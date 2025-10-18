ข่าว

เริ่มแล้ว กินเจเยาวราช 2568 เช็กเส้นทาง-วิธีเดิทาง และกำหนดการพิธี ได้ที่นี่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ต.ค. 2568 12:00 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 13:13 น.
61

เริ่มต้นขึ้นแล้วกับเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2568 ประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน เทศกาลที่จะละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ และอาหารที่มีกลิ่นฉุนทุกชนิด หันมากินผัก แป้ง และเต้าหู้เป็นหลักตลอด 9 วัน โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2568

ไม่เพียงแค่การละเว้นเนื้อสัตว์เท่านั้น แต่ในเทศกาลถือศีลกินเจ นั้นจะต้องเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อจิตใจและร่างกายด้วย เช่น การพูดไม่ดี การดื่มสุรา หรือการเสพสิ่งเสพติด เนื่องจากเทศกาลถือศีลกินเจ 2568 นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบุญกุศลชำระล้างร่างกาย รวมถึงจิตใจให้สะอาด

แน่นอนว่าเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน และคนจีนแบบนี้ สถานที่จัดงานกินเจ 2568 คงจะหนีไม่พ้น ไชน่าทาวน์ เยาวราช วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านมาเช็กตารางการจัดกิจกรรม “กินเจเยาวราช 2568” พร้อมวิธีเดินทาง และเช็กเส้นทางปิดการจราจร ที่ควรหลีกเลี่ยงตลอดการจัดงานเจเยาวราช 10 วัน 10 คืน

กินเจเยาวราช 2568
ภาพจาก : FB Chinatown Yaowarach ไชน่าทาวน์ เยาวราช

กินเจเยาวราช 2568 เริ่มวันไหน เปิดกี่โมง

งานเทศกาลกินเจเยาวราช 2568 หรือ งานเจ เยาวราช 2568 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป โดยสถานที่จัดงานเทศกาลกินเจ 2568 จะจัดอยู่ที่บริเวณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช

กิจกรรมไฮไลท์ กินเจเยาวราช 2568 มีอะไรบ้าง ฉลอง 50 ปีสัมพันธ์ไทย-จีน

เนื่องด้วยกินเจ 2568 นี้เป็นการจัดงานพร้อมกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน ทำให้ความพิเศษที่เกิดขึ้นในเทศกาลกินเจเยาวราช 2568 นี้น่าสนใจและไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

นอกจากจะมีสตรีทฟู้ดอาหารเจหลากหลายรูปแบบ ทั้งของคาวและหวาน ที่ขนทัพมาให้ได้อิ่มท้องพร้อมอิ่มบุญตลอด 10 วัน 10 คืนกันแล้ว ในวันที่ 21 ต.ค. 68 จะมีการทำอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ “สัมพันธ์ผัดหมี่ 50 ปีไทย-จีน” โดยมาสเตอร์เชฟจากโรงแรมแกรนด์ ไชน่า แบงคอก เยาวราช แจกฟรีให้ผู้ร่วมงาน จำนวน 1,550 จาน เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน อีกด้วย

เทศกาลกินเจ

กำหนดการขบวนแห่ และพิธีเปิด เทศกาลกินเจเยาวราช 2568

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2568

  • เวลา 14.00 – 16.00 น. : พิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้า “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุง” บนเกี้ยว ตั้งแต่วัดโลกานุเคราะห์ ไปประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568

  • เวลา 16.00 – 22.00 น. : พิธีเปิดงานเจ เยาวราช 2568 พร้อมขบวนแห่รถบุปผชาติองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิม ขบวนสิงโต มังกร และขบวนจากผู้สนับสนุน ที่พร้อมใจกันพาเหรดเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568

  • เวลา 14.00 – 21.00 น. : ขบวนแห่กระทงสะเดาะเคราะห์

วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568

  • เวลา 17.00 – 19.00 น. : พิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้า “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุง” บนเกี้ยวกลับ ตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช และสิ้นสุดที่วัดโลกานุเคราะห์

ไหว้ศาลเจ้า กินเจ 2565 เยาวราช

เช็กเส้นทางปิดถนน ช่วงเทศกาลกินเจเยาวราช 68 เลี่ยงการจราจรติดขัด

สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ที่จะต้องสัญจรผ่านบริเวณขจัดงาน แนะนำให้เลี่ยงเส้นทาง ดังนี้

  • เส้นทางเลี่ยงหมายเลข 1 : ถ.พระราม 4 ขาเข้าแยกหัวลำโพง เข้า ถ.เลียบคลองผดุงกรุงเกษม เลี้ยวซ้ายแยกนพวงษ์ เข้าถ.หลวง – แยกพลับพลาไชย – แยกรพ.กลาง – ซ้ายแยกเสือป่า หรือตรงไปแยกวรจักร
  • เส้นทางเลี่ยงหมายเลข 2 : ถ.พระราม 4 ขาเข้าแยกหมอมี เข้าวงเวียน 22 กรกฎา เข้า ถ.ไมตรีจิตต์ ถ.หลวง เข้าแยกพลับพลาไชย
  • เส้นทางเลี่ยงหมายเลข 3 : ถ.เจริญกรุง – ถ.ทรงวาด เข้าท่าเรือสวัสดี เลี้ยวขวา เข้าถ.ทรงวาดสวัสดี เลี้ยวซ้าย ถ.เยาวราช เข้าแยกราชวงศ์
กินเจเยาวราช 2568-1
ภาพจาก : FB Chinatown Yaowarach ไชน่าทาวน์ เยาวราช

วิธีเดินทางไปงาน เทศกาลกินเจเยาวราช 2568

สำหรับใครที่ต้องการเดินทางไปร่วมงานเทศกาลกินเจ หรือ กินเจ เยาวราช 2568 สามารถเดินทางไปได้หลากหลายวิธี แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคล

เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน

  • ลง สถานีวัดมังกร
  • ลง สถานีสามยอด

เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง

  • สายรถเมล์ที่ผ่านเยาวราช สาย 1, 4, 25, 40, 8, ปอ.529 และ 542 *แนะนำให้ลงบริเวณหัวมุมถนนเยาวราช แล้วเดินเข้าไปที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ก็จะได้เพลิดเพลินกับงานเทศกาลกินเจ เยาวราช 2568 ได้แล้ว

เดินทางโดยรถส่วนตัว เช็กจุดจอดรถเยาวราช

  • อาคารไชน่าทาวเวอร์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00-21.00 น.
    ค่าบริการ : ชั่วโมงละ 30 บาท (จอดเกิน 15 นาที คิดราคาเต็ม)
  • ศูนย์การค้าแอมไชน่าทาวน์ เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง รองรับรถได้มากกว่า 300 คัน
    ค่าบริการ : จอดฟรี 15 นาทีแรก ชั่วโมงที่ 1-2 เหมาจ่าย 30 บาท ชั่วโมงที่ 3-4 ชั่วโมงละ 30 บาท ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป ชั่วโมงละ 50 บาท หรือซื้อของภายในศูนย์การค้าครบ 300 บาทขึ้นไป จอดฟรีได้ 3 ชั่วโมง และเมื่อซื้อของครบ 100 บาทขึ้นไป สามารถจอดได้ฟรี 2 ชั่วโมง
  • วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร (วัดเกาะ) อยู่ห่างจากเยาวราชเพียง 400 เมตร
    ค่าบริการ : รถยนต์ ชั่วโมงละ 30 บาท และ รถมอเตอร์ไซค์ วันละ 30 บาท
  • สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย อยู่ห่างจากเยาวราชเพียง 130 เมตรเท่านั้น เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. รองรับได้ทั้งรถจักรยานยนต์, รถยนต์ รวมถึงรถกระบะหลังคาสูง
    ค่าบริการ : รถยนต์ ชั่วโมงละ 40 บาท, รถกระบะหลังคาสูง ชั่วโมงละ 60 บาท, รถมอเตอร์ไซค์ ชั่วโมงละ 10 บาท

  • อาคารพิชัยญาติ ตั้งอยู่ถนนเส้นเจริญกรุง เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ห่างจากเยาวราชเพียง 300 เมตร
    ค่าบริการ : รถยนต์ ชั่วโมงละ 50 บาท และ รถจักรยานยนต์ วันละ 20 บาท
  • อาคาร Texas Suki ตั้งอยู่ห่างจากเยาวราชเพียง 170 เมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
    ค่าบริการ : รถยนต์ ครึ่งชั่วโมง 20 บาท, 1 ชั่วโมง 40 บาท และ 2 ชั่วโมง 80 บาท ส่วนรถจักรยานยนต์ คิดค่าบริการวันละ 15 บาท
  • Hotel Royal Bangkok Chinatown เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง มีที่จอดรถทั้งหมด 6 ชั้น แบ่งเป็น ลานจอดสำหรับรถยนต์ 5 ชั้น และลานจอดรถจักรยานยนต์ 1 ชั้น (ชั้น 6)
    ค่าบริการ : รถยนต์ ชั่วโมงละ 50 บาท และ รถมอเตอร์ไซค์ วันละ 20 บาท
  • อาคารกาญจนทัต เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง อยู่ใกล้ทั้งเยาวราช ตลาดสำเพ็ง และเสือป่า
    ค่าบริการ : รถยนต์ ชั่วโมงละ 50 บาท และ รถมอเตอร์ไซค์ วันละ 30 บาท
  • วัดชัยภูมิการาม เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง อยู่ทางด้านซ้ายของถนนเยาวราช รองรับได้ทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์
    ค่าบริการ : ชั่วโมงแรก 40 บาท ชั่วโมงต่อไป 30 บาท
  • Grand China Hotel Bangkok เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
    ค่าบริการ : รถจักรยานยนต์ วันละ 20 บาท ส่วนรถยนต์ ชั่วโมงละ 50 บาท (ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00น.) หลัง 6 โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง 6 โมงเช้าอีกวัน คิดค่าบริการชั่วโมงละ 30 บาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดราม่ากันจอมพลัง ไอซ์รักชนกแฉ ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ฟาดข้อมูลเดือด เอี่ยวธุรกิจ “กัน จอมพลัง“ สถิติเดือนเดียว ขอบริจาคร่วม 100 โพสต์

12 นาที ที่แล้ว
สาวขับเก๋งหัวร้อน พุ่งชน จยย. อัดร้านหมูปิ้งพังยับ ชาวเน็ตถามใครรับผิดชอบ? ข่าว

สาวขับเก๋งหัวร้อน พุ่งชน จยย. อัดร้านหมูปิ้งพังยับ ชาวเน็ตถามใครรับผิดชอบ?

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

48 นาที ที่แล้ว
ปวินวิจารณ์โหนกระแส บันเทิง

ปวิน ขอเขียนถึง “โหนกระแส” 2 ข้อเดือด! ทำไมแขกต้องเฟียส-แฉผู้มีอิทธิพลแบบเลือกปฏิบัติ

53 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กรุงไทยแจ้งข่าวดี! เปิดบริการพิเศษ 18-19 ต.ค. นี้ ช่วยร้านค้า สมัคร ‘คนละครึ่งพลัส’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 กลโกงมิจฉาชีพ 2025 ข่าว

เตือนภัยพี่มิจฯ สุดแสบ รวม 10 กลโกงเหยื่อ พบ “ตุ๋นลงทุนทอง” อันดับหนึ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เบียร์ ตอบคำถามคาใจ เจนนี่ รัชนก ปมใช้หนี้ แม่เกตุ ลั่น เขาต้องรับกรรมเอง บันเทิง

อ.เบียร์ ตอบคำถามคาใจ เจนนี่ รัชนก ปมใช้หนี้ แม่เกตุ ลั่น เขาต้องรับกรรมเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเศรษฐกิจ ครีมกันแดดปลอม jabs ข่าวอาชญากรรม

คลิปนาทีตำรวจเศรษฐกิจ “ECD” บุกทลายโกดัง ยึดครีมกันแดด JABS ปลอมกว่า 2500 ขวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ คิโรน่า ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ เอฟเวอร์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไมนซ์ พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เริ่มแล้ว กินเจเยาวราช 2568 เช็กเส้นทาง-วิธีเดิทาง และกำหนดการพิธี ได้ที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผับดังราชปรารภ ปาร์ตี้โคเคน ข่าวอาชญากรรม

บุกผับดังราชปรารภ! รวบนักค้าชาวไนจีเรีย พบปาร์ตี้โคเคน–แก๊สหัวเราะจำนวนมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุมตัว 64 ชาวเกาหลีใต้ กลับถึงประเทศแล้ว หลังถูกจับคดีสแกมเมอร์ในกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

คุมตัว 64 ชาวเกาหลีใต้ กลับถึงประเทศแล้ว หลังถูกจับคดีสแกมเมอร์ในกัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัวลอยหมี่หยก บางขุนไทร ไลฟ์สไตล์

“บัวลอยหมี่หยก บางขุนไทร” เมนูรับลมหนาวแรกของปี 22 ต.ค.นี้ หนึ่งเดียวในประเทศไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

30 องค์กรสิทธิมนุษยชน แถลงป้อง “อังคณา นีละไพจิตร” ถูกข่มขู่-คุกคาม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมการปกครองอนุมัติ คำขอ &#039;ผู้กองแคท&#039; ลาออกราชการ-พ้นตำแหน่งปลัดอำเภอ ข่าว

กรมการปกครองอนุมัติ คำขอ ‘ผู้กองแคท’ ลาออกราชการ-พ้นตำแหน่งปลัดอำเภอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 18 ตุลาคม 2568 ราคาทองวันนี้

เช็กราคาทองวันนี้ ประจำวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 แท่ง-รูปพรรณหล่นไปแตะเท่าไหร่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจแย่! หม่าล่าสายพานเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 ต.ค.นี้ หลังให้บริการมากว่า 2 ปี เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจแย่! หม่าล่าสายพานเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 ต.ค.นี้ หลังให้บริการมากว่า 2 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
การทางแจ้งปิดด่านเทพารักษ์ ทางลงบางพลี ข่าว

แจ้งปิด ด่านฯ เทพารักษ์ 4-ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 18-20 ต.ค.นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์รักชนกกันจองพลังรับบริจาค ข่าว

ยาวกว่าทุกโพสต์ ชูวิทย์ แจมปมร้อน “ไอซ์ รักชนก-กันจอมพลัง” ดึงสติฮีโร่ กลัวรับบริจาคจนตกตม้าตาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สวนกระแส! เจ้าของแบรนด์ดัง ให้โอกาส ‘แม่เกตุ’ ขึ้นไลฟ์ขายสกินแคร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเงิน

เช็กด่วน! มือถือรุ่นเก่า ระวังอดได้เงิน ‘คนละครึ่งพลัส’ สเปกต่ำแอปฯ ไม่รองรับ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด! ซื้อบัตรคอนเสิร์ตด้วย “คนละครึ่งพลัส” ได้ไหม เช็กเงื่อนไขที่นี่

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ต.ค. 2568 12:00 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 13:13 น.
61
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่ากันจอมพลัง ไอซ์รักชนกแฉ

ไอซ์ รักชนก ฟาดข้อมูลเดือด เอี่ยวธุรกิจ “กัน จอมพลัง“ สถิติเดือนเดียว ขอบริจาคร่วม 100 โพสต์

เผยแพร่: 18 ตุลาคม 2568

บาเยิร์น มิวนิค พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

เผยแพร่: 18 ตุลาคม 2568
ปวินวิจารณ์โหนกระแส

ปวิน ขอเขียนถึง “โหนกระแส” 2 ข้อเดือด! ทำไมแขกต้องเฟียส-แฉผู้มีอิทธิพลแบบเลือกปฏิบัติ

เผยแพร่: 18 ตุลาคม 2568

กรุงไทยแจ้งข่าวดี! เปิดบริการพิเศษ 18-19 ต.ค. นี้ ช่วยร้านค้า สมัคร ‘คนละครึ่งพลัส’

เผยแพร่: 18 ตุลาคม 2568
Back to top button