น่ากลัว เกิดมาไม่เคยเจอ “คลิปพายุงวงช้าง” โผล่สมุทรปราการ ระทึกซัดบ้านพังทั้งแถบ
พายุงวงช้าง โผล่สมุทรปราการ เปิดภาพนาทีปรากฏการณ์ที่มีลักษณะคล้ายท่อน้ำขนาดใหญ่ เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้าและผืนน้ำ ซัดบ้านพังไปทั้งแถบ
วันนี้ (13 ต.ค.) เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ได้เกิดปรากฏการณ์ “พายุงวงช้าง” พัดถล่มในพื้นที่ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพังเสียหายหลายหลังจากแรงลมของพายุ หลังคาเปิด ข้าวของปลิวลอยขึ้นบนท้องฟ้า
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ได้ ซึ่งจากคลิปวิดีโอจะเห็นได้ชัดในช่วงจังหวะที่พายุกำลังก่อตัวซัดเอาข้าวของปลิวลอยขึ้นบนท้องฟ้า ซึ่งเป็นภาพที่น่ากลัวเป็นอย่างมาก ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย เล่าว่า ตั้งแต่เกิดมาในชีวิต ยังไม่เคยเจอพายุงวงช้างแบบนี้มาก่อน น่ากลัวมาก !
โดยจะสังเกตเห็นแรงลมจากพายุงวงช้างยังพัดบ้านพังเสียหายไปทั้งหลัง ไม่ใช่แค่หลังคาเปิดเท่านั้น เบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนประชาขนได้รับความเสียหายประมาณ 5 หลังคาเรือน
อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าว “บ้านมือง“ น.ส.กันยารัตน์ อายุ 42 ปี ผู้ประสบภัย ที่อยู่หมู่ที่ 3 ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เป็นบ้าน 2 ชั้นสีฟ้าที่พังเสียหายทั้งหลัง ได้เล่านาทีระทึกด้วยสีหน้าที่เศร้าและกังวล กล่าววว่า ขณะเกิดเหตุ ตนอยู่ในบ้าน 5 คน มีพ่อ น้อง ตนและลูกเล็กอีก 2 คน ตอนนั้น ตัดสินใจพากันวิ่งไปหลบอยู่ที่มุมประตูหน้าบ้านเพราะไปไหนไม่ได้ แต่ก็เป็นการเลือกจุดหลบภัยได้ถูกต้อง ไม่มีอะไรหล่นมาทับ หลังพายุสงบจึงพากันวิ่งหนีออกมา โดยช่วงสงกรานต์เดือนเมษายนที่ผ่านมา ตนเพิ่งเปลี่ยนหลังคาบ้านใหม่จากการถูกแรงลมพัดพังเสียหาย ครั้งนี้มาโดนซ้ำ พายุงวงช้างพัดถล่มอย่างรุนแรง ทำบ้านพังเสียหายทั้งหลัง เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อน ตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรต่อไป
นางมะลิ (นามสมมติ) แม่ของน.ส.กันยารัตน์ กล่าวว่า หลังเกิดเหตุหลานคนเล็กอายุ 3 ปี หลังวิ่งหนี้เข้าไปหลบในรถกระบะแล้ว ได้เล่าให้ยายฟัง บอกว่า “หนูรอดตายแล้ว ”
นายนที เซ่งยู่ฮวด อายุ 59 ปี กำนัน ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ครั้งนี้พายุงวงช้างมีความรุนแรงมาก สามารถพัดพาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่น้ำหนักเป็นตัน ให้ลอยขึ้นในในอากาศได้ โชคดีที่เด็กจำนวน 5-6 คน หนีออกจากบ้าน เข้าไปหลบอยู่ในรถกระบะและไม่ถูกพายุพัดหอบลอยขึ้นไป ทำให้เด็กทุกคนปลอดภัย หลังเกิดเหตุ ตนได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ใช้เครื่องจักรเข้ามายกเครื่องสูบน้ำขึ้นมาจากบ่อ ช่วยชาวบ้านเก็บทรัพย์สินของใช้ หาที่พักปลอดภัยให้กับชาวบ้าน และประสานข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง อบต.เปร็ง และ อำเภอบางบ่อ เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกฎหมายต่อไป เบื้องต้น ทราบว่าชดเชยเยียวยาให้ตามความเสียหายจริง หรือ ไม่เกิน 50,000 บาทต่อหลังคาเรือน โดยหลังจากเสร็จพิธีการวันสำคัญของราชการในวันนี้ คาดว่า ช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ เข้าพูดคุยรายละเอียดกับชาวบ้านที่ประสบภัยอีกครั้ง
พายุงวงช้าง คือ ?
ปรากฏการณ์ “พายุงวงช้าง” หรือที่มักจะรู้จักกันคือ “นาคเล่นน้ำ” หรือ “พวยน้ำ” (water spout) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่มีลักษณะคล้ายท่อน้ำขนาดใหญ่ เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้าและผืนน้ำ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นจากลมพัดหมุนวนบิดเป็นเกลียว
เห็นได้จากเมฆที่มีลักษณะเป็นลำ หรือเป็นกรวยหัวกลับยื่นลงมาจากฐานของ เมฆฝนฟ้าคะนอง (คิวมูโลนิมบัส) และมองเห็นได้จากพวยน้ำ ที่พุ่งขึ้นมาเป็นพุ่มหรือเป็นลำ จากพื้นผิวน้ำของแหล่งน้ำขนาดใหญ่ หรือในทะเล
เมื่อมีลมพัดแรงเข้าหาบริเวณศูนย์กลางของพวยน้ำยอดของพวยน้ำจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอย่างมาก ทำให้เกิดแกนเอียงหรือบิดเบี้ยว แล้วหลุดออกจากกันและสลายตัวไป
สาเหตุเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ “พายุงวงช้าง”
สาเหตุการเกิดพายุงวงช้าง (water spout) เกิดจากการที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่า โดยอากาศบริเวณใกล้ ๆ ผิวน้ำ มีความชื้นสูง และมีลมอ่อน ทำให้อากาศที่ผิวน้ำไหลขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทำให้อากาศที่อยู่โดยรอบซึ่งเย็นกว่า ไหลเข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็วเช่นกัน
จึงเกิดการบิดเป็นเกลียวพวยพุ่งขึ้นบนท้องฟ้า และมักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร่วมอยู่ด้วย
ลักษณะการเกิด “พายุงวงช้าง” จะคล้ายกับ “พายุทอร์นาโด” แต่จะมีความแตกต่างที่พายุทอร์นาโด มักเกิดขึ้นเหนือพื้นดินที่ร้อนถึงร้อนจัด ส่วนพายุงวงช้าง ที่เกิดเหนือพื้นน้ำ ซึ่งมีความรุนแรงน้อยกว่าพายุทอร์นาโดมาก มักเกิดบ่อย ๆ บนพื้นน้ำในเขตโซนร้อน อย่างในประเทศไทย ขณะที่ช่วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์นี้กินเวลาไม่นานนัก.
