“ทนายรณณรงค์” ไขข้อข้องใจ ทำไมพ่อค้าไก่ปิ้งโดนปรับเป็นแสน ชี้เหตุยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 15:13 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 15:13 น.
82
“ทนายรณณรงค์” ไขข้อข้องใจ ทำไมพ่อค้าไก่ปิ้งถึงโดนปรับเป็นแสน ชี้ไม่ใช่ค่าปรับครั้งเดียว แต่เป็นค่าปรับรายวัน หลังฝ่าฝืนคำสั่งเทศบาลต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ทนายความ และประธานมูลนิธิรณณรงค์ทวงคืนความยุติธรรม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ต่อกรณีที่พ่อค้าไก่ปิ้งได้ถูกเทศบาลปากเกร็ดสั่งปรับเป็นจำนวน 159,000 บาท โดยระบุว่า “เรื่องพ่อค้าไก่ปิ้งที่โดนปรับเป็น แสนถ้าดูในกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข โดยเทศบาลออกคำสั่งให้แก้ไขปรับปรุงแล้วไม่ดำเนินการจึงมีการเรียกค่าปรับรายวัน ซึ่งบางคำสั่งมีค่าปรับรายวันสูงถึง 25,000 บาท”

ทนายรณณรงค์ ระบุเพิ่มเติมว่า “กรณีที่ “ยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง” แม้ได้รับคำสั่งแล้ว มาตรา 80 ให้อำนาจ ปรับซ้ำรายวัน ระบุว่า
“ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง”

แม้มาตรา 80 กล่าวถึงกรณีคำสั่งตามมาตรา 45 (กิจการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ) แต่เทศบาลหลายแห่งอ้างหลักการเดียวกันกับกรณีคำสั่งมาตรา 28 เนื่องจากเป็น “คำสั่งทางปกครองที่มีผลบังคับต่อเนื่อง” หากยังไม่ทำตาม เจ้าหน้าที่มีสิทธินับวันปรับได้เช่นกัน

ทำไมถึงเป็น “150,000 บาท” การคำนวณค่าปรับรายวันมักมาจากสูตรนี้ ปรับฐาน (ครั้งแรก) 10,000 บาท + ปรับรายวัน (1,000–5,000 บาท/วัน) × จำนวนวันที่ยังฝ่าฝืน

โพสต์ของ ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์
FB/ รณณรงค์ แก้วเพ็ชร์

ตัวอย่าง:

  • เทศบาลออกคำสั่งวันที่ 1 มกราคม
  • เจ้าของร้านยังขายต่อถึง 30 พฤษภาคม (150 วัน)
  • ค่าปรับรายวัน 1,000 บาท × 150 วัน = 150,000 บาท

รวมแล้วจึงเกิดยอด “ค่าปรับ 150,000 บาท” จากการฝ่าฝืนคำสั่งต่อเนื่องหลายเดือน”

ทั้งนี้ ทนายรณณรงค์ ยังได้แนะนำหากเจอกรณีดังกล่าวแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าปรับตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ว่า “อย่าเงียบ อย่าหนี แต่ให้ ‘อุทธรณ์’ ภายใน 15 วัน ถ้ายังไม่ไหว ให้ขอเทศบาล ‘ผ่อนชำระ’ หรือ ‘ลดค่าปรับตามฐานะ’ เพราะนี่คือคำสั่งทางปกครอง ไม่ใช่คดีอาญา ไม่มีคุก แต่ถ้าปล่อยเฉย อาจถูกบังคับคดี ยึดทรัพย์ภายหลังได้ครับ”

FB/ รณณรงค์ แก้วเพ็ชร์

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

