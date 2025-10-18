ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

แมนซิตี้ พบ เอฟเวอร์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 18 ต.ค. 2568 13:00 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 10:04 น.
102

18 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ เอฟเวอร์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนซิตี้ VS เอฟเวอร์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS เอฟเวอร์ตัน
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น.
  • สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester City

วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – เอฟเวอร์ตัน

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนฯ ซิตี้

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ โรดรี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โอมาร์ มาร์มูช, รายาน ไอต์-นูริ กับ อับดูโคดีร์ คูซานอฟ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ แดนกลางเป็น แบร์นาร์โด้ ซิลวา, นิโก้ กอนซาเลซ, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย ฟิล โฟเด้น, เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ และ เจเรมี่ โดกู

Credit : Manchester City

เอฟเวอร์ตัน

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพทอฟฟี่สีน้ำเงิน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เดวิด มอยส์ ไม่มีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บ แต่จะไม่มีชื่อของ แจ็ค กรีลิช ที่ยืมตัวมาจากแมนฯ ซิตี้ นอกจากนี้ต้องเช็คความฟิตของ จาร์ราด แบรนธ์เวต กับ เมอร์ลิน โรห์ล

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์แดน พิคฟอร์ด พร้อมกองหลัง 4 คน เจค โอไบรอัน, ไมเคิล คีน, เจมส์ ทาร์คอฟสกี้, วิตาลี่ มิโคเลนโก้ แดนกลางเป็น ดิอริซ่า กาน่า เกย์ กับ เจมส์ การ์เนอร์ แนวรุกนำทัพมาโดย อิลลิมัน เอ็นดิอาย, เคียแนน ดิวส์บูรี่-ฮอลล์, ดไวท์ แม็คนีล โดยมี เบโต้ เป็นกองหน้าตัวเป้า

Credit : Everton Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS เอฟเวอร์ตัน

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 19/04/25 เอฟเวอร์ตัน 0-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/12/24 แมนซิตี้ 1-1 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/02/24 แมนซิตี้ 2-0 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/23 เอฟเวอร์ตัน 1-3 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/05/23 เอฟเวอร์ตัน 0-3 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แมนฯ ซิตี้

  • 05/10/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/10/25 เสมอ โมนาโก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 5-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/09/25 ชนะ ฮัดเดอร์สฟิลด์ 2-0 (คาราบาว คัพ)
  • 21/09/25 เสมอ อาร์เซนอล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)

เอฟเวอร์ตัน

  • 05/10/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/09/25 เสมอ เวสต์แฮม 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/09/25 แพ้ วูล์ฟแฮมป์ตัน 0-2 (คาราบาว คัพ)
  • 20/09/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/09/25 เสมอ แอสตัน วิลล่า 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Manchester City

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แมนซิตี้ (4-3-3) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – แบร์นาร์โด้ ซิลวา, นิโก้ กอนซาเลซ, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส – ฟิล โฟเด้น, เออร์ลิ่ง ฮาลันด์, เจเรมี่ โดกู

เอฟเวอร์ตัน (4-2-3-1) : จอร์แดน พิคฟอร์ด (GK) – เจค โอไบรอัน, ไมเคิล คีน, เจมส์ ทาร์คอฟสกี้, วิตาลี่ มิโคเลนโก้ – ดิอริซ่า กาน่า เกย์, เจมส์ การ์เนอร์ – อิลลิมัน เอ็นดิอาย, เคียแนน ดิวส์บูรี่-ฮอลล์, ดไวท์ แม็คนีล – เบโต้

Credit : Everton Football Club

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

แมนซิตี้ 3-1 เอฟเวอร์ตัน

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

