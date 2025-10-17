ผลตรวจยาเสพติด “เป๊ก ผลิตโชค” ออกแล้ว คดีทะเลาะวิวาทเดือนสิงหา
ผลตรวจยาเสพติด เป๊ก ผลิตโชค ออกแล้ว จากคดีทะเลาะวิวาทเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่ยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้
จากกรณีที่มีรายงานว่า เป๊ก ผลิตโชค นักร้องคนดัง ปฏิเสธการตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย โดยเจ้าตัวอ้างว่า “เป็นสิทธิของผู้ป่วย ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลการรักษา” สืบเนื่องจากเหตุทะเลาะวิวาท และทำให้เป๊กกระโดดเกาะหน้ารถกระบะบนถนน หน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง ก่อนที่หนุ่มไรเดอร์ที่อยู่ในเหตุการณ์ใช้มีดฟันเข้าที่คางของเป๊กจนบาดเจ็บถูกนำตัวส่ง รพ. โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมนั้น
ล่าสุดสำนักข่าวมติชน รายงานถึงประเด็นดังกล่าวว่า ผลการตรวจหาสารเสพติดของ เป๊ก ผลิตโชคนั้น ออกมาแล้วเมื่อวันที่ 15 ต.ค.68 แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ โดยขณะนี้ได้อยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวน
ขณะที่รายการ ไนน์ เอ็นเตอร์เทน ได้รายงานว่า ได้ติดต่อสอบถามไปยังต้นสังกัดของเป๊ก พบว่ายังไม่ทราบเรื่อง
ย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก. สน.หัวหมาก เปิดเผยถึงกรณีขอนำเส้นผมเป๊กตรวจหาสารเสพติดว่า เจ้าตัวยอมให้นำเส้นผมไปตรวจแล้ว โดยจะประสานนำเส้นผมส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบ แต่ยังไม่ทราบว่าต้องใช้เวลากี่วันผลจะออก ต้องรอพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สถาบันนิติฯ ก่อน
