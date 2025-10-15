“อนุทิน” ไม่ตอบ “โรม” จี้รัฐบาลเร่งปราบแก๊งสแกมเมอร์ สะเทือนพนมเปญ
อนุทิน ไม่ตอบ รังสิมันต์ โรม จี้รัฐบาลเร่งปราบแก๊งสแกมเมอร์ สะเทือนพนมเปญ รวมถึงประเด็นที่ไทยจะส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือแบบเกาหลีด้วยไหม
จากกรณีที่ นาย รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สหรัฐเขย่ารังสแกมเมอร์ เกาหลีใต้เอาจริงส่งกำลังมาลุย แต่ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับกัมพูชา กลับอยู่เฉยไม่ทำอะไร นี่คือโอกาสที่เราจะเป็นผู้นำจัดการระดับ Big Boss สแกมเมอร์ เลยนะครับ ฝากใครช่วยตามหาคุณอนุทินด้วยครับ ว่าหายไปไหน”
ก่อนจะเขียนต่อว่า “ผมอยากเชิญชวนผู้รักชาติ ช่วยกันตามหาคุณอนุทิน หายไปไหน ทำไมไม่จัดการแก๊งสแกมเมอร์ ถามหาคุณธรรมนัส ว่าจะรับผิดชอบอย่างไรกับการปกป้องเบน สมิธ อินฟลูทั้งหลายช่วยใช้พลังตรงนี้กดดันรัฐบาลให้เร่งปราบ รับรองสะเทือนถึงพนมเปญ”
ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประเทศเกาหลีใต้ เตรียมส่งหน่วยงาน ไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวเกาหลีใต้ 80 ราย ที่ตกค้างในกัมพูชา โดยนายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับ พร้อมระบุว่า มีคนรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่
อย่างไรก็ตามนายอนุทิน ไม่ได้ตอบคำถามที่ว่ารัฐบาลไทยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างในประเทศกัมพูชา รวมถึงประเด็นที่นายรังสิมันต์โพสต์บนเฟซบุ๊ก
