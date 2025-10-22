ข่าว

เช็กให้ชัวร์ 23 ตุลาคม 2568 ‘วันปิยมหาราช’ ธนาคารหยุดไหม สาขาทั่วไป-ในห้าง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 15:00 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 15:00 น.
66
เช็กให้ชัวร์ 23 ตุลาคม 2568 'วันปิยมหาราช' ธนาคารหยุดไหม สาขาทั่วไป-ในห้าง

เช็กให้ชัวร์ วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2568 เป็นวันหยุดของธนาคารไหม? ธนาคารสาขาในห้างหยุดไหม? วางแผนธุรกรรมทางการเงินให้ดี

วันปิยมหาราช 2568 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดธนาคารตามประเพณีสถาบันการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2568 คือวันที่ 13 ต.ค. 68 วันนวมินทรมหาราช และวันที่ 23 ต.ค. 68 วันปิยมหาราช

ประชาชนหลาย ๆ คนก็ยังเป็นกังวลและอยากจะทราบข้อมูลว่า ธนาคารหยุดทำการหรือไม่? ทั้งสาขาในห้างสรรพสินค้า และสาขานอกห้างสรรพสินค้า วันนี้ทีมข่าวได้รวบรวมข้อมูลเพื่อไขข้อสงสัยและเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้วางแผนทางการเงินล่วงหน้าก่อนถึงวันหยุด

ธนาคารกสิกรไทย ขอแจ้งวันทำการสาขาในช่วงวันหยุด 23 ตุลาคม 2568 สาขาทั่วไปปิดให้บริการ และ สาขาในห้างฯ เปิดให้บริการตามปกติ กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า หรือสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ตามปกติ อาทิ

  • ตู้ ATM
  • แอปพลิเคชั่น KPLUS
  • KBank SERVICE
  • KBIZ
  • K-Contact Center 02-888-8888
  • LINE Official KBank Live

เช็กให้ชัวร์ 23 ตุลาคม 2568 วันปิยมหาราช ธนาคารหยุดไหม สาขาทั่วไป-ในห้าง

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งวันหยุดทำการ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2568 สาขาในห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการตามปกติ และ สาขาทั่วไปปิดให้บริการ ทั้งนี้ท่านสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของธนาคาร รวมถึงบริการตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซนเตอร์ธนาคารกรุงเทพ 1333 หรือ 02-645-5555

เช็กให้ชัวร์ 23 ตุลาคม 2568 วันปิยมหาราช ธนาคารหยุดไหม สาขาทั่วไป-ในห้าง-1

ธนาคารออมสิน แจ้งวันหยุดทำการวันที่ 23 ตุลาคม 2568 เนื่องในวันปิยมหาราช สาขาสาขาในห้าง และสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วันเปิดให้บริการปกติ และ สาขาที่เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ (สาขาทั่วไปนอกห้างฯ) ปิดให้บริการ 1 วัน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของธนาคารได้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

  • แอปพลิเคชั่น MyMo
  • ตู้ ADM-ATM
  • GSB Contact Center 1115
  • www.gsb.or.th

เช็กให้ชัวร์ 23 ตุลาคม 2568 วันปิยมหาราช ธนาคารหยุดไหม สาขาทั่วไป-ในห้าง-2

ธนาคารกรุงศรี แจ้งวันหยุดธนาคาร ในช่วงวันที่ 23 ตุลาคม 2568 สาขาที่เปิดทำการ (ไม่เว้นวันหยุดธนาคาร) เปิดให้บริการปกติ, สาขาที่เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดธนาคาร) ปิดให้บริการ, สาขาที่เปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์ และเปิดให้บริการทุกวัน (เว้นวันหยุดธนาคาร) ปิดให้บริการ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ผ่านช่องทาง

เช็กให้ชัวร์ 23 ตุลาคม 2568 วันปิยมหาราช ธนาคารหยุดไหม สาขาทั่วไป-ในห้าง-3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย, FB KBank Live, GSB Society, Bangkok Bank, Krungsri Simple

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
มูลนิธิกันจอมพลังมูลนิธิธรรมนัส ข่าวการเมือง

เปิดข้อบังคับชัด “มูลนิธิกันจอมพลัง” เงื่อนไขหากเลิกล้ม ทรัพย์ตกมูลนิธิธรรมนัสฯ

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ยังไม่จบ ศาลอาญาให้เวลา อสส. ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 ถึง 21 พ.ย.

20 นาที ที่แล้ว
สุวรรณภูมิแจงปมมีดพับผู้โดยสารโผล่ขายออนไลน์ ข่าว

สุวรรณภูมิ แจงชัด มีดพับถูกยึดโผล่ขายออนไลน์ ล่าสุดสั่งยกเลิกบริจาคแล้ว

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดข้อมูล มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ร.อ. ธรรมนัส นั่งประธาน ทำงานกุศลต่อเนื่อง

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลีแฉต่อ “เฉิน จื้อ” ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหลายประเทศ – ใช้หนังสือเดินทางทูตเข้าสหรัฐฯ

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หมออั้ม สรุปให้ “แพทองธาร” ลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพราะสาเหตุนี้?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ยันเป็นคนตั้งมูลนิธิเอง แจงทำไมไม่ได้เป็นประธาน-กก.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ย้ำชัดไม่ได้เป็นผู้จัดตั้ง แค่ให้ยืมชื่อ เผยวิธีซื้อชุดเกราะ 1.5 หมื่น จากราคาเต็ม 5 หมื่น ข่าว

ชัดเจน! กัน จอมพลัง รับ เป็นแค่ที่ปรึกษา ไม่ใช่ประธานมูลนิธิ “ช่วยสู้”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กฟน. ประกาศ ดับไฟ 13 จุดในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ 23 ต.ค. 68 ข่าว

ด่วน! กฟน. ประกาศ ดับไฟ 13 จุดในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ 23 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทนายรณณรงค์&quot; ไขข้อข้องใจ ทำไมพ่อค้าไก่ปิ้งโดนปรับเป็นแสน ชี้เหตุยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง ข่าว

“ทนายรณณรงค์” ไขข้อข้องใจ ทำไมพ่อค้าไก่ปิ้งโดนปรับเป็นแสน ชี้เหตุยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อค้าไก่ปิ้งโอด กำไรวันละ 3-5 ร้อย เจอค่าปรับสุดอึ้ง 1.59 แสน เทศบาลนครปากเกร็ด ชี้แจง 3 ฐานความผิด ย้ำให้เวลาแก้ไขนาน 300 วัน ข่าว

เทศบาลปากเกร็ด ยืนยัน เงินค่าปรับพ่อค้าไก่ปิ้ง 1.59 แสน เข้าหลวง ไม่เข้ากระเป๋าใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กให้ชัวร์ 23 ตุลาคม 2568 &#039;วันปิยมหาราช&#039; ธนาคารหยุดไหม สาขาทั่วไป-ในห้าง ข่าว

เช็กให้ชัวร์ 23 ตุลาคม 2568 ‘วันปิยมหาราช’ ธนาคารหยุดไหม สาขาทั่วไป-ในห้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธงง ปลดอิชิอิทำไม ข่าว

สรยุทธยังงง! สมาคมบอลสั่งปลด “อิชิอิ” มาดามแป้งคิดอะไรอยู่ ? ทั้งที่พาทีมชนะ 6-1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ วรภัค ธันยาวงษ์ อดีต รมช.คลัง โควตาคนนอก รบ.อนุทิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! วรภัค ลาออกจาก รมช.คลัง เพื่อความโปร่งใส ยันไม่เกี่ยวสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เฟิร์น สุชาดา นิ่มนวล ผู้ประกาศข่าวสมาชิกใหม่ครอบครัวข่าว 3 ข่าว

ประวัติ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ นั่งคู่ ‘สรยุทธ’ ดีกรีไม่ธรรมดา สวยเก่งรอบด้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเต็ด ยุทธนา โพสต์แรง ตั้งคำถามเกณฑ์เลือกโค้ชบอลไทย ใช่ผลงานหรือแค่ถูกใจ? พร้อมจี้รัฐบาลเคลียร์สถานะ &quot;ไพ่&quot; เป็นกีฬาหรือการพนัน ข่าว

ป๋าเต็ด ซัดแรง รัฐบาล-ส.ฟุตบอล แยก “ไพ่กีฬา” กับ “โค้ชที่ดี” ไม่ออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายเกาหลีใต้ ขอความช่วยเหลือกลางถนนสีหนุวิลล์ วอนนำตัวส่งสถานทูต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมควบคุมโรค เตือนปมบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ยกเคสสหรัฐฯ บาดเจ็บ 164 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมบัญชีกลางแจงกำหนดการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 800 บาท รอบเก็บตก เศรษฐกิจ

24 ต.ค.68 โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ รอบเก็บตก เช็กวิธีแก้ไข-ตรวจสอบสิทธิ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโธนีฮัดสัน โค้ชทีมชาติไทย ข่าวกีฬา

ลือหนัก “แอนโธนี ฮัดสัน” เต็ง 1 โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ สมาคมเรียกประชุมบ่ายนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอาญา ยกฟ้อง &quot;กอล์ฟ ธัญญ์วาริน&quot; พ้นผิดคดีหุ้นสื่อ ชี้โจทก์พิสูจน์เจตนาไม่ได้ ข่าว

ศาลอาญา ยกฟ้อง “กอล์ฟ ธัญญ์วาริน” พ้นผิดคดีหุ้นสื่อ ชี้โจทก์พิสูจน์เจตนาไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ย้อนรอยปล้นพระมหาพิชัยมงกุฎจำลอง ร.4 กลางพระราชวังในประเทศฝรั่งเศส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชากังวลอภิสิทธิ์คัมแบ็กหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หวั่นไฟชายแดนปะทุ ข่าว

กัมพูชา กังวล ‘อภิสิทธิ์’ คัมแบ็ก อดีตเคยขัดแย้งกัน หวั่นปัญหาชายแดนปะทุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

นอกใจแฟน? “รัน ทากาฮาชิ” ถูกแฉต่อเนื่อง แอบนัดเจอดารา AV ตัวท็อป ทั้งที่มีแฟนอยู่แล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 15:00 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 15:00 น.
66
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิกันจอมพลังมูลนิธิธรรมนัส

เปิดข้อบังคับชัด “มูลนิธิกันจอมพลัง” เงื่อนไขหากเลิกล้ม ทรัพย์ตกมูลนิธิธรรมนัสฯ

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

“ทักษิณ” ยังไม่จบ ศาลอาญาให้เวลา อสส. ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 ถึง 21 พ.ย.

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

สื่อเกาหลีแฉต่อ “เฉิน จื้อ” ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหลายประเทศ – ใช้หนังสือเดินทางทูตเข้าสหรัฐฯ

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
กัน จอมพลัง ย้ำชัดไม่ได้เป็นผู้จัดตั้ง แค่ให้ยืมชื่อ เผยวิธีซื้อชุดเกราะ 1.5 หมื่น จากราคาเต็ม 5 หมื่น

ชัดเจน! กัน จอมพลัง รับ เป็นแค่ที่ปรึกษา ไม่ใช่ประธานมูลนิธิ “ช่วยสู้”

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
Back to top button