ผลหวยลาว 13 ตุลาคม 2568 งวดวันจันทร์ เช็กทุกรางวัล รู้ผลพร้อมกันที่นี่

เผยแพร่: 13 ต.ค. 2568 18:03 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2568 18:06 น.
63
หวยลาวงวด 13 ตุลาคม 2568

ตรวจสอบผลหวยลาว 13 ตุลาคม 2568 ลุ้นผลสลากพัฒนา เลข 6 ตัว พร้อมช่องทางถ่ายทอดสด รู้ผลพร้อมกัน 2 ทุ่ม เช็กอัตราจ่ายที่นี่

นับถอยหลังเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญสำหรับนักเสี่ยงโชคและแฟน ๆ สลากพัฒนา สปป.ลาว กับการออกรางวัล หวยลาวพัฒนาประจำงวดวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 บรรยากาศการลุ้นโชคในค่ำคืนนี้เป็นไปอย่างคึกคักเช่นเคย ผู้ที่ต้องการร่วมลุ้นผลรางวัลแบบสด ๆ ชมการถ่ายทอดสดจะเริ่มต้นในเวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยจะส่งตรงบรรยากาศการหมุนวงล้อจาก สปป.ลาว ให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจผลรางวัลไปพร้อม ๆ กันแบบเรียลไทม์

ช่องทางถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 13 ตุลาคม 2568

 

ผลรางวัลหวยลาวพัฒนา 13 ตุลาคม 2568 (13/10/68)

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :

ผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาววันนี้

หมายเลขที่ออกรางวัล : xx / xx / xx / xx / xx

สำหรับนักเสี่ยงโชคมือใหม่ที่อาจยังไม่ทราบอัตราการจ่ายเงินรางวัลของสลากพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้

  • ถูกรางวัลเลข 4 ตัว : จะได้รับเงินรางวัล 6,000 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ
  • ถูกรางวัลเลข 3 ตัว : จะได้รับเงินรางวัล 500 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ
  • ถูกรางวัลเลข 2 ตัว : จะได้รับเงินรางวัล 60 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ

สำหรับท่านใดที่พลาดการรับชมการถ่ายทอดสด ก็ไม่ต้องกังวล สามารถกลับมาตรวจสอบผลการออกรางวัลย้อนหลังฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่ ทีมข่าวจะรีบอัปเดตข้อมูลให้เร็วที่สุดหลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีกับการออกรางวัลในค่ำคืนนี้

