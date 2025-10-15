ข่าว

นันทวัฒน์ ชี้ ฮุนเซน ถูกบีบรัดรอบด้าน สหรัฐฯ ตัดท่อน้ำเลี้ยง-เกาหลีใต้ขู่ส่งทหาร

เผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 09:54 น.
อดีตรองผอ.ข่าวกรองฯ ชี้ “ฮุน เซน” ถูกบีบรัดรอบด้าน หลังสหรัฐฯ อายัดทรัพย์เครือข่าย 5 แสนล้านบาท และเกาหลีใต้ขู่ส่งกองกำลังบุกช่วยคน ชี้ที่หาเรื่องไทยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ

15 ตุลาคม 2568 นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว วิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดของสมเด็จฯ ฮุน เซน และประเทศกัมพูชา โดยชี้ว่า การที่สมเด็จฯ ฮุน เซน พยายามสร้างเรื่องกับไทยนั้น เป็นเพราะกำลังถูกบีบรัดอย่างหนักจากนานาชาติ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้

นายนันทิวัฒน์ ระบุว่า “ฮุนเซน​ถูกบีบรัด ฮุนเซ็น​ตั้งใจที่จะปิดล้อมไทยนำปัญหากับไทยฟ้องศาลโลกและนานาชาติ​ ก้าวล้ำไทยไปหลายก้าว​ แต่สุดท้ายไม่ได้ผล​ ความจริงมีหนึ่งเดียว​ ไทยอาจช้าในการชี้แจงต่อชาวโลกว่าเกิดอะไรขึ้น​ แต่ไทยไม่โกหก​ ไม่สร้างเฟคนิวส์ วันนี้​ โลกเข้าใจมากขึ้นว่า​ ดินแดนแห่งนั้นเป็นนรกของชาวโลก​ เป็นแหล่งอาชญากรรม​ออนไลน์หลอกลวงชาวโลก​ ทำการฟอกเงิน​

จนล่าสุด​ อเมริกาได้สั่งอายัดทรัพย์กว่า​ 5 แสนล้านบาทของกลุ่มบริษัท ปรินส์​ โฮลดิ้งกรุ๊ป​ของเฉินจื้อ คนจีนที่ทำร่วมกับฮุนเซน​ ไม่นับที่ก่อนหน้านี้​ อเมริกาได้สั่งปิดกิจการของกลุ่มฮวยวันกรุ๊ป ​Huione Group ที่มีนายฮุนตอ​ ญาติของนายกเขมร​ และไม่ให้ทำธุรกรรมทางการเงิน

ล่าสุด​ เกาหลีใต้แสดงความไม่พอใจอย่างมากที่คนเกาหลีใต้ถูกหลอกลวงมาที่นรกแห่งนี้และถูกฆ่าตาย​ พร้อมทั้งเปิดเผยว่า​ มีคนเกาหลีใต้หายสาบสูญในกัมพูชามากกว่า​ 300 คนและจะส่งเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่เกาหลีใต้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงและพร้อมส่งกองกำลังมาปฏิบัติการเพื่อช่วยชาวเกาหลีใต้ที่ถูกควบคุมตัวในนรกแห่งนี้”

ก่อนหน้านี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องเพื่อยึดทรัพย์สินของ นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) ผู้ก่อตั้ง Prince Holding Group ซึ่งมีความเชื่อมโยงในฐานะผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของพรรคประชาชนกัมพูชา และเคยเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และพ่อของเขา อดีตนายกรัฐมนตรีฮุน เซน

โดยนายเฉินจื้อถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเครือข่ายหลอกลวงแรงงานบังคับและเป็นผู้บงการขบวนการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี หรือ “แก๊งเชือดหมู” ที่สร้างความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ทั่วโลก ศาลได้มีคำสั่งยึดบิตคอยน์ของกลางมูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5 แสนล้านบาท)

นอกจากนั้น กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังได้ประกาศตัดกลุ่ม Huione (Huione Group) ซึ่งเป็นธุรกิจของหลานสมเด็จฮุนเซน ออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ อย่างถาวร โดยระบุว่า Huione Group ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการฟอกเงินที่สำคัญให้กับกลุ่มแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

