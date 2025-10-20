ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 8 พร้อมตารางคะแนนล่าสุด

Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 09:59 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 09:59 น.
55

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 8 ครบทุกคู่ พร้อมอัปเดตตารางคะแนนล่าสุด หลังจบการแข่งขันในสัปดาห์ที่ 8

จบลงไปแล้วสำหรับการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำสัปดาห์ที่ 8 เหล่าทีมยักษ์ใหญ่มีทั้งทีมที่สมหวังและผิดหวัง แต่ไฮไลท์ของสัปดาห์นี้ก็หนีไม่พ้น “ศึกแดงเดือด” ที่ในยกแรกเป็น แมนฯ ยูไนเต็ด ที่บุกไปเอาชนะ ลิเวอร์พูล ได้แบบสุดมันส์

อย่างไรก็ตาม ยังมีการแข่งขันอีก 1 คู่ที่จะลงสนามในคืนวันนี้ (20 ตุลาคม) นั่นคือเกมที่ เวสต์แฮม จะเปิดบ้านพบกับ เบรนท์ฟอร์ด

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 8

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-3 เชลซี

ไบรท์ตัน 2-1 นิวคาสเซิล

เบิร์นลี่ย์ 2-0 ลีดส์

คริสตัล พาเลซ 3-3 บอร์นมัธ

แมนฯ ซิตี้ 2-0 เอฟเวอร์ตัน

ซันเดอร์แลนด์ 2-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน

ฟูแล่ม 0-1 อาร์เซนอล

Credit : Manchester City

วันอาทิตย์ 19 ตุลาคม 2568

สเปอร์ส 1-2 แอสตัน วิลล่า

ลิเวอร์พูล 1-2 แมนฯ ยูไนเต็ด

Credit : Manchester United

ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025/2026 ล่าสุด

  1. อาร์เซนอล แข่ง 8 เกม ชนะ 6 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 19 คะแนน
  2. แมนฯ ซิตี้ แข่ง 8 เกม ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 16 คะแนน
  3. บอร์นมัธ แข่ง 8 เกม ชนะ 4 เสมอ 3 แพ้ 1 มี 15 คะแนน
  4. ลิเวอร์พูล แข่ง 8 เกม ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 15 คะแนน
  5. เชลซี แข่ง 8 เกม ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 14 คะแนน
  6. สเปอร์ส แข่ง 8 เกม ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 14 คะแนน
  7. ซันเดอร์แลนด์ แข่ง 8 เกม ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 14 คะแนน
  8. คริสตัล พาเลซ แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 4 แพ้ 1 มี 13 คะแนน
  9. แมนฯ ยูไนเต็ด แข่ง 8 เกม ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 13 คะแนน
  10. ไบรท์ตัน แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 12 คะแนน
  11. แอสตัน วิลล่า แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 12 คะแนน
  12. เอฟเวอร์ตัน แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 3 มี 11 คะแนน
  13. นิวคาสเซิล แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 3 มี 9 คะแนน
  14. ฟูแล่ม แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 4 มี 8 คะแนน
  15. ลีดส์ แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 4 มี 8 คะแนน
  16. เบรนท์ฟอร์ด แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 4 มี 7 คะแนน
  17. เบิร์นลี่ย์ แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 5 มี 7 คะแนน
  18. น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ แข่ง 8 เกม ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 5 มี 5 คะแนน
  19. เวสต์แฮม แข่ง 7 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 5 มี 4 คะแนน
  20. วูล์ฟแฮมป์ตัน แข่ง 8 เกม ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 6 มี 2 คะแนน

อ้างอิง : www.premierleague.com

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ร้องขอเงินทุนจากต่างประเทศ อ้างใช้กำจัดสารตกค้าง 70 ชนิดจากอาวุธไทย

13 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นานาชาติหนุน “รังสิมันต์ โรม” เสนอปราบสแกมเมอร์ เป็นวาระเร่งด่วน สู่เวทีโลกสำเร็จ

2 นาที ที่แล้ว
สาเหตุลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ไม่สำเร็จ 20 ล้านสิทธิ หลายคนทำพลาด เศรษฐกิจ

สาเหตุลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ไม่สำเร็จ 20 ล้านสิทธิ หลายคนทำพลาด

17 นาที ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุดเช้านี้! เปิดลงทะเบียนเพียงไม่กี่ชั่วโมง สิทธิคนละครึ่งพลัสถูกจองแล้ว 16 ล้านสิทธิ์ ใครยังติดปัญหาสแกนหน้าไม่ผ่าน เช็กวิธีแก้ด่วนก่อนสิทธิ์เต็ม ข่าว

รีบเลย! ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” เหลือ 4 ล้านสิทธิ เช็กวิธีแก้ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 8 พร้อมตารางคะแนนล่าสุด

26 นาที ที่แล้ว
แคปชั่นคนละครึ่ง 2565 ไลฟ์สไตล์

60 แคปชั่นคนละครึ่ง 2568 คำคมโดน แคปชั่นฮา ฉลองเงินเข้า 800 บาท

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อัปเดต เจอ “สมปอง” แล้ว เผยพลัดหลวงกับทัวร์ก่อนเกมแดงเดือด เพราะตามหาแว่น

48 นาที ที่แล้ว
เช้านี้คึกคัก! ประชาชน ลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; วันแรกยอดทะลุ 13 ล้านสิทธิ์ การเงิน

เช้านี้คึกคัก! ประชาชน ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” วันแรกยอดทะลุ 13 ล้านสิทธิ์

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สมัคร คนละครึ่งพลัส แล้วขึ้นว่า “กำลังรอผลการลงทะเบียน” ไม่ต้องตกใจ ให้รอ SMS ใน 3 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินส่งสินค้าเอมิเรตส์ ไถลออกนอกรันเวย์ในฮ่องกง ทำเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 2 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาะแล้ว 3 กลุ่มเปราะบาง ถูกตัดสิทธิลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ไหม เศรษฐกิจ

เคาะแล้ว 3 กลุ่มเปราะบาง ถูกตัดสิทธิลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาคารกรุงไทยย้ำเกณฑ์ความปลอดภัยใหม่ ต้องใช้ Android 10+ และ iOS 15+ เท่านั้น พร้อมแนะทางแก้สำหรับคนสแกนหน้าไม่ผ่านด้วยตู้ ATM สีเทา เศรษฐกิจ

เช็กมือถือก่อนลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส 20 ต.ค. นี้ เปิดวิธีแก้แอปค้าง ยืนยันไม่ผ่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่าเพิ่งถอดใจ! เปิดวิธีแก้ปัญหาสแกนหน้าแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ไม่ผ่าน ในวันแรก 20 ต.ค. 68 ที่คนแห่ลงทะเบียน เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวที่ ตู้ ATM สีเทา กรุงไทย ข่าว

ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” วันแรก ยืนยันตัวตน เป๋าตัง ไม่ผ่าน ทำยังไง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
mckinley richardson and jack doherty บันเทิง

คำสารภาพดาว OnlyFans วัย 22 ถึงคำสาบานวิวาห์อัปยศ เมื่อรักเป็นเพียง “คอนเทนต์”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปสาวเกาหลีลงทุน 7 ล้าน รีวิวศัลยกรรม 15 ปี 400 ครั้ง ปมไม่หยุดสวยฟังแล้วเจ็บ!

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ทิดสมปอง พลัดหลงกับคณะทัวร์ ก่อนดูบอลแดงเดือด ไม่มีเน็ตฯ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทอดกฐิน 2568 ข่าว

ทอดกฐิน 2568 ประเพณีบุญใหญ่ที่ผิดเพี้ยน เมื่อเงินกลายเป็นสิ่งสำคัญกว่า “ผ้า”

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ ฟิออเรนติน่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูแดง กิตติศักดิ์เสียชีวิตเพราะอะไร บันเทิง

หอภาพยนตร์อาลัย ครูแดง กิติศักดิ์ สิ้นตำนานกูรูหนังไทยวัย 79 ปี

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เคตาเฟ่ พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมให้พร้อม! เปิดเช็กลิสต์ ที่ต้องทำก่อนลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; 20 ต.ค.นี้ เศรษฐกิจ

เตรียมให้พร้อม! เปิดเช็กลิสต์ ที่ต้องทำก่อนลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” 20 ต.ค.นี้

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไล่ออก! หนุ่มจอดกระบะ ขวางรถพยาบาล ทำผู้ป่วยวิกฤติเสียชีวิต

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 19 ต.ค.68 ทองคำแท่ง-รูปพรรณ ขึ้นลงหยุดที่บาทละเท่าไหร่ ?

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฐินสามัคคี คือ ข่าว

“เข้าใจการทอดกฐินให้ถูกต้อง” ถวายยังไง ? สาระสำคัญพิธีอยู่ที่ผ้า พิเศษต่างจาก “ทอดผ้าป่า” หลายข้อ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 09:59 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 09:59 น.
55
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กัมพูชา ร้องขอเงินทุนจากต่างประเทศ อ้างใช้กำจัดสารตกค้าง 70 ชนิดจากอาวุธไทย

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568

นานาชาติหนุน “รังสิมันต์ โรม” เสนอปราบสแกมเมอร์ เป็นวาระเร่งด่วน สู่เวทีโลกสำเร็จ

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
สาเหตุลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ไม่สำเร็จ 20 ล้านสิทธิ หลายคนทำพลาด

สาเหตุลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ไม่สำเร็จ 20 ล้านสิทธิ หลายคนทำพลาด

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
อัปเดตล่าสุดเช้านี้! เปิดลงทะเบียนเพียงไม่กี่ชั่วโมง สิทธิคนละครึ่งพลัสถูกจองแล้ว 16 ล้านสิทธิ์ ใครยังติดปัญหาสแกนหน้าไม่ผ่าน เช็กวิธีแก้ด่วนก่อนสิทธิ์เต็ม

รีบเลย! ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” เหลือ 4 ล้านสิทธิ เช็กวิธีแก้ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
Back to top button