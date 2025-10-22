เป๊ก ผลิตโชค เตรียมเข้าพบตร. หลังผลตรวจสารเสพติดออก ทนายรณรงค์ เคลื่อนไหวทันที
เป๊ก ผลิตโชค เตรียมเข้าพบตร. หลังผลตรวจสารเสพติดออกแล้ว แต่ไม่เปิดเผยรายละเอียด ด้าน ทนายรณรงค์ ชวนชาวเน็ตโหวตชะตานักร้องดัง รอด/ไม่รอด
จากกรณีที่มีรายงานว่า เป๊ก ผลิตโชค นักร้องคนดัง ปฏิเสธการตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย สืบเนื่องจากเจ้าตัวเมาจนขาดสติ วิ่งกระโดดเกาะหน้ารถ และมีปากเสียงกับไรเดอร์ที่เข้ามาช่วยเคลียร์ ก่อนจะถูกไรเดอร์คนดังกล่าวใช้มีดพกฟันเข้าคางนักร้องดังจนได้บาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุที่ เป๊ก ผลิตโชค ปฏิเสธการตรวจหาสารเสพติดนั้น เจ้าตัวอ้างว่า “เป็นสิทธิของผู้ป่วย ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลการรักษา”
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 68 มีรายงานว่า ผลการตรวจหาสารเสพติดของ เป๊ก ผลิตโชค ออกมาแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 68 แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ โดยขณะนี้ได้อยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวน
ผลตรวจยาเสพติด “เป๊ก ผลิตโชค” ออกแล้ว คดีทะเลาะวิวาทเดือนสิงหา
ล่าสุด 21 ต.ค. 68 มีรายงานเพิ่มเติมว่า พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก ยืนยันว่า ผลการตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผมของ เป๊ก ผลิตโชค ที่ส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ตรวจหาสารเสพติดออกมาแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เกรงจะกระทบด้านสิทธิมนุษยชน แต่ได้รับการติดต่อจาก เป๊ก ผลิตโชค แล้วว่า เร็ว ๆ นี้จะเข้ามาพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสอบปากคำตามกฎหมาย
ขณะเดียวกันทางด้าน ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นผลตรวจสารเสพติดนักร้องดัง เป๊ก ผลิตโชค ที่ออกมาแล้วแต่เปิดเผยไม่ได้ว่า “เป๊ก ผลิตโชค รอดกด 1 ไม่รอดกด 2 หลังผลตรวจสารในเส้นผมปรากฏในสำนวนอยู่ ๆ ตำรวจก็เรียกพี่เป๊กให้ไปพบ”
