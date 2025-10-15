ปชป. เคาะ 18 ต.ค. เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ลั่นไม่ใช่ละครการเมือง
พรรคประชาธิปัตย์ เคาะ 18 ต.ค. เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ รวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรค ลั่นไม่ใช่ละครการเมืองภายในพรรคแน่นอน
นายชนินทร์ รุ่งแสง รักษาการรองเลขาธิการพรรค ในฐานะประธานฝ่ายพิธีการจัดงานประชุมใหญ่วิสามัญ พร้อมด้วย นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด รักษาการกรรมการบริหารพรรค ได้ร่วมเรียกประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 ถือเป็นวาระสำคัญในการกำหนดทิศทางของพรรค โดยมีเป้าหมายหลักในการคัดเลือกผู้นำและผู้บริหารชุดใหม่เพื่อกลับมาขับเคลื่อนงานการเมืองอย่างเต็มรูปแบบ
นายชนินทร์เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วประเทศติดตามความเคลื่อนไหวผ่านเพจ พรรคประชาธิปัตย์ – Democrat Party, Thailand โดยจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่วิสามัญ ตั้งแต่ประมาณ 8.30 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ สำหรับความคืบหน้าในการจัดงานดังกล่าว พรรคประชาธิปัตย์ ถือเป็นพรรคการเมืองที่ยั่งยืน ตั้งใจทำงานการเมืองอย่างเข้มแข็งเพื่อให้ประเทศก้าวหน้า การจัดกระบวนการเลือกตั้งผู้นำพรรคจะดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหารพรรคชุดใหม่ที่ได้รับความชอบธรรมจากสมาชิก
“การเลือกตั้งหัวหน้าและคณะผู้บริหารของพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนผ่านถ่ายโอนอำนาจการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ที่สะท้อนความเป็นสถาบันการเมืองของประเทศไทย ไม่ใช่ละครการเมืองภายในพรรคแน่นอน” นายชนินทร์ กล่าว และได้เพิ่มเติมว่าด้วยกระบวนการที่เปิดเผยนี้จะนำมาซึ่งผู้นำที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารภายใน เมื่อพรรคฯ ได้หัวหน้าและกรรมการบริหารชุดใหม่แล้ว ก็จะสามารถเร่งทำงานอย่างเต็มที่แน่นอน
