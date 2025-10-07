ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก 4 ปี 4 เดือน แกนนำ นปช. ชุมนุมไล่อภิสิทธิ์
ศาลพิพากษาจำคุก 4 ปี 4 เดือน แกนนำ นปช. ไม่รอลงอาญา จากกรณีชุมนุมไล่อภิสิทธิ์ เมื่อปี 52 ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนยื่นประกันตัว
ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษาครั้งที่2 คดี หมายเลขดำที่ อ.968/2561 พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้อง นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) พร้อมแกนนำ นปช. และแนวร่วม เป็นจำเลยที่ 1-13 ในความผิด ฐานร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สร้างความกระด้างกระเดื่องก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548
จากกรณีการชุมนุม ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.– 9 เม.ย. 2552 พวกจำเลย ได้ร่วมกันชุมนุมขับไล่ รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยปิดทางเข้า-ออกทำเนียบรัฐบาล เพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี รวมถึงมีผู้ชุมนุมบางส่วนบุกไปยังบ้านพัก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี (ขณะนั้น) เพื่อกดดันให้ พล.อ.เปรม พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ และนายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ลาออกจากตำแหน่งองคมนตรี รวมทั้งการปิดล้อมสถานที่ราชการสำคัญ ๆ หลายแห่งใน กทม.
โดยศาลอาญาพิพากษาจำคุก 5 แกนนำ นปช.คนละ 4 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา ประกอบด้วย นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์, นายจตุพร พรหมพันธุ์, นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ, นพ.เหวง โตจิราการ และ นายอดิศร เพียงเกษ ซึ่งขณะนี้ทั้ง 5 กำลังอยู่ระหว่างยื่นประกันตัว
