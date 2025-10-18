เริ่มแล้ว กินเจเยาวราช 2568 เช็กเส้นทาง-วิธีเดิทาง และกำหนดการพิธี ได้ที่นี่
เริ่มต้นขึ้นแล้วกับเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2568 ประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน เทศกาลที่จะละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ และอาหารที่มีกลิ่นฉุนทุกชนิด หันมากินผัก แป้ง และเต้าหู้เป็นหลักตลอด 9 วัน โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2568
ไม่เพียงแค่การละเว้นเนื้อสัตว์เท่านั้น แต่ในเทศกาลถือศีลกินเจ นั้นจะต้องเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อจิตใจและร่างกายด้วย เช่น การพูดไม่ดี การดื่มสุรา หรือการเสพสิ่งเสพติด เนื่องจากเทศกาลถือศีลกินเจ 2568 นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบุญกุศลชำระล้างร่างกาย รวมถึงจิตใจให้สะอาด
แน่นอนว่าเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน และคนจีนแบบนี้ สถานที่จัดงานกินเจ 2568 คงจะหนีไม่พ้น ไชน่าทาวน์ เยาวราช วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านมาเช็กตารางการจัดกิจกรรม “กินเจเยาวราช 2568” พร้อมวิธีเดินทาง และเช็กเส้นทางปิดการจราจร ที่ควรหลีกเลี่ยงตลอดการจัดงานเจเยาวราช 10 วัน 10 คืน
กินเจเยาวราช 2568 เริ่มวันไหน เปิดกี่โมง
งานเทศกาลกินเจเยาวราช 2568 หรือ งานเจ เยาวราช 2568 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป โดยสถานที่จัดงานเทศกาลกินเจ 2568 จะจัดอยู่ที่บริเวณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช
กิจกรรมไฮไลท์ กินเจเยาวราช 2568 มีอะไรบ้าง ฉลอง 50 ปีสัมพันธ์ไทย-จีน
เนื่องด้วยกินเจ 2568 นี้เป็นการจัดงานพร้อมกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน ทำให้ความพิเศษที่เกิดขึ้นในเทศกาลกินเจเยาวราช 2568 นี้น่าสนใจและไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง
นอกจากจะมีสตรีทฟู้ดอาหารเจหลากหลายรูปแบบ ทั้งของคาวและหวาน ที่ขนทัพมาให้ได้อิ่มท้องพร้อมอิ่มบุญตลอด 10 วัน 10 คืนกันแล้ว ในวันที่ 21 ต.ค. 68 จะมีการทำอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ “สัมพันธ์ผัดหมี่ 50 ปีไทย-จีน” โดยมาสเตอร์เชฟจากโรงแรมแกรนด์ ไชน่า แบงคอก เยาวราช แจกฟรีให้ผู้ร่วมงาน จำนวน 1,550 จาน เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน อีกด้วย
กำหนดการขบวนแห่ และพิธีเปิด เทศกาลกินเจเยาวราช 2568
วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2568
- เวลา 14.00 – 16.00 น. : พิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้า “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุง” บนเกี้ยว ตั้งแต่วัดโลกานุเคราะห์ ไปประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช
วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568
- เวลา 16.00 – 22.00 น. : พิธีเปิดงานเจ เยาวราช 2568 พร้อมขบวนแห่รถบุปผชาติองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิม ขบวนสิงโต มังกร และขบวนจากผู้สนับสนุน ที่พร้อมใจกันพาเหรดเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568
- เวลา 14.00 – 21.00 น. : ขบวนแห่กระทงสะเดาะเคราะห์
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568
- เวลา 17.00 – 19.00 น. : พิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้า “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุง” บนเกี้ยวกลับ ตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช และสิ้นสุดที่วัดโลกานุเคราะห์
เช็กเส้นทางปิดถนน ช่วงเทศกาลกินเจเยาวราช 68 เลี่ยงการจราจรติดขัด
สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ที่จะต้องสัญจรผ่านบริเวณขจัดงาน แนะนำให้เลี่ยงเส้นทาง ดังนี้
- เส้นทางเลี่ยงหมายเลข 1 : ถ.พระราม 4 ขาเข้าแยกหัวลำโพง เข้า ถ.เลียบคลองผดุงกรุงเกษม เลี้ยวซ้ายแยกนพวงษ์ เข้าถ.หลวง – แยกพลับพลาไชย – แยกรพ.กลาง – ซ้ายแยกเสือป่า หรือตรงไปแยกวรจักร
- เส้นทางเลี่ยงหมายเลข 2 : ถ.พระราม 4 ขาเข้าแยกหมอมี เข้าวงเวียน 22 กรกฎา เข้า ถ.ไมตรีจิตต์ ถ.หลวง เข้าแยกพลับพลาไชย
- เส้นทางเลี่ยงหมายเลข 3 : ถ.เจริญกรุง – ถ.ทรงวาด เข้าท่าเรือสวัสดี เลี้ยวขวา เข้าถ.ทรงวาดสวัสดี เลี้ยวซ้าย ถ.เยาวราช เข้าแยกราชวงศ์
วิธีเดินทางไปงาน เทศกาลกินเจเยาวราช 2568
สำหรับใครที่ต้องการเดินทางไปร่วมงานเทศกาลกินเจ หรือ กินเจ เยาวราช 2568 สามารถเดินทางไปได้หลากหลายวิธี แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคล
เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
- ลง สถานีวัดมังกร
- ลง สถานีสามยอด
เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง
- สายรถเมล์ที่ผ่านเยาวราช สาย 1, 4, 25, 40, 8, ปอ.529 และ 542 *แนะนำให้ลงบริเวณหัวมุมถนนเยาวราช แล้วเดินเข้าไปที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ก็จะได้เพลิดเพลินกับงานเทศกาลกินเจ เยาวราช 2568 ได้แล้ว
เดินทางโดยรถส่วนตัว เช็กจุดจอดรถเยาวราช
- อาคารไชน่าทาวเวอร์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00-21.00 น.
ค่าบริการ : ชั่วโมงละ 30 บาท (จอดเกิน 15 นาที คิดราคาเต็ม)
- ศูนย์การค้าแอมไชน่าทาวน์ เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง รองรับรถได้มากกว่า 300 คัน
ค่าบริการ : จอดฟรี 15 นาทีแรก ชั่วโมงที่ 1-2 เหมาจ่าย 30 บาท ชั่วโมงที่ 3-4 ชั่วโมงละ 30 บาท ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป ชั่วโมงละ 50 บาท หรือซื้อของภายในศูนย์การค้าครบ 300 บาทขึ้นไป จอดฟรีได้ 3 ชั่วโมง และเมื่อซื้อของครบ 100 บาทขึ้นไป สามารถจอดได้ฟรี 2 ชั่วโมง
- วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร (วัดเกาะ) อยู่ห่างจากเยาวราชเพียง 400 เมตร
ค่าบริการ : รถยนต์ ชั่วโมงละ 30 บาท และ รถมอเตอร์ไซค์ วันละ 30 บาท
- สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย อยู่ห่างจากเยาวราชเพียง 130 เมตรเท่านั้น เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. รองรับได้ทั้งรถจักรยานยนต์, รถยนต์ รวมถึงรถกระบะหลังคาสูง
ค่าบริการ : รถยนต์ ชั่วโมงละ 40 บาท, รถกระบะหลังคาสูง ชั่วโมงละ 60 บาท, รถมอเตอร์ไซค์ ชั่วโมงละ 10 บาท
- อาคารพิชัยญาติ ตั้งอยู่ถนนเส้นเจริญกรุง เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ห่างจากเยาวราชเพียง 300 เมตร
ค่าบริการ : รถยนต์ ชั่วโมงละ 50 บาท และ รถจักรยานยนต์ วันละ 20 บาท
- อาคาร Texas Suki ตั้งอยู่ห่างจากเยาวราชเพียง 170 เมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ค่าบริการ : รถยนต์ ครึ่งชั่วโมง 20 บาท, 1 ชั่วโมง 40 บาท และ 2 ชั่วโมง 80 บาท ส่วนรถจักรยานยนต์ คิดค่าบริการวันละ 15 บาท
- Hotel Royal Bangkok Chinatown เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง มีที่จอดรถทั้งหมด 6 ชั้น แบ่งเป็น ลานจอดสำหรับรถยนต์ 5 ชั้น และลานจอดรถจักรยานยนต์ 1 ชั้น (ชั้น 6)
ค่าบริการ : รถยนต์ ชั่วโมงละ 50 บาท และ รถมอเตอร์ไซค์ วันละ 20 บาท
- อาคารกาญจนทัต เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง อยู่ใกล้ทั้งเยาวราช ตลาดสำเพ็ง และเสือป่า
ค่าบริการ : รถยนต์ ชั่วโมงละ 50 บาท และ รถมอเตอร์ไซค์ วันละ 30 บาท
- วัดชัยภูมิการาม เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง อยู่ทางด้านซ้ายของถนนเยาวราช รองรับได้ทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์
ค่าบริการ : ชั่วโมงแรก 40 บาท ชั่วโมงต่อไป 30 บาท
- Grand China Hotel Bangkok เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
ค่าบริการ : รถจักรยานยนต์ วันละ 20 บาท ส่วนรถยนต์ ชั่วโมงละ 50 บาท (ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00น.) หลัง 6 โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง 6 โมงเช้าอีกวัน คิดค่าบริการชั่วโมงละ 30 บาท
