย เจอค่าปรับสุดอึ้ง 1.59 แสน เทศบาลนครปากเกร็ด ชี้แจง 3 ฐานความผิด ย้ำให้เวลาแก้ไขนาน 300 วัน
วันที่ 22 ตุลาคม 2568 เกิดเสียงวิจารณ์กรณี เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี เรียกเก็บค่าปรับผู้ประกอบการขายไก่ปิ้งรายย่อย เป็นเงิน 159,000 บาท ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สังคมตั้งคำถามว่า ค่าปรับจำนวนนี้สูงเกินความเหมาะสมหรือไม่
ล่าสุด เทศบาลนครปากเกร็ดชี้แจงว่า แม้ยอดค่าปรับจะสูง แต่เงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำส่งเป็นเงินหลวง ไม่ได้เข้าเทศบาลหรือเข้ากระเป๋าเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด และการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามมติเพื่อให้เกิดมาตรฐานด้านสุขาภิบาลในพื้นที่
เว็บไซต์ โหนกระแส รายงานว่า นายธวัชชัย เทพสุทิน อายุ 25 ปี ผู้ค้าที่ถูกเรียกเก็บค่าปรับ เล่าว่า ตนขายหมู-ไก่ปิ้งมา 4 ปี โดยใช้พื้นที่หน้าบ้านเป็นที่ล้างภาชนะและเตรียมของขายเท่านั้น
นายธวัชชัย เผยว่า ตนมีกำไรเฉลี่ยวันละประมาณ 300-500 บาท แต่กลับได้รับหนังสือแจ้งค่าปรับสูงถึง 159,000 บาท โดยให้ชำระภายใน 30 วัน สร้างความตกใจอย่างมาก เขากล่าวสั้นๆ ว่า “ผมหาเงินจ่ายไม่ไหวเลย”
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า ผู้ค้ารายอื่นในพื้นที่ก็ถูกเรียกเก็บค่าปรับหลักหมื่นเช่นกัน เช่น ผู้ค้าข้าวโพดต้ม ถูกเรียกเก็บ 90,000 บาท
เทศบาลนครปากเกร็ด ให้รายละเอียดว่า นายธวัชชัยมีความผิด 3 ฐาน ดังนี้
- ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต (ตามมาตรา 38 และ 72) เป็นเงิน 37,500 บาท
- ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานให้หยุดประกอบกิจการ (ตามมาตรา 45 และ 80) เป็นเงิน 37,500 บาท
- ดำเนินกิจการต่อเนื่องแม้ถูกสั่งหยุด จึงมีค่าปรับรายวัน วันละ 3,000 บาท เป็นเวลา 28 วัน เป็นเงิน 84,000 บาท
สรุปยอดรวมค่าปรับทั้งสิ้นจึงเป็น 159,000 บาท
เทศบาลระบุว่า ก่อนจะส่งหนังสือเรียกค่าปรับ ได้ให้ “ระยะเวลาแก้ไข” นานกว่า 300 วันแล้ว และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถูกปรับ สามารถยื่นอุทธรณ์หรือขอไกล่เกลี่ยได้
ประเด็นสำคัญที่เทศบาลชี้แจงคือเรื่องเงินค่าปรับ โดยยืนยันว่า เงินจำนวนนี้ไม่ได้ไหลเข้าเทศบาล หรือนำไปแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ แต่จะเข้าสู่ “เงินหลวง” ผ่านกระบวนการตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ยอมรับว่า “รู้สึกไม่สบายใจ” ที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบรุนแรง แต่หากเทศบาลไม่บังคับใช้กฎหมาย ก็จะถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
