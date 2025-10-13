ครอบครัวเหยื่อรับไม่ได้ สโมสรให้โอกาสดาวยิงวัย 36 คืนสนาม หลังพ้นโทษคดีชนนักปั่นดับ

บทพิสูจน์แห่งการให้อภัย? ลูคัส เอคินส์ ดาวยิงอายุ 36 ปี คืนสู่สนามหลังพ้นโทษคดีขับรถชนนักปั่นจักรยานเสียชีวิต ท่ามกลางเสียงสะท้อนจากครอบครัวเหยื่อ
แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ (Mansfield Town Football Club) สโมสรฟุตบอลในศึกลีกวันของอังกฤษ แถลงเมื่อ 9 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยยืนยันการกลับคืนสู่ทีมของลูคัส เอคินส์ กองหน้าวัย 36 ปี หลังเพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในคดีขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
การตัดสินใจครั้งนี้ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงเส้นแบ่งระหว่าง “การลงโทษ”, “การให้โอกาสแก้ตัว” และ “ความรับผิดชอบทางศีลธรรม” ของสโมสรฟุตบอล
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2022 เอคินส์ได้ขับรถยนต์เมอร์เซเดส G350 ของเขาพุ่งเข้าชน นายเอเดรียน แดเนียล นักปั่นจักรยานวัย 33 ปี อย่างรุนแรง แม้จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที แต่นายแดเนียลก็ได้เสียชีวิตลงในอีก 10 วันต่อมา
เอคินส์ยอมรับสารภาพผิดในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และถูกตัดสินจำคุก 14 เดือนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ก่อนจะได้รับการปล่อยตัวหลังจากรับโทษไปเพียง 6 เดือน
สโมสรแมนส์ฟิลด์ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการถึงการกลับมาของเอคินส์ว่า “สโมสรขอยืนยันว่าได้เก็บทะเบียนของ ลูคัส เอคินส์ ไว้ และเขาได้กลับเข้าร่วมทีมชุดใหญ่อีกครั้ง… ภายใต้หลักการแห่งการฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม สโมสรเห็นว่าเมื่อลูคัสได้รับโทษตามกฎหมายแล้ว เขาก็สมควรได้รับโอกาสในการกลับมาประกอบอาชีพของเขาอีกครั้ง”
“ลูคัสได้ย้ำถึงความรู้สึกสำนึกผิดอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และตระหนักดีถึงผลกระทบอันยาวนานที่โศกนาฏกรรมครั้งนี้มีต่อครอบครัวของนายแดเนียล”
แต่ในอีกมุมหนึ่ง นางซาวันนา แดเนียล ภรรยาของเอเดรียนผู้ล่วงลับ ที่เธอกล่าวไว้ในชั้นศาล คือเสียงสะท้อนของความเจ็บปวดที่ยังคงก้องกังวานอยู่
“ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปตลอดกาล” เธอ กล่าว พร้อมเล่าถึงวินาทีที่คอมพิวเตอร์บนจักรยานของสามีได้ส่งสัญญาณฉุกเฉินมายังโทรศัพท์ของเธอ “ฉันถูกบอกว่าชายที่ฉันรัก ผู้ซึ่งเต็มไปด้วยพลังชีวิต จะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา มันเหมือนกับนรกและฝันร้ายที่ฉันไม่มีวันตื่น ฉันโกรธที่มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เอเดรียนต้องจากเราไปในวันนั้น มันเป็นการชนที่ดูเรียบง่ายเกินกว่าจะพรากชีวิตคนคนหนึ่งไปได้”
ถึงตรงนี้ปฏิเสธเรื่องราวของกองหน้าที่มีประวัติฉาวติดตัว จะเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนความจริงอันน่าอึดอัดใจของวงการลูกหนัง เพราะแม้ “เอคินส์” จะได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมแล้ว และสโมสรต้นสังกัดก็เชื่อว่า นักเตะรายนี้สมควรได้รับโอกาสครั้งที่สอง นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องตามตัวบทกฎหมาย แต่สำหรับครอบครัวของผู้ล่วงลับอย่าง เอเดรียน แดเนียลแล้ว โทษทัณฑ์ซึ่งพวกเขาเห็นว่าสมควรที่สุดนั้น คือ การจำคุกตลอดชีวิต.
ที่มา : The Sun
อ่านข่าวกีฬาประจำวันที่ 13 ตลาคม 2025
