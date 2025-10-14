สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว

สุดจะทน! นก จริยา กัดฟันยอมโพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นยอมกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว คุณติดหรู แต่เราลำบาก คนบันเทิง-แฟนคลับแห่คอมเมนต์
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่กลายเป็นเจ้าหนี้ สำหรับนักแสดงและผู้จัดรุ่นใหญ่ นก จริยา แอนโฟเน่ ที่ดูท่าว่าเธอจะหมดความอดทนอดกลั้นที่จะรอให้ลูกหนี้เอาเงินมาคืนด้วยตัวเองแล้ว เพราะเวลามันผ่านมานานเกินไป จนเจ้าตัวต้องโพสต์ทวงเงินผ่านช่องทางโซเชียลกันไปเลย
นก จริยา โพสต์ภาพที่ระบุข้อความเกี่ยวกับการทวงเงินไปยังลูกหนี้ว่า “กราบล่ะค่ะ ถึงคนที่ยืมเงินกันไปเนิ่นนานแล้ว ทราบดีว่าเวลานี้มันยาก แต่บางคนก็ติดหรูติดแกลม แล้วเราล่ะ เรายังต้องดูแลบริษัท ลูกน้องอีกหลายครอบครัว อายมากที่ลงอะไรแบบนี้ แต่มันก็เกินไปมากแล้ว กราบละ มาช่วยแก้ปัญหากันดี ๆ ดีกว่า” พร้อมระบุแคปชั่นประกอบ “อยากจะเป็นเช้าที่สดใสนะ แต่ก็อยาก แก้ปัญหาเรื้อรังนี้ด้วย ทำไม เรา อาย ที่ต้องลงแบบนี้” ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนบันเทิง รวมถึงแฟนคลับที่ร่วมวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้
