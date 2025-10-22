เช็กให้ชัวร์ 23 ตุลาคม 2568 ‘วันปิยมหาราช’ ธนาคารหยุดไหม สาขาทั่วไป-ในห้าง
เช็กให้ชัวร์ วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2568 เป็นวันหยุดของธนาคารไหม? ธนาคารสาขาในห้างหยุดไหม? วางแผนธุรกรรมทางการเงินให้ดี
วันปิยมหาราช 2568 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดธนาคารตามประเพณีสถาบันการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2568 คือวันที่ 13 ต.ค. 68 วันนวมินทรมหาราช และวันที่ 23 ต.ค. 68 วันปิยมหาราช
ประชาชนหลาย ๆ คนก็ยังเป็นกังวลและอยากจะทราบข้อมูลว่า ธนาคารหยุดทำการหรือไม่? ทั้งสาขาในห้างสรรพสินค้า และสาขานอกห้างสรรพสินค้า วันนี้ทีมข่าวได้รวบรวมข้อมูลเพื่อไขข้อสงสัยและเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้วางแผนทางการเงินล่วงหน้าก่อนถึงวันหยุด
ธนาคารกสิกรไทย ขอแจ้งวันทำการสาขาในช่วงวันหยุด 23 ตุลาคม 2568 สาขาทั่วไปปิดให้บริการ และ สาขาในห้างฯ เปิดให้บริการตามปกติ กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า หรือสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ตามปกติ อาทิ
- ตู้ ATM
- แอปพลิเคชั่น KPLUS
- KBank SERVICE
- KBIZ
- K-Contact Center 02-888-8888
- LINE Official KBank Live
ธนาคารกรุงเทพ แจ้งวันหยุดทำการ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2568 สาขาในห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการตามปกติ และ สาขาทั่วไปปิดให้บริการ ทั้งนี้ท่านสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของธนาคาร รวมถึงบริการตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซนเตอร์ธนาคารกรุงเทพ 1333 หรือ 02-645-5555
ธนาคารออมสิน แจ้งวันหยุดทำการวันที่ 23 ตุลาคม 2568 เนื่องในวันปิยมหาราช สาขาสาขาในห้าง และสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วันเปิดให้บริการปกติ และ สาขาที่เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ (สาขาทั่วไปนอกห้างฯ) ปิดให้บริการ 1 วัน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของธนาคารได้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
- แอปพลิเคชั่น MyMo
- ตู้ ADM-ATM
- GSB Contact Center 1115
- www.gsb.or.th
ธนาคารกรุงศรี แจ้งวันหยุดธนาคาร ในช่วงวันที่ 23 ตุลาคม 2568 สาขาที่เปิดทำการ (ไม่เว้นวันหยุดธนาคาร) เปิดให้บริการปกติ, สาขาที่เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดธนาคาร) ปิดให้บริการ, สาขาที่เปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์ และเปิดให้บริการทุกวัน (เว้นวันหยุดธนาคาร) ปิดให้บริการ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ผ่านช่องทาง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แบงก์ชาติเพิ่มวันหยุดธนาคาร 3 วัน ปี 68-69 เช็กเลยวันไหนบ้าง?
- มีผลแล้ว แบงก์ชาติเพิ่ม วันหยุดธนาคาร กรณีพิเศษอีก 3 วัน
อ้างอิงจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย, FB KBank Live, GSB Society, Bangkok Bank, Krungsri Simple
ติดตาม The Thaiger บน Google News: