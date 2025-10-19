ข่าวกีฬา

หนุ่มเมืองจันท์ อดไม่ไหว ! หลังหัวหน้ามาร์คคัมแบ็กปชป. หล่นวรรคทอง “ผมดูบอลอังกฤษ-ฟังเทย์เลอร์ สวิฟต์”

เผยแพร่: 19 ต.ค. 2568 12:03 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2568 12:17 น.
52
อภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ลิเวอร์พูลแดงเดือด
แฟ้มภาพ

หัวหน้ามาร์ค คัมแบ็ก หนุ่มเมืองจันท์ อดไม่ไหว หลัง อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หวนกลับมาสวมหัวโขน นั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หลุดวาทะเปรียบการเมืองไทยไม่ต่างเกมลูกหนัง พูดถึงลิเวอร์พูลแบบนี้ก่อนแดงเดือดลงแข่ง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ควันหลงจากกรณี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คนการเมืองวัย 61 ปี หวนกลับมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคสีฟ้าในตำนานอย่าง “ประชาธิปัตย์” โดยที่ประชุมใหญ่ปชป.วานนี้ (18 ต.ค.68) มีมติเห็นชอบให้ นายอภิสิทธิ์ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 และอดีตหัวหน้าพรรค ปชป.คนที่ 7 ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าพรรคคนที่ 10 ด้วยคะแนน 96.18% จากองค์ประชุมทั้งหมด

อ้างอิงข้อมูจากบีบีซีไทยระบุ การหวนคืนพรรคในรอบเกือบสองปี หลังจากลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค กลางที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อ 9 ธ.ค. 2566 ซึ่งเป็นครั้งที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค

หลังจากที่ประชุมพรรคประกาศผลการลงคะแนน นายอภิสิทธิ์ ลุกขึ้นยืนกลางที่ประชุมและกล่าวว่า “เดินเข้ามานักข่าวถามว่ารู้สึกยังไงกลับมาบ้าน ผมตอบสั้น ๆ ว่า ใจผมไม่เคยไปไหน”

อภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดถึงลิเวอร์พูล
ภาพ @DemocratPartyTH

ขณะเดียวกัน สรกล อดุลยานนท์ หรือ “หนุ่มเมืองจันท์” นักเขียนและคอลัมนิสต์ชื่อดัง ยังได้ขออนุญาตเกาะกระแสการเมืองนอกรัฐสภาสืบเนื่องจากวาทะเปิดตัวของนายอภิสิทธิ์มีการหลุดเอ่ยถึงชื่อทีมฟุตบอลขวัญใจมวลชนอย่าง “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล แห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

“ทำไมคุณอภิสิทธิ์พูดถึงลิเวอร์พูล แบบนี้!!! แฟนผีโกรธแทน…555” แคปชั่นที่หนุ่มเมืองจันท์อดไม่ไหวต้องปล่อยข้อความลงบนหน้าไทม์ไลน์วานนี้ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ยกวาทะดังกล่าวจากมติชน หัวหน้ามาร์ค กล่าวว่า “พรรคที่พยายามดูดสส. ด้วยอำนาจเงินหรืออำนาจรัฐ หรืออะไรก็แล้วแต่ ผมดูบอลอังกฤษ ระวังนะครับ ศูนย์หน้าฟอร์มดีๆ ค่าตัวแพงสุดย้ายสโมสรไปแล้ว มันยิงไม่ได้ซักประตู

“ผมฟังเพลงสากลเพิ่งซื้อเทย์เลอร์ สวิฟต์แผ่นล่าสุด เทย์เลอร์ สวิฟต์บอกว่า แก้วที่แตกจะมีความคมมากขี้น ฉะนั้นใครที่จะมาทุบแก้วให้แตก ผมบอกว่า ถ้าทุบเสร็จเมื่อไหร่ ผมจะเอาแก้วที่แตกนั้นไปตัดวงจรอุบาทว์ การซื้อเสียงและการคอร์รัปชั่นในประเทสไทย”

ตัดภาพมาที่วงการลูกหนัง คืนนี้ (19 ต.ค.) ลิเวอร์พูล มีโปรแกรมปะทะ “ปีศาจแดง” แมนฯ ยูไนเต็ด เริ่มถ่ายทอดสด เวลา 22.30 น. เป็นต้นไป โดยนัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกัน ฤดูกาล 2024-2025 เมื่อวันที 5 มกราคม 2025 ผลลงเอยด้วยการเสมอกันไป 2 – 2 ในถิ่นแอนฟิลด์.

liverpool ลิเวอร์พูล ยูเนฟเวอร์วอล์คอะโลน
แฟ้มภาพ
รูปโปรไฟล์เฟซบุ๊ก Facebook หนุ่มเมืองจันท์ สรกล อดุลยานนท์
ภาพ Facebook @boycitychanFC
อภิสิทธิ์พูดถึงลิเวอร์พูล เปรียบการเมืองไทยดูดสส
ภาพ @Matichon
อภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดถึงลิเวอร์พูลก่อนแดงเดือดคืนนี้ 19 ตุลาคม 2568
ภาพ @DemocratPartyTH
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ 2568
ภาพ @DemocratPartyTH
อภิสิทธิ์หัวหน้าปชป
ภาพ @DemocratPartyTH
อภิสิทธิ์เวชชาชีวะ อายุ 61 ปี หัวหน้าปชป
ภาพ @DemocratPartyTH
อภิสิทธิ์เวชชาชีวะอายุเท่าไหร่ 61 (1)
ภาพ @DemocratPartyTH

สายบุญห้ามพลาด &quot;กุ้ยช่าย&quot; จัดอยู่ในกลุ่มผักกลิ่นฉุน 5 ชนิดที่ต้องงดเว้นช่วงกินเจ แนะขนมกุ้ยช่ายเจให้เลือกไส้ผักอื่นแทน ไลฟ์สไตล์

กินเจต้องรู้! “กุยฉ่าย” เป็นผักเจหรือไม่ ไขข้อสงสัยก่อนเริ่มเทศกาล 21 ต.ค.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก &quot;เอ็มม่า แมรี่ ทิกเลา&quot; มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล 2025 มงกุฎที่ 2 ของฟิลิปปินส์ บันเทิง

รู้จัก “เอ็มม่า แมรี่ ทิกเลา” มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 ผู้คว้ามงฯ 2 ให้ฟิลิปปินส์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 ต.ค. 2568 12:03 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2568 12:17 น.
52
