หวยลาววันนี้ 8 10 68 รวมครบเลข 6 ตัว-สลากพัฒนา ย้อนสถิติ 10 งวดล่าสุด
ผลหวยลาว 8/10/68 ลุ้นรางวัลเลข 6 ตัว-สลากพัฒนา พร้อมช่องทางถ่ายทอดสด พร้อมกันคืนนี้ 2 ทุ่มตรง เปิดสถิติย้อนหลัง 10 งวด เช็กอัตราจ่ายรางวัล
เข้าสู่ค่ำคืนวันพุธแบบนี้ พลาดไม่ได้กับการประกาศผลรางวัล หวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันที่ 8 ตุลาคม 2568 สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมลุ้นผลรางวัลแบบสด ๆ การถ่ายทอดสดจะเริ่มต้นขึ้นในเวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ส่งตรงบรรยากาศการหมุนวงล้อจาก สปป.ลาว ให้ได้ลุ้นรางวัลพร้อมกันทั้งเลข 6 ตัว และ ผลสลากพัฒนา 5/45 เตรียมตัวรับทรัพย์เป็นเศรษฐี
เช็กผลรางวัลหวยลาวพัฒนา 8 ตุลาคม 2568 (8/10/68)
- เลข 6 ตัว : รอประกาศรางวัล
- เลข 5 ตัว : รอประกาศรางวัล
- เลข 4 ตัว : รอประกาศรางวัล
- เลข 3 ตัว : รอประกาศรางวัล
- เลข 2 ตัว : รอประกาศรางวัล
ผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาววันนี้
หมายเลขที่ออกรางวัล : xx / xx / xx / xx / xx
ช่องทางถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 8 ตุลาคม 2568
สำหรับนักเสี่ยงโชคมือใหม่อย่าพลาดข้อมูลสำคัญอย่างอัตราการจ่ายเงินรางวัลของสลากพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
- ถูกรางวัลเลข 4 ตัว : จะได้รับเงินรางวัล 6,000 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ
- ถูกรางวัลเลข 3 ตัว : จะได้รับเงินรางวัล 500 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ
- ถูกรางวัลเลข 2 ตัว : จะได้รับเงินรางวัล 60 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ
เปิดสถิติหวยลาว 10 งวดล่าสุด ออกรางวัลเลขใดบ้าง?
เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมสำหรับนักเสี่ยงโชค วันนี้ได้รวบรวมผลรางวัลย้อนหลัง 10 งวดล่าสุดมาให้พิจารณากันก่อนประกาศรางวัลวันนี้ (8 10 68)
- งวด 6 ตุลาคม 68 : เลขท้าย 2 ตัว 39 / เลขท้าย 3 ตัว 739
- งวด 3 ตุลาคม 68 : เลขท้าย 2 ตัว 54 / เลขท้าย 3 ตัว 654
- งวด 1 ตุลาคม 68 : เลขท้าย 2 ตัว 06 / เลขท้าย 3 ตัว 506
- งวด 29 กันยายน 68 : เลขท้าย 2 ตัว 74 / เลขท้าย 3 ตัว 774
- งวด 26 กันยายน 68 : เลขท้าย 2 ตัว 58 / เลขท้าย 3 ตัว 958
- งวด 24 กันยายน 68 : เลขท้าย 2 ตัว 15 / เลขท้าย 3 ตัว 415
- งวด 22 กันยายน 68 : เลขท้าย 2 ตัว 52 / เลขท้าย 3 ตัว 252
- งวด 19 กันยายน 68 : เลขท้าย 2 ตัว 62 / เลขท้าย 3 ตัว 862
- งวด 17 กันยายน 68 : เลขท้าย 2 ตัว 43 / เลขท้าย 3 ตัว 543
- งวด 15 กันยายน 68 : เลขท้าย 2 ตัว 28 / เลขท้าย 3 ตัว 828
