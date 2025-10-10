หวยลาว
หวยลาววันนี้ 10/10/68 ตรวจหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันศุกร์
หวยลาวพัฒนา งวดประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 ประกาศผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป เช็กเลข 6 ตัว และสถิติย้อนหลังได้ที่นี่
เตรียมลุ้นกันได้เลยกับการประกาศผลรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำงวดค่ำคืนนี้ วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันออกรางวัลตามปกติ
การถ่ายทอดสดการออกรางวัลจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 20.00 น. และจะทราบผลรางวัลทั้งหมดครบถ้วนในเวลาประมาณ 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ทีมข่าว The Thaiger เตรียมอัปเดตผลรางวัลให้ทุกท่านทราบทันทีที่ประกาศ
ผลรางวัลหวยลาวพัฒนา 10 ตุลาคม 2568 (10 10 68)
- เลข 6 ตัว : รอผล
- เลข 5 ตัว : รอผล
- เลข 4 ตัว : รอผล
- เลข 3 ตัว : รอผล
- เลข 2 ตัว : รอผล
ผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาววันนี้
หมายเลขที่ออกรางวัล : รอผล
ช่องทางถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 10 ตุลาคม 2568
ผลหวยลาวย้อนหลัง 7 งวดล่าสุด
- งวดวันพุธที่ 8/10/68 : เลข 6 ตัว 443946 | เลข 2 ตัว 46
- งวดวันจันทร์ที่ 6/10/68 : เลข 6 ตัว 171739 | เลข 2 ตัว 39
- งวดวันศุกร์ที่ 3/10/68 : เลข 6 ตัว 948654 | เลข 2 ตัว 54
- งวดวันพุธที่ 1/10/68 : เลข 6 ตัว 459506 | เลข 2 ตัว 06
- งวดวันจันทร์ที่ 29/9/68 : เลข 6 ตัว 542774 | เลข 2 ตัว 74
- งวดวันศุกร์ที่ 26/9/68 : เลข 6 ตัว 196958 | เลข 2 ตัว 58
- งวดวันพุธที่ 24/9/68 : เลข 6 ตัว 744415 | เลข 2 ตัว 15
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หวยลาววันนี้ 6 ต.ค. 68 ย้อนสถิติหวยออกวันจันทร์ เลขไหนออกบ่อย
- ลุ้นผลหวยลาววันนี้ 3/10/68 เปิดสถิติหวยออกวันศุกร์ เลขไหนมาบ่อย
- สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ ก่อนลุ้นโชค 10/10/68 คืนนี้ ส่องเลขท้าย 2 ตัวย้อนหลัง
สำหรับนักเสี่ยงโชคมือใหม่อย่าพลาดข้อมูลสำคัญอย่างอัตราการจ่ายเงินรางวัลของสลากพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
- ถูกรางวัลเลข 4 ตัว : จะได้รับเงินรางวัล 6,000 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ
- ถูกรางวัลเลข 3 ตัว : จะได้รับเงินรางวัล 500 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ
- ถูกรางวัลเลข 2 ตัว : จะได้รับเงินรางวัล 60 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา
สวีเดน พบ สวิตเซอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68
9 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
เยอรมนี พบ ลักเซมเบิร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68
15 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ฝรั่งเศส พบ อาเซอร์ไบจาน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68
30 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
ยินดี! ก้อง ห้วยไร่ เตรียมแต่งหล่อรับป.โทกิตติมศักดิ์ ม.นครพนม เจ้าตัวยังเขิน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
พี่สาวยิว เดือด แม่เกตุ ขู่สั่งเก็บน้องชาย ลั่น ที่เงียบเพราะเซฟความรู้สึก เจนนี่-หลานสาว
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
เจนนี่ รัชนก ร้องอีก รู้สึกผิดแฉพฤติกรรม-บล็อก แม่เกตุ ลั่น ที่สร้างมาพังหมด
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
ชัวร์แล้ว ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ต้องเสียภาษี แนะวิธี จ่ายน้อย ไม่โดนย้อนหลัง
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
จับตา! ฟิลิปปินส์ สัปดาห์เดียวเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ 2 ระลอก อาฟเตอร์ช็อกรวมนับหมื่น
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
อัปเดตล่าสุด แมวถูกชายโหดเตะ มีอาการกลัว แจ้งความเอาผิดแล้ว หลังคลิปทารุณแชร์ว่อน
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
อัปเดตสถานการณ์ แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ล่าสุดยกเลิกเตือนภัยสึนามิแล้ว
5 ชั่วโมง ที่แล้ว