อย. เตือน ‘อินฟลูฯ-ครีเอเตอร์’ โฆษณาเกินจริง ระวัง ‘ช่องปลิว’ แถมโทษจำคุก
อย.เตือนอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ โฆษณาอาหารเสริมเกินจริง มีความผิด จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท แถมโดนปิดเพจ/ช่องถาวร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศเตือนถึง อินฟลูเอนเซอร์-ครีเอเตอร์ และผู้ค้าออนไลน์ทั่วประเทศ ระวังการโฆษณาหรือรีวิวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยสรรพคุณที่โอ้อวดเกินจริง มีความผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับ แถมโดนปิดเพจ/ช่องถาวร
ทางด้าน เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยถึงเรื่องราวดังกล่าว ระบุว่า “ที่ผ่านมา อย. ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ในการตรวจสอบและกวาดล้างโฆษณาที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด จนมีผู้ใช้งานหลายรายถูกระงับหรือปิดช่องไปแล้ว”
เปิดลิสต์ “คำต้องห้าม” โฆษณษอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
รองเลขาธิการ อย. ได้ยกตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริงที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ซึ่งมักพบเห็นได้บ่อยครั้ง เช่น
- ห้ามกล่าวอ้างว่า สามารถรักษา บำบัด บรรเทาหรือป้องกันโรคได้
- ห้ามใช้ข้อความที่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด เช่น ปลอดภัย 100%, ได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก อย., แพทย์แนะนำให้ใช้
- ห้ามนำเสนอภาพเปรียบเทียบลักษณะ “ก่อน – หลังใช้” มาใช้ประกอบ
รองเลขาธิการ อย. ย้ำว่า การโฆษณาด้วยข้อความลักษณะดังกล่าว มีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 มีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และที่สำคัญคือ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ก็มีนโยบายที่เข้มงวดในเรื่องนี้เช่นกัน หากระบบ AI ตรวจพบ อาจมีมาตรการตั้งแต่ลดการมองเห็น, ลบเนื้อหา ไปจนถึงขั้น ปิดช่องหรือเพจอย่างถาวร ซึ่งถือเป็นการตัดเส้นเลือดใหญ่ของอาชีพเลยทีเดียว
อย. จึงขอความร่วมมือจากอินฟลูเอนเซอร์และผู้ประกอบการทุกคน ให้ตรวจสอบข้อมูลและศึกษากฎหมายให้ดีก่อนทำการโฆษณา และหากประชาชนพบเห็นโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวง สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556
อ้างอิงจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
