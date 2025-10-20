สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 8 พร้อมตารางคะแนนล่าสุด
จบลงไปแล้วสำหรับการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำสัปดาห์ที่ 8 เหล่าทีมยักษ์ใหญ่มีทั้งทีมที่สมหวังและผิดหวัง แต่ไฮไลท์ของสัปดาห์นี้ก็หนีไม่พ้น “ศึกแดงเดือด” ที่ในยกแรกเป็น แมนฯ ยูไนเต็ด ที่บุกไปเอาชนะ ลิเวอร์พูล ได้แบบสุดมันส์
อย่างไรก็ตาม ยังมีการแข่งขันอีก 1 คู่ที่จะลงสนามในคืนวันนี้ (20 ตุลาคม) นั่นคือเกมที่ เวสต์แฮม จะเปิดบ้านพบกับ เบรนท์ฟอร์ด
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-3 เชลซี
ไบรท์ตัน 2-1 นิวคาสเซิล
เบิร์นลี่ย์ 2-0 ลีดส์
คริสตัล พาเลซ 3-3 บอร์นมัธ
แมนฯ ซิตี้ 2-0 เอฟเวอร์ตัน
ซันเดอร์แลนด์ 2-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน
ฟูแล่ม 0-1 อาร์เซนอล
วันอาทิตย์ 19 ตุลาคม 2568
สเปอร์ส 1-2 แอสตัน วิลล่า
ลิเวอร์พูล 1-2 แมนฯ ยูไนเต็ด
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025/2026 ล่าสุด
- อาร์เซนอล แข่ง 8 เกม ชนะ 6 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 19 คะแนน
- แมนฯ ซิตี้ แข่ง 8 เกม ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 16 คะแนน
- บอร์นมัธ แข่ง 8 เกม ชนะ 4 เสมอ 3 แพ้ 1 มี 15 คะแนน
- ลิเวอร์พูล แข่ง 8 เกม ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 15 คะแนน
- เชลซี แข่ง 8 เกม ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 14 คะแนน
- สเปอร์ส แข่ง 8 เกม ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 14 คะแนน
- ซันเดอร์แลนด์ แข่ง 8 เกม ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 14 คะแนน
- คริสตัล พาเลซ แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 4 แพ้ 1 มี 13 คะแนน
- แมนฯ ยูไนเต็ด แข่ง 8 เกม ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 13 คะแนน
- ไบรท์ตัน แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 12 คะแนน
- แอสตัน วิลล่า แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 12 คะแนน
- เอฟเวอร์ตัน แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 3 มี 11 คะแนน
- นิวคาสเซิล แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 3 มี 9 คะแนน
- ฟูแล่ม แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 4 มี 8 คะแนน
- ลีดส์ แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 4 มี 8 คะแนน
- เบรนท์ฟอร์ด แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 4 มี 7 คะแนน
- เบิร์นลี่ย์ แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 5 มี 7 คะแนน
- น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ แข่ง 8 เกม ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 5 มี 5 คะแนน
- เวสต์แฮม แข่ง 7 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 5 มี 4 คะแนน
- วูล์ฟแฮมป์ตัน แข่ง 8 เกม ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 6 มี 2 คะแนน
อ้างอิง : www.premierleague.com
