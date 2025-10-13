ข่าว

คิดว่าน้ำหวาน “หนุ่มเมาค้าง” เผลอซดยาล้างห้องน้ำ คาใจหมอไม่ล้างท้อง-กลับบ้านดับสลด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 ต.ค. 2568 16:42 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2568 16:42 น.
55
เมาค้างซดยาล้างห้องน้ำ
แฟ้มภาพ

เผลอคิดว่าน้ำหวาน หนุ่มบุรีรัมย์เมาค้าง-คอแห้งหนักตัดสินใจคว้าขวดน้ำอัดลมดื่ม เฉลยต่อมาเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำ สุดท้ายลาโลก ญาติคาใจหมอไม่ยอมให้นอนรพ.จนกลับมาตายที่บ้าน

กรณี นายนัฐวุฒิ ผลคำ อายุ 44 ปี ชาวบ้านโนนพลวง ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำเพราะคิดว่าเป็นน้ำอัดลมรู้ตัวทันทีส่งโรงพยาบาล แต่ว่าหมอจ่ายยาแล้วให้กลับบ้านแล้วมาเสียชีวิตที่บ้านอีกไม่กี่ชั่วโมง

สอบถามนางประนอม อายุ 50 ปี ญาติของผู้ตายเล่าว่า เหตุเกิดขึ้นเมื่อ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 11.00 น. โดยตอนนั้นผู้ตายซึ่งเป็นน้องชายมาบอกกับตนว่า เมื่อคืนเมามากจึงเกิดอาการกระหายน้ำ หลังจากนั้นได้ยกขวดน้ำเขียวอัดลมซึ่งในนั้นมีน้ำสีเขียวอยู่ด้วยประมาณครึ่งขวดของขวด 1 ลิตร

จังหวะดังกล่าวผู้ตายยกขวดน้ำอัดลมดังกล่าวดื่มเข้าไปประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำในขวด พอวางขวดลง น้องถามว่า ”น้ำอะไร” กระทั่งเจ้าของขวดน้ำอัดลมบอกว่า คือ น้ำยาล้างห้องน้ำที่แบ่งไว้ จากนั้นจึงรีบนำตัวน้องชายไปส่งที่โรงพยาบาลสตึกทันที ตอนนั้นยังอาการปกติพูดคุยรู้เรื่อง

แฟ้มภาพ

เมื่อไปถึงหมอถามอาการ ญาติของผู้ตายจึงเอาขวดน้ำยาล้างห้องน้ำไปเป็นตัวอย่างว่าน้องดื่มเข้าไป ไม่นานหมอแจ้งว่าให้ไปรับยาแล้วกลับบ้าน

อย่างไรก็ดีหลังจากกลับมาถึงที่บ้าน เวลาผ่านไปราว 5 ชม. น้องเกิดอาการน็อกตอน 4 โมงเย็น ร่างกายไม่มีชีพจรจึงโทรเรียก 1669 ให้มาช่วยเหลือ แต่ไม่ทันกาลเพราะน้องได้เสียชีวิตแล้ว

พี่สาวของผู้ตายยอมรับว่า เสียใจทั้งที่น้องไปถึงมือหมอแล้วหวังจะได้นอนรักษาแต่หมดกลับให้กลับบ้าน แถมเล่าด้วยว่าหลังจากน้องเสียชีวิตหมอได้มาตรวจชันสูตรศพที่บ้าน จึงถามไปว่า ทำไมไม่ให้น้องนอนโรงพยาบาล คำตอบที่ได้รับกลับมาจากหมอบอก อาการแบบนี้ถ้าไม่ล้มหมอจะให้กลับบ้าน ซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับญาติอย่างยิ่ง

ขณะที่ นายทัด อายุ 49 ปี เจ้าของน้ำยาล้างห้องน้ำ กล่าวว่าได้ไปซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำมาเป็นแกลลอนใหญ่ ก่อนแบ่งใส่ขวดน้ำอัดลมเก่าเนื่องจากจนำไปแจกจ่ายให้ญาติคนอื่น รวมถึงแบ่งไว้ใช้เองด้วย ส่วนตอนเกิดเหตุตนอยู่กับผู้ตายตอนที่ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำไปแล้ว มีการเดินมาถามตนว่า ”น้ำอะไร” ซึ่งอาการตอนนั้นไม่ทันแล้วจึงรีบพาไปรพ. ส่วนตัวติดใจ ! ทำไมหมอถึงไม่ล้างท้องทั้งที่ญาติแจ้งข้อมูลชัดเจน มีตัวอย่างขวดน้ำยาไปให้หมอดูชัดเจนด้วย.

ขวดน้ำเขียนวแฟนต้าที่เป็นข่าว
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

แทบช็อก เพื่อนรุ่นพี่หายตัว 2 ปี เจออีกทีโผล่เร่ร่อน สาเหตุเป็นแบบนี้ได้ยินแล้วจุกอก!

23 วินาที ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ตอบดราม่าคบยิว 4 เดือนทำไมท้องไว บันเทิง

เจนนี่ แจงดราม่าคบยิว 4 เดือนท้อง ลั่นตรง ๆ ‘ช่วงโควิดไม่มีอะไรทำ’ พี่หนุ่มร้องอุ๊ย!

23 นาที ที่แล้ว
หมู่จักร สาวกระบะคือใคร ข่าวอาชญากรรม

สาวเมาซิ่งกระบะชน “หมู่จักร” ปัดทำลายหลักฐาน-ถอดกล้องหน้ารถ พร้อมแจงภาพแก้วเหล้าหรา

36 นาที ที่แล้ว
เมาค้างซดยาล้างห้องน้ำ ข่าว

คิดว่าน้ำหวาน “หนุ่มเมาค้าง” เผลอซดยาล้างห้องน้ำ คาใจหมอไม่ล้างท้อง-กลับบ้านดับสลด

38 นาที ที่แล้ว
วิธีการใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตัง เศรษฐกิจ

วิธีใช้คนละครึ่งพลัส แอปเป๋าตัง จำกัดวันละ 200 บาท ทำตามนี้ได้เงินแน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ประกาศใช้หนี้ให้แม่ครั้งสุดท้าย บันเทิง

เจนนี่ ใช้หนี้ให้ ‘แม่เกตุ’ ครั้งสุดท้าย เคลียร์ปมด่าหยาบ ‘ยิว’ โอกาสคืนดีเป็นศูนย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่โหนกระแส ราม่าบูมหมูทะ ข่าว

เจนนี่ ให้กรรชัย 20 ล้าน ช่วยไลฟ์คืนนี้ 4 ทุ่ม ก่อนเคลียร์ดราม่า บูม หมูทะ ย้ำจ่ายเพื่อนวันละแสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดขายสินค้าของ เจนนี่ รัชนก 4 วัน บันเทิง

ยอดเงิน เจนนี่ ไลฟ์มาราธอน 4 วัน ทำ ‘หนุ่ม กรรชัย’ อึ้ง ทุบสถิติ-ของหมดเกลี้ยง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัฟกานิสถาน ปากีสถาน ข่าวต่างประเทศ

อัฟกานิสถาน เปิดฉากปะทะรุนแรง สังหารทหารปากีสถาน 58 นาย เจ็บอีก 30

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟ้าผ่านักท่องเที่ยวดอยปุยหลวง ข่าว

ฟ้าผ่านักท่องเที่ยวดอยปุยหลวง ส่งรพ.ทุลักทุเล แม่ฮ่องสอนประกาศเตือน! ปิดมือถือขณะฝนฟ้าคะนอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง เผยโดรนจับความร้อนเจอเขมร 37 คนลอบเข้าไทยตอนตี 4 ข่าว

กัน จอมพลัง ซัด กัมพูชาจะฟ้องศาลโลก สุดท้ายลักลอบเข้าไทย เพราะหิวโหย-อดอยาก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติย้อนหลัง 20 ปี หวยออกวันพฤหัสบดี ลุ้นหวยงวด 1 ส.ค. 67 เลขเด็ด

สถิติย้อนหลัง 20 ปี หวยออกวันพฤหัสบดี เลขดังออกบ่อยหลายงวด ลุ้นรวย 16/10/68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม ข่าว

13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอไอรักษามะเร็ง สุขภาพและการแพทย์

ปฏิวัติการรักษามะเร็ง! AI อาวุธใหม่ช่วยวินิจฉัยเร็ว-ผ่าตัดแม่นยำ หมอที่ใช้ไม่เป็นจะสูญพันธุ์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ขอร่วมชันสูตรศพนักศึกษาที่เสียชีวิตในกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ขอชันสูตรศพ นศ. ถูกทรมานจนตาย-เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา หลังยอดลักพาตัวพุ่ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนฟิลด์ นักฟุตบอลชนนั่กปั่นจักรยานเสียชีวิต ข่าวกีฬา

ครอบครัวเหยื่อรับไม่ได้ สโมสรให้โอกาสดาวยิงวัย 36 คืนสนาม หลังพ้นโทษคดีชนนักปั่นดับ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอสณวัฒน์ เผย นายกฯ อนุทิน ไม่จบ เดินหน้าอุทธรณ์คดีหมิ่นประมาทปมวิจารณ์โควิด ข่าว

ณวัตน์ ถูก นายกฯ อนุทิน ฟ้องหมิ่นประมาทปมวิจารณ์โควิด ลั่น เรื่องแค่นี้ เอาเวลาไปช่วยคนดีกว่า

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดร์เป่าผมช็อตเด็ก ข่าวอาชญากรรม

“ไดร์เป่าผมมรณะ” ช็อตเด็ก 10 ขวบ ดับคาห้อง อก.ลั่นต้องมีคนรับผิดชอบ ขายสินค้าห่วยโดนแน่!

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
พาสฟอร์ตถูกทิ้งในถังขยะกัมพูชา ข่าว

ผวาหนัก พาสปอร์ตไทยถูกทิ้งถังขยะเขมร คาดเป็นของเหยื่อแก๊งคอล-จำนำเพื่อเล่นพนัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปวันหยุดธนาคาร 13 ต.ค. 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม เศรษฐกิจ

13 ตุลาคม 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม? สาขาในห้างเปิดหรือไม่

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกตุ ยืนยัน ไม่เคยขู่ฆ่าและด่าหยาบ ยิว แฟนเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น บันเทิง

แม่เกตุ ยันไม่เคยขู่ฆ่า-ด่าหยาบ ‘ยิว ฉัตรมงคล’ ขอเดินหน้าต่อทำงานใช้หนี้

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอสตาส คูโด เสียชีวิต ข่าวอาชญากรรม

ช็อกวงการคริปโตฯ เทรดเดอร์ดังยูเครน สิ้นลมคาลัมโบร์กินี คาดหนีวิกฤตตลาดร่วง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โครเอเชีย พบ ยิบรอลตาร์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง เผยมกัมพูชาเตรียมเล่นข่าว อังคณา เตือนอินฟลูฯ เปิดเสียงผีชายแดน ข่าว

เป็นเรื่อง! กัน จอมพลัง ลั่น เขมรเตรียมเล่นข่าวเปิดเสียงผี ถูกใช้เป็นเครื่องมือทำร้ายไทย

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เดนมาร์ก พบ กรีซ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 ต.ค. 2568 16:42 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2568 16:42 น.
55
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจนนี่ รัชนก ตอบดราม่าคบยิว 4 เดือนทำไมท้องไว

เจนนี่ แจงดราม่าคบยิว 4 เดือนท้อง ลั่นตรง ๆ ‘ช่วงโควิดไม่มีอะไรทำ’ พี่หนุ่มร้องอุ๊ย!

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
หมู่จักร สาวกระบะคือใคร

สาวเมาซิ่งกระบะชน “หมู่จักร” ปัดทำลายหลักฐาน-ถอดกล้องหน้ารถ พร้อมแจงภาพแก้วเหล้าหรา

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
วิธีการใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตัง

วิธีใช้คนละครึ่งพลัส แอปเป๋าตัง จำกัดวันละ 200 บาท ทำตามนี้ได้เงินแน่นอน

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
เจนนี่ รัชนก ประกาศใช้หนี้ให้แม่ครั้งสุดท้าย

เจนนี่ ใช้หนี้ให้ ‘แม่เกตุ’ ครั้งสุดท้าย เคลียร์ปมด่าหยาบ ‘ยิว’ โอกาสคืนดีเป็นศูนย์

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
Back to top button