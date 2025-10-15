ข่าวดาราบันเทิง

นาทีชีวิต! นาเดีย เล่าระทึก รถสิบล้ออัดท้ายรถตู้ ลูกสาวลุกจากคาร์ซีท รอดหวุดหวิด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 14:46 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 14:46 น.
นาเดีย โสณกุล อดีตพิธีกรดัง เผยนาทีระทึก รถสิบล้อพุ่งชนท้ายรถตู้ครอบครัวพังยับ โชคดีลูกสาว ‘น้องโมนา’ ลุกจากคาร์ซีทพอดี รอดหวุดหวิดเสี้ยววินาที

ทำเอาแฟนคลับที่ได้อ่านเรื่องราวถึงกับใจหายใจคว่ำและโล่งใจไปพร้อม ๆ กัน เมื่ออดีตพิธีกรและนักแสดงชื่อดัง นาเดีย โสณกุล ได้ออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ระทึกขวัญ หลังจากที่รถตู้ของครอบครัวถูกรถสิบล้อพุ่งชนท้ายอย่างรุนแรง โดยทาง นาเดีย โพสต์ภาพสภาพรถตู้ที่พังยับเยิน พร้อมเล่านาทีชีวิตผ่านทางแคปชั่นระบุว่า

“ฟาดเคราะห์เบอร์แรง นั่งรถกลับบ้านอยู่ดีดี โมนาลุกออกจากคาร์ซีทเดินมาหาแม่ซึ่งนั่งอยู่เบาะหน้าด้านหลังคนขับ แม่กำลังจะบอกให้กลับไปนั่งรัดเข็มขัด รถกระแทกมาจากข้างหลังดังปั้ง หัวทิ่มหัวตำ ดีว่าคนขับรถไม่ได้ขับเร็วมากเลยไม่ได้กระเด็นกันไปไกล โมนาร้องไห้จ้าขึ้นมาแบบกลัวสุด ๆ ร้องหนูกลัว ๆ รีบเอาลูกมากอด เช็คว่าบาดเจ็บตรงไหนไหม ดีว่าน้องไม่เป็นไรแต่ขวัญเสียมาก หันไปดูข้างหลังตรงตำแหน่งคาร์ซีทคือใจหล่นไปที่ตาตุ่ม รถสิบล้อมาชนตรงนั้นพอดี กระจกตรงที่โมนานั่งเป็นประจำทั้งด้านข้างด้านหลังแตกหมด กระจกที่ว่านิรภัยก็แตกมามีส่วนที่เป็นลิ่มคม ๆ อยู่ดี ถือว่าโชคดีมาก ๆ ที่น้องเดินมาหาแม่ข้างหน้า ไม่งั้นบาดเจ็บแน่นอน และห่างออกไปอีกฝั่งโดนรถสิบล้อกวาดไปอีกสิบกว่าคัน ผ่านพ้นมาได้แบบไม่มีใครบาดเจ็บ แม่รีบทำบุญออนไลน์ให้โรงพยาบาลทันที”

หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนบันเทิงและแฟนคลับต่างก็ดข้ามาแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโชคดีมาก ๆ สำหรับครอบครัวโสณกุลที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถสิบล้อเบรกแตกพุ่งชนท้ายรถครอบครัวขณะติดไฟแดง

คนบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์

View this post on Instagram

 

A post shared by Nadia Sonakul (@nadiakaaa)

