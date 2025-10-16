ข่าว

อย. เตือน ‘อินฟลูฯ-ครีเอเตอร์’ โฆษณาเกินจริง ระวัง ‘ช่องปลิว’ แถมโทษจำคุก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 14:57 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 14:57 น.
60
อย. เตือน 'อินฟลูฯ-ครีเอเตอร์' โฆษณาเกินจริง ระวัง 'ช่องปลิว' แถมโทษจำคุก

อย.เตือนอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ โฆษณาอาหารเสริมเกินจริง มีความผิด จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท แถมโดนปิดเพจ/ช่องถาวร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศเตือนถึง อินฟลูเอนเซอร์-ครีเอเตอร์ และผู้ค้าออนไลน์ทั่วประเทศ ระวังการโฆษณาหรือรีวิวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยสรรพคุณที่โอ้อวดเกินจริง มีความผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับ แถมโดนปิดเพจ/ช่องถาวร

ทางด้าน เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยถึงเรื่องราวดังกล่าว ระบุว่า “ที่ผ่านมา อย. ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ในการตรวจสอบและกวาดล้างโฆษณาที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด จนมีผู้ใช้งานหลายรายถูกระงับหรือปิดช่องไปแล้ว”

เปิดลิสต์ “คำต้องห้าม” โฆษณษอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

รองเลขาธิการ อย. ได้ยกตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริงที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ซึ่งมักพบเห็นได้บ่อยครั้ง เช่น

  1. ห้ามกล่าวอ้างว่า สามารถรักษา บำบัด บรรเทาหรือป้องกันโรคได้
  2. ห้ามใช้ข้อความที่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด เช่น ปลอดภัย 100%, ได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก อย., แพทย์แนะนำให้ใช้
  3. ห้ามนำเสนอภาพเปรียบเทียบลักษณะ “ก่อน – หลังใช้” มาใช้ประกอบ

รองเลขาธิการ อย. ย้ำว่า การโฆษณาด้วยข้อความลักษณะดังกล่าว มีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 มีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และที่สำคัญคือ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ก็มีนโยบายที่เข้มงวดในเรื่องนี้เช่นกัน หากระบบ AI ตรวจพบ อาจมีมาตรการตั้งแต่ลดการมองเห็น, ลบเนื้อหา ไปจนถึงขั้น ปิดช่องหรือเพจอย่างถาวร ซึ่งถือเป็นการตัดเส้นเลือดใหญ่ของอาชีพเลยทีเดียว

อย. จึงขอความร่วมมือจากอินฟลูเอนเซอร์และผู้ประกอบการทุกคน ให้ตรวจสอบข้อมูลและศึกษากฎหมายให้ดีก่อนทำการโฆษณา และหากประชาชนพบเห็นโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวง สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556

อ้างอิงจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ลือสะพัด ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ลือสะพัด! สื่อเกาหลีตีข่าว ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา

19 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศไทย โชว์ภาพปฏิบัติการทางอากาศ ไม่มีคำว่าพลาด

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาว่าไง? ผู้เชี่ยวชาญชี้ ทุ่มระเบิด PMN-2 ที่คร่าชีวิตทหารไทย เพิ่งถูกฝังใหม่ ไม่ใช่ของเก่า

18 นาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่ ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

40 นาที ที่แล้ว
อย. เตือน &#039;อินฟลูฯ-ครีเอเตอร์&#039; โฆษณาเกินจริง ระวัง &#039;ช่องปลิว&#039; แถมโทษจำคุก ข่าว

อย. เตือน ‘อินฟลูฯ-ครีเอเตอร์’ โฆษณาเกินจริง ระวัง ‘ช่องปลิว’ แถมโทษจำคุก

54 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนเพลงใจหาย Paramount เตรียมปิดช่อง “MTV” ทั่วยุโรปในปี 2025

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลบแล้ว! สื่อเขมรบอก “ฮุนเซน” ไม่อดทนไทยอีกต่อไป วันนี้อาจเกิดเหตุเลวร้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI ออกหนังสือ “เบน สมิธ” ประวัติขาวสะอาด ไม่เคยถูกดำเนินคดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์รักชนกกันจอมพลัง ข่าว

เดือดต่อ ไอซ์ รักชนก ตอกกันจอมพลัง การเมืองไทยสกปรกจริง! แนะปรึกษา “ธรรมนัส” ก่อนทิ้งบอมบ์ “พี่กันรับบริจาคทั้งหมดเท่าไหร่?”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มูลนิธิสตรีไต้หวันเรียกร้องภาครัฐ เพิ่มระดับความปลอดภัยในที่สาธารณะ หลังเกิดเหตุข่มขืนกลางสถานีรถไฟ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สิ้น “นาท ภูวนัย” อดีตพระเอกดัง-รองผู้ว่าฯ เสียชีวิตในวัย 79 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อแก๊งคอลฯ ชาวเกาหลีใต้ เล่านาทีสยอง ในกัมพูชา เผยถูกทุบตีด้วยท่อเหล็ก-ช็อตไฟฟ้า ข่าวต่างประเทศ

เหยื่อแก๊งคอลฯ ชาวเกาหลีใต้ เล่านาทีสยอง ในกัมพูชา เผยถูกทุบตีด้วยท่อเหล็ก-ช็อตไฟฟ้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คณะพิเศษเกาหลีใต้” เข้าพบ “ฮุน มาเนต” คุยปราบแก๊งสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนคลับช็อก “เรียวโกะ โยเนคุระ” ถูกตำรวจค้นบ้าน พบยาเสพติด-อุปกรณ์การเสพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ตามรอยฝัน หนุ่มเกษียณตัวเองบนวัย 32 สู่ชีวิตเรียบง่ายในเชียงใหม่ ด้วยกฎ 70% และตัวเลขมหัศจรรย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ย้อนดูโพสต์ สว.อังคณา เดือน ก.ค. เรียกร้องเขมรเคารพหลักมนุษยธรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“พี่หนุ่ม” ขอโทษไม่ได้มีเจตนา ยอมรับ “โหนกระแส” รายงานด้านเดียวจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจเกาหลี สกัดหนุ่มวัย 30 เตรียมบินไปกัมพูชาได้ทัน หลังเจอพิรุธ ส่อเป็นเหยื่อแก๊งคอลฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แห่เป็นห่วง! ทนายเกิดผล โพสต์เล่าความดันต่ำขณะฟอกไต อ่านจบถึงกับถอนหายใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่แจกบ้าน 1 หลัง บันเทิง

สรุปยอด “เจนนี่ไลฟ์ 6 วัน”พุ่ง 600 ล้าน ลั่น 10 วันแตะยอดนี้แจกบ้าน 1 หลัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา งวด 16 ตุลาคม 2568 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา ลุ้นหวยออกวันพฤหัสบดี 16 ต.ค. 68 ใบเต็มโค้งสุดท้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” บ่นการเมืองสกปรก ชี้เจอ “ธรรมนัส” น้อยกว่า “พรรคส้ม” อีก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! หมูกระทะเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ สิ้นตำนาน 30 ปีคู่เมืองเชียงใหม่ เศรษฐกิจ

ใจหาย! หมูกระทะเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ สิ้นตำนาน 30 ปีคู่เมืองเชียงใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บึ้มนราธิวาส หน้าร้านน้ำชา ใกล้วัดยี่งอ ปชช.-จนท. เจ็บ 8 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขปิงปอง ฮาย อาภาพร จับมือ ตั๊ก สิริพร-สุนารี ล้วงไหย่านาค โชว์ชัดเลขท้าย 3 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 14:57 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 14:57 น.
60
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลือสะพัด ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา

ลือสะพัด! สื่อเกาหลีตีข่าว ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568

กัมพูชาว่าไง? ผู้เชี่ยวชาญชี้ ทุ่มระเบิด PMN-2 ที่คร่าชีวิตทหารไทย เพิ่งถูกฝังใหม่ ไม่ใช่ของเก่า

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568

แฟนเพลงใจหาย Paramount เตรียมปิดช่อง “MTV” ทั่วยุโรปในปี 2025

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
Back to top button