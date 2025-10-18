แมนซิตี้ พบ เอฟเวอร์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68
18 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ เอฟเวอร์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนซิตี้ VS เอฟเวอร์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS เอฟเวอร์ตัน
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น.
- สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – เอฟเวอร์ตัน
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนฯ ซิตี้
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ โรดรี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โอมาร์ มาร์มูช, รายาน ไอต์-นูริ กับ อับดูโคดีร์ คูซานอฟ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ แดนกลางเป็น แบร์นาร์โด้ ซิลวา, นิโก้ กอนซาเลซ, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย ฟิล โฟเด้น, เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ และ เจเรมี่ โดกู
เอฟเวอร์ตัน
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพทอฟฟี่สีน้ำเงิน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เดวิด มอยส์ ไม่มีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บ แต่จะไม่มีชื่อของ แจ็ค กรีลิช ที่ยืมตัวมาจากแมนฯ ซิตี้ นอกจากนี้ต้องเช็คความฟิตของ จาร์ราด แบรนธ์เวต กับ เมอร์ลิน โรห์ล
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์แดน พิคฟอร์ด พร้อมกองหลัง 4 คน เจค โอไบรอัน, ไมเคิล คีน, เจมส์ ทาร์คอฟสกี้, วิตาลี่ มิโคเลนโก้ แดนกลางเป็น ดิอริซ่า กาน่า เกย์ กับ เจมส์ การ์เนอร์ แนวรุกนำทัพมาโดย อิลลิมัน เอ็นดิอาย, เคียแนน ดิวส์บูรี่-ฮอลล์, ดไวท์ แม็คนีล โดยมี เบโต้ เป็นกองหน้าตัวเป้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS เอฟเวอร์ตัน
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 19/04/25 เอฟเวอร์ตัน 0-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 26/12/24 แมนซิตี้ 1-1 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 10/02/24 แมนซิตี้ 2-0 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/23 เอฟเวอร์ตัน 1-3 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 14/05/23 เอฟเวอร์ตัน 0-3 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนฯ ซิตี้
- 05/10/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/10/25 เสมอ โมนาโก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 5-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/09/25 ชนะ ฮัดเดอร์สฟิลด์ 2-0 (คาราบาว คัพ)
- 21/09/25 เสมอ อาร์เซนอล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
เอฟเวอร์ตัน
- 05/10/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/09/25 เสมอ เวสต์แฮม 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/09/25 แพ้ วูล์ฟแฮมป์ตัน 0-2 (คาราบาว คัพ)
- 20/09/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/09/25 เสมอ แอสตัน วิลล่า 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แมนซิตี้ (4-3-3) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – แบร์นาร์โด้ ซิลวา, นิโก้ กอนซาเลซ, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส – ฟิล โฟเด้น, เออร์ลิ่ง ฮาลันด์, เจเรมี่ โดกู
เอฟเวอร์ตัน (4-2-3-1) : จอร์แดน พิคฟอร์ด (GK) – เจค โอไบรอัน, ไมเคิล คีน, เจมส์ ทาร์คอฟสกี้, วิตาลี่ มิโคเลนโก้ – ดิอริซ่า กาน่า เกย์, เจมส์ การ์เนอร์ – อิลลิมัน เอ็นดิอาย, เคียแนน ดิวส์บูรี่-ฮอลล์, ดไวท์ แม็คนีล – เบโต้
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
แมนซิตี้ 3-1 เอฟเวอร์ตัน
