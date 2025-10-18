ไมนซ์ พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

18 ตุลาคม 2568 เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เมวา อารีน่า ระหว่าง ไมนซ์ พบ เลเวอร์คูเซ่น The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด บุนเดสลีกา ไมนซ์ VS เลเวอร์คูเซ่น ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ไมนซ์ พบ เลเวอร์คูเซ่น
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 20.30 น.
- สนาม : เมวา อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
วิเคราะห์บอล ไมนซ์ – เลเวอร์คูเซ่น
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ไมนซ์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ โบ เฮนริคส์เซ่น จะยังไม่สามารถใช้งาน อ็องโตนี่ คาชี่ และ มักซิม ดาล ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย ลาสเซ่ รีสส์, แดนนี่ ดา คอสต้า, อันเดรียส ฮันเช่-โอลเซ่น, โดมินิค คอห์ร, ซิลวาน วิดมาร์, นาดีม อามีรี่, ไคชู ซาโนะ, ฟิลลิปป์ เอ็มเวเน่, พอล เนเบล, อาร์มันโด้ ซีบ, อี แจ-ซอง
ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพห้างยา ของกุนซือ แคสเปอร์ ฮูลมันด์ จะยังไม่สามารถใช้งาน เอเซเกล ปาลาซิออส, โรแบร์ท อันดริช และ เอ็กเซล เทปเป้ ที่ยังมีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์ค เฟล็คเค่น, เฌอนูเอล เบโลเซียน, โลอิก บาเด้, เอ็ดม็องด์ ตัปโซบา, ลูกัส บาซเกซ, อเล็กซ์ การ์เซีย, โรเบิร์ต อันดริช, อเล็กซ์ กรีมัลโด้, เออร์เนสต์ โปกู, มาลิค ทิลล์แมน, คริสเตียน มิเชล โคฟาเน่
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ไมนซ์ – เลเวอร์คูเซ่น
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 17/05/2025 ไมนซ์ 2-2 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
- 14/01/2025 เลเวอร์คูเซ่น 1-0 ไมนซ์ (บุนเดสลีกา)
- 23/02/2024 เลเวอร์คูเซ่น 2-1 ไมนซ์ (บุนเดสลีกา)
- 30/09/2023 ไมนซ์ 0-3 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
- 19/02/2023 เลเวอร์คูเซ่น 2-3 ไมนซ์ (บุนเดสลีกา)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ไมนซ์
- 05/10/2025 แพ้ ฮัมบูร์ก 0-4 (บุนเดสลีกา)
- 27/09/2025 แพ้ ดอร์ทมุนด์ 0-2 (บุนเดสลีกา)
- 20/09/2025 ชนะ เอาก์สบวร์ก 4-1 (บุนเดสลีกา)
- 13/09/2025 แพ้ แอร์เบ ไลป์ซิก 0-1 (บุนเดสลีกา)
- 31/08/2025 เสมอ โวล์ฟสบวร์ก 1-1 (บุนเดสลีกา)
เลเวอร์คูเซ่น
- 04/10/2025 ชนะ อูนิโอน เบอร์ลิน 2-0 (บุนเดสลีกา)
- 01/10/2025 เสมอ พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก)
- 27/09/2025 ชนะ ซังต์.เพาลี 2-1 (บุนเดสลีกา)
- 21/09/2025 เสมอ มึนเชนกลัดบัค 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 18/09/2025 เสมอ โคเปนเฮเก้น 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ไมนซ์ (3-4-3) : ลาสเซ่ รีสส์ (GK) – แดนนี่ ดา คอสต้า, อันเดรียส ฮันเช่-โอลเซ่น, โดมินิค คอห์ร – ซิลวาน วิดมาร์, นาดีม อามีรี่, ไคชู ซาโนะ, ฟิลลิปป์ เอ็มเวเน่ – พอล เนเบล, อาร์มันโด้ ซีบ, อี แจ-ซอง
เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟล็คเค่น (GK) – เฌอนูเอล เบโลเซียน, โลอิก บาเด้, เอ็ดม็องด์ ตัปโซบา – ลูกัส บาซเกซ, อเล็กซ์ การ์เซีย, โรเบิร์ต อันดริช, อเล็กซ์ กรีมัลโด้ – เออร์เนสต์ โปกู, มาลิค ทิลล์แมน – คริสเตียน มิเชล โคฟาเน่
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา
ไมนซ์ 0-2 เลเวอร์คูเซ่น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: