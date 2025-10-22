“ทนายรณณรงค์” ไขข้อข้องใจ ทำไมพ่อค้าไก่ปิ้งโดนปรับเป็นแสน ชี้เหตุยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ทนายความ และประธานมูลนิธิรณณรงค์ทวงคืนความยุติธรรม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ต่อกรณีที่พ่อค้าไก่ปิ้งได้ถูกเทศบาลปากเกร็ดสั่งปรับเป็นจำนวน 159,000 บาท โดยระบุว่า “เรื่องพ่อค้าไก่ปิ้งที่โดนปรับเป็น แสนถ้าดูในกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข โดยเทศบาลออกคำสั่งให้แก้ไขปรับปรุงแล้วไม่ดำเนินการจึงมีการเรียกค่าปรับรายวัน ซึ่งบางคำสั่งมีค่าปรับรายวันสูงถึง 25,000 บาท”
ทนายรณณรงค์ ระบุเพิ่มเติมว่า “กรณีที่ “ยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง” แม้ได้รับคำสั่งแล้ว มาตรา 80 ให้อำนาจ ปรับซ้ำรายวัน ระบุว่า
“ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง”
แม้มาตรา 80 กล่าวถึงกรณีคำสั่งตามมาตรา 45 (กิจการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ) แต่เทศบาลหลายแห่งอ้างหลักการเดียวกันกับกรณีคำสั่งมาตรา 28 เนื่องจากเป็น “คำสั่งทางปกครองที่มีผลบังคับต่อเนื่อง” หากยังไม่ทำตาม เจ้าหน้าที่มีสิทธินับวันปรับได้เช่นกัน
ทำไมถึงเป็น “150,000 บาท” การคำนวณค่าปรับรายวันมักมาจากสูตรนี้ ปรับฐาน (ครั้งแรก) 10,000 บาท + ปรับรายวัน (1,000–5,000 บาท/วัน) × จำนวนวันที่ยังฝ่าฝืน
ตัวอย่าง:
- เทศบาลออกคำสั่งวันที่ 1 มกราคม
- เจ้าของร้านยังขายต่อถึง 30 พฤษภาคม (150 วัน)
- ค่าปรับรายวัน 1,000 บาท × 150 วัน = 150,000 บาท
รวมแล้วจึงเกิดยอด “ค่าปรับ 150,000 บาท” จากการฝ่าฝืนคำสั่งต่อเนื่องหลายเดือน”
ทั้งนี้ ทนายรณณรงค์ ยังได้แนะนำหากเจอกรณีดังกล่าวแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าปรับตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ว่า “อย่าเงียบ อย่าหนี แต่ให้ ‘อุทธรณ์’ ภายใน 15 วัน ถ้ายังไม่ไหว ให้ขอเทศบาล ‘ผ่อนชำระ’ หรือ ‘ลดค่าปรับตามฐานะ’ เพราะนี่คือคำสั่งทางปกครอง ไม่ใช่คดีอาญา ไม่มีคุก แต่ถ้าปล่อยเฉย อาจถูกบังคับคดี ยึดทรัพย์ภายหลังได้ครับ”
