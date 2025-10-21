เศร้า “น้องเนย” นางเอก MV ประสบอุบัติเสียชีวิต ก่อนผลงานออนแอร์
น้องเนย นางเอก MV ของบักต่วน ประสบอุบัติเสียชีวิต รถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้า ไม่กี่วันก่อนผลงานได้ออนแอร์
เกิดเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้า ส่งผลทำให้หญิงสาวเสียชีวิต 2 ศพ มีชายบาดเจ็บสาหัสอีกราย เมื่อช่วงเวลาประมาณ 5.20 น. ของวันที่ 20 ต.ค. 68 โดยเหตุเกิดที่ซอยกำนัน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
เมื่อเจ้าหน้าที่ถึงเกิดเหตุพบ ร่างหญิงสาว 2 ศพ นอนเสียชีวิตอยู่ใกล้เสาไฟฟ้า มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีขาว ล้มคว่ำอยู่ สภาพพังเสียหาย ยังมีชายได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลอุดรธานี
ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือ “น้องเนย” นางเอก MV
โดย บักต่วน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “นักแสดงmvผม อีกไม่กี่วันจะได้ดูด้วยกันอยู่แล้ว น้องเสียมะคืน (20 ต.ค. 68) ครับมอไซเกิดอุบัติเหตุที่อุดรครับ”
