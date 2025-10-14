เพจดัง เปิดคลิปเขมรเหยียบภาพ สาปแช่ง “ครอบครัวจอมพลัง-อนุทิน”
เพจดัง ถามนักสิทธิอยู่ไหน เปิดคลิปเขมรเหยียบภาพ ทำพิธีสาปแช่ง ครอบครัวของกัน จอมพลัง และ อนุทิน ชาญวีรกูล
เพจ Army Military Force เผยแพร่คลิปพร้อมข้อความระบุว่า “นักสิทธิฯ อยู่ไหน? เขมรเล่นครอบครัวเค้าละ!
13 ต.ค. – เขมรเปรยจันทำพิธีสาปแช่ง กระทืบรูปถ่ายครอบครัวคุณกัน จอมพลัง และนายกรัฐมนตรีอนุทิน”
โดยคลิปนั้นแสดงให้เห็นชาวเขมรที่ไล่เหยียบรูปของนายกัน จอมพลัง พร้อมกับครอบครับ รวมรูปภาพของนายอนุทิน ชาญวีรกูลด้วย ซึ่งในคลิปนั้นยังมีข้อความกำกับอีกด้วยว่า “ถ่ายทอดสดจากหมู่บ้านเปรยจัน คืนวันที่ 13 ตุลาคม 2025” ทั้งนี้ในช่วงที่กระทืบนั้นได้ยินเสียงผีจากเครื่องเสียงด้วย
อย่างไรก็ตามทาง กัน จอมพลัง ระบุว่า “ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (14 ต.ค. 68) ผมยกเลิกรถแห่ เหตุผลคือนักสิทธิไม่อยากให้ทำกับเขมรแบบนี้และส่วนตัวรู้สึกเลี่ยนความโลกสวย และหวังว่านักสิทธิจะออกมาปกป้องคนไทยที่ถูกกระทำด้วย”
พร้อมเขียนต่อว่า “เขมรโชคดีที่ได้คนพวกนี้มาโอบอุ้ม บอกตรงๆผมรำคาญมากครับ คืนนี้คืนสุดท้ายเพราะไม่อยากยกเลิกรถที่เค้าทิ้งงานอื่นมาครับเอาให้เต็มที่ครับ”
