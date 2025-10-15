นันทวัฒน์ ชี้ ฮุนเซน ถูกบีบรัดรอบด้าน สหรัฐฯ ตัดท่อน้ำเลี้ยง-เกาหลีใต้ขู่ส่งทหาร
อดีตรองผอ.ข่าวกรองฯ ชี้ “ฮุน เซน” ถูกบีบรัดรอบด้าน หลังสหรัฐฯ อายัดทรัพย์เครือข่าย 5 แสนล้านบาท และเกาหลีใต้ขู่ส่งกองกำลังบุกช่วยคน ชี้ที่หาเรื่องไทยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
15 ตุลาคม 2568 นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว วิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดของสมเด็จฯ ฮุน เซน และประเทศกัมพูชา โดยชี้ว่า การที่สมเด็จฯ ฮุน เซน พยายามสร้างเรื่องกับไทยนั้น เป็นเพราะกำลังถูกบีบรัดอย่างหนักจากนานาชาติ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้
นายนันทิวัฒน์ ระบุว่า “ฮุนเซนถูกบีบรัด ฮุนเซ็นตั้งใจที่จะปิดล้อมไทยนำปัญหากับไทยฟ้องศาลโลกและนานาชาติ ก้าวล้ำไทยไปหลายก้าว แต่สุดท้ายไม่ได้ผล ความจริงมีหนึ่งเดียว ไทยอาจช้าในการชี้แจงต่อชาวโลกว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ไทยไม่โกหก ไม่สร้างเฟคนิวส์ วันนี้ โลกเข้าใจมากขึ้นว่า ดินแดนแห่งนั้นเป็นนรกของชาวโลก เป็นแหล่งอาชญากรรมออนไลน์หลอกลวงชาวโลก ทำการฟอกเงิน
จนล่าสุด อเมริกาได้สั่งอายัดทรัพย์กว่า 5 แสนล้านบาทของกลุ่มบริษัท ปรินส์ โฮลดิ้งกรุ๊ปของเฉินจื้อ คนจีนที่ทำร่วมกับฮุนเซน ไม่นับที่ก่อนหน้านี้ อเมริกาได้สั่งปิดกิจการของกลุ่มฮวยวันกรุ๊ป Huione Group ที่มีนายฮุนตอ ญาติของนายกเขมร และไม่ให้ทำธุรกรรมทางการเงิน
ล่าสุด เกาหลีใต้แสดงความไม่พอใจอย่างมากที่คนเกาหลีใต้ถูกหลอกลวงมาที่นรกแห่งนี้และถูกฆ่าตาย พร้อมทั้งเปิดเผยว่า มีคนเกาหลีใต้หายสาบสูญในกัมพูชามากกว่า 300 คนและจะส่งเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่เกาหลีใต้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงและพร้อมส่งกองกำลังมาปฏิบัติการเพื่อช่วยชาวเกาหลีใต้ที่ถูกควบคุมตัวในนรกแห่งนี้”
ก่อนหน้านี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องเพื่อยึดทรัพย์สินของ นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) ผู้ก่อตั้ง Prince Holding Group ซึ่งมีความเชื่อมโยงในฐานะผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของพรรคประชาชนกัมพูชา และเคยเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และพ่อของเขา อดีตนายกรัฐมนตรีฮุน เซน
โดยนายเฉินจื้อถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเครือข่ายหลอกลวงแรงงานบังคับและเป็นผู้บงการขบวนการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี หรือ “แก๊งเชือดหมู” ที่สร้างความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ทั่วโลก ศาลได้มีคำสั่งยึดบิตคอยน์ของกลางมูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5 แสนล้านบาท)
นอกจากนั้น กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังได้ประกาศตัดกลุ่ม Huione (Huione Group) ซึ่งเป็นธุรกิจของหลานสมเด็จฮุนเซน ออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ อย่างถาวร โดยระบุว่า Huione Group ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการฟอกเงินที่สำคัญให้กับกลุ่มแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
