คิดว่าน้ำหวาน “หนุ่มเมาค้าง” เผลอซดยาล้างห้องน้ำ คาใจหมอไม่ล้างท้อง-กลับบ้านดับสลด
เผลอคิดว่าน้ำหวาน หนุ่มบุรีรัมย์เมาค้าง-คอแห้งหนักตัดสินใจคว้าขวดน้ำอัดลมดื่ม เฉลยต่อมาเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำ สุดท้ายลาโลก ญาติคาใจหมอไม่ยอมให้นอนรพ.จนกลับมาตายที่บ้าน
กรณี นายนัฐวุฒิ ผลคำ อายุ 44 ปี ชาวบ้านโนนพลวง ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำเพราะคิดว่าเป็นน้ำอัดลมรู้ตัวทันทีส่งโรงพยาบาล แต่ว่าหมอจ่ายยาแล้วให้กลับบ้านแล้วมาเสียชีวิตที่บ้านอีกไม่กี่ชั่วโมง
สอบถามนางประนอม อายุ 50 ปี ญาติของผู้ตายเล่าว่า เหตุเกิดขึ้นเมื่อ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 11.00 น. โดยตอนนั้นผู้ตายซึ่งเป็นน้องชายมาบอกกับตนว่า เมื่อคืนเมามากจึงเกิดอาการกระหายน้ำ หลังจากนั้นได้ยกขวดน้ำเขียวอัดลมซึ่งในนั้นมีน้ำสีเขียวอยู่ด้วยประมาณครึ่งขวดของขวด 1 ลิตร
จังหวะดังกล่าวผู้ตายยกขวดน้ำอัดลมดังกล่าวดื่มเข้าไปประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำในขวด พอวางขวดลง น้องถามว่า ”น้ำอะไร” กระทั่งเจ้าของขวดน้ำอัดลมบอกว่า คือ น้ำยาล้างห้องน้ำที่แบ่งไว้ จากนั้นจึงรีบนำตัวน้องชายไปส่งที่โรงพยาบาลสตึกทันที ตอนนั้นยังอาการปกติพูดคุยรู้เรื่อง
เมื่อไปถึงหมอถามอาการ ญาติของผู้ตายจึงเอาขวดน้ำยาล้างห้องน้ำไปเป็นตัวอย่างว่าน้องดื่มเข้าไป ไม่นานหมอแจ้งว่าให้ไปรับยาแล้วกลับบ้าน
อย่างไรก็ดีหลังจากกลับมาถึงที่บ้าน เวลาผ่านไปราว 5 ชม. น้องเกิดอาการน็อกตอน 4 โมงเย็น ร่างกายไม่มีชีพจรจึงโทรเรียก 1669 ให้มาช่วยเหลือ แต่ไม่ทันกาลเพราะน้องได้เสียชีวิตแล้ว
พี่สาวของผู้ตายยอมรับว่า เสียใจทั้งที่น้องไปถึงมือหมอแล้วหวังจะได้นอนรักษาแต่หมดกลับให้กลับบ้าน แถมเล่าด้วยว่าหลังจากน้องเสียชีวิตหมอได้มาตรวจชันสูตรศพที่บ้าน จึงถามไปว่า ทำไมไม่ให้น้องนอนโรงพยาบาล คำตอบที่ได้รับกลับมาจากหมอบอก อาการแบบนี้ถ้าไม่ล้มหมอจะให้กลับบ้าน ซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับญาติอย่างยิ่ง
ขณะที่ นายทัด อายุ 49 ปี เจ้าของน้ำยาล้างห้องน้ำ กล่าวว่าได้ไปซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำมาเป็นแกลลอนใหญ่ ก่อนแบ่งใส่ขวดน้ำอัดลมเก่าเนื่องจากจนำไปแจกจ่ายให้ญาติคนอื่น รวมถึงแบ่งไว้ใช้เองด้วย ส่วนตอนเกิดเหตุตนอยู่กับผู้ตายตอนที่ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำไปแล้ว มีการเดินมาถามตนว่า ”น้ำอะไร” ซึ่งอาการตอนนั้นไม่ทันแล้วจึงรีบพาไปรพ. ส่วนตัวติดใจ ! ทำไมหมอถึงไม่ล้างท้องทั้งที่ญาติแจ้งข้อมูลชัดเจน มีตัวอย่างขวดน้ำยาไปให้หมอดูชัดเจนด้วย.
