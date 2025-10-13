ข่าว

ผวาหนัก พาสปอร์ตไทยถูกทิ้งถังขยะเขมร คาดเป็นของเหยื่อแก๊งคอล-จำนำเพื่อเล่นพนัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ต.ค. 2568 09:34 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2568 09:34 น.
61
พาสฟอร์ตถูกทิ้งในถังขยะกัมพูชา

เปิดภาพสยอง ภาพพาสปอร์ตไทยถูกทิ้งในถังขยะกัมพูชา ทำเกาหลีใต้ผวาหนัก หลังยอดลักพาตัวพุ่ง 330 คดี รัฐบาลยกระดับเตือนภัยการเดินทางพิเศษ แนะยกเลิกทริปที่ไม่จำเป็น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา สื่อเกาหลีเผยแพร่ภาพหนังสือเดินทางหลากหลายสัญชาติถูกทิ้งปะปนกับขยะในถังขยะที่ประเทศกัมพูชากลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ของเกาหลีใต้ และจุดกระแสความตื่นตระหนกครั้งใหญ่ ท่ามกลางสถานการณ์การลักพาตัว, กักขัง และทรมานชาวเกาหลีในกัมพูชาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่ากลัวจนรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องยกระดับคำเตือนการเดินทาง

ชาวเน็ตคาดการณ์ว่าอาจเป็นพาสปอร์ตของเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ถูกยึดไปหรืออาจเป็นของคนที่นำไปจำนำไว้เพื่อเล่นการพนันในคาสิโน

ความเห็นจากชาวเน็ตส่วนใหญ่กังวลกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น มีคอมเมนต์ว่า “นักท่องเที่ยวไม่มีทางทิ้งพาสปอร์ตของตัวเองแน่ ๆ มันน่ากลัวมาก”, “มีการลักพาตัวเกิดขึ้นมากขนาดไหนกันแน่?”, “ปัญหาการลักพาตัวในกัมพูชาน่าจะรุนแรงมาก” และ “รัฐบาลควรสั่งห้ามการเดินทางไปกัมพูชา”

สาเหตุที่ชาวเกาหลีใต้หวาดกลัวเช่นนี้เพราะข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ระบุจำนวนคดีลักพาตัวชาวเกาหลีในกัมพูชาได้พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในปี 2565-2566 มีคดีประมาณ 10-20 คดีต่อปี ต่อมาพุ่งสูงขึ้นเป็น 220 คดีในปี 2567 กระทั่งปี 2568 (ข้อมูลถึงเดือนสิงหาคม) มีมากถึง 330 คดีแล้ว

เหยื่อส่วนใหญ่ถูกหลอกลวงด้วยข้อเสนอการงานในต่างประเทศรายได้สูง ก่อนจะถูกองค์กรอาชญากรรมลักพาตัวไป เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่งเกิดเหตุโศกนาฏกรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยชาวเกาหลีถูกทรมานจนเสียชีวิต ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุสาเหตุการตายว่าหัวใจวายจากการถูกทรมาน

จากสถานการณ์ที่เลวร้ายลงอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ประกาศ ยกระดับคำเตือนการเดินทางสำหรับกรุงพนมเปญขึ้นเป็นคำแนะนำพิเศษด้านการเดินทาง (Special Travel Advisory) พร้อมทั้งแนะนำให้พลเมืองยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปกัมพูชาหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน

พาสปอร์ตไทยในกัมพูชา

ข้อมูลจาก : naver

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เอไอรักษามะเร็ง สุขภาพและการแพทย์

ปฏิวัติการรักษามะเร็ง! AI อาวุธใหม่ช่วยวินิจฉัยเร็ว-ผ่าตัดแม่นยำ หมอที่ใช้ไม่เป็นจะสูญพันธุ์

9 วินาที ที่แล้ว
เกาหลีใต้ขอร่วมชันสูตรศพนักศึกษาที่เสียชีวิตในกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ขอชันสูตรศพ นศ. ถูกทรมานจนตาย-เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา หลังยอดลักพาตัวพุ่ง

27 นาที ที่แล้ว
แมนฟิลด์ นักฟุตบอลชนนั่กปั่นจักรยานเสียชีวิต ข่าวกีฬา

ครอบครัวเหยื่อรับไม่ได้ สโมสรให้โอกาสดาวยิงวัย 36 คืนสนาม หลังพ้นโทษคดีชนนักปั่นดับ

38 นาที ที่แล้ว
บอสณวัฒน์ เผย นายกฯ อนุทิน ไม่จบ เดินหน้าอุทธรณ์คดีหมิ่นประมาทปมวิจารณ์โควิด ข่าว

ณวัตน์ ถูก นายกฯ อนุทิน ฟ้องหมิ่นประมาทปมวิจารณ์โควิด ลั่น เรื่องแค่นี้ เอาเวลาไปช่วยคนดีกว่า

58 นาที ที่แล้ว
ไดร์เป่าผมช็อตเด็ก ข่าวอาชญากรรม

“ไดร์เป่าผมมรณะ” ช็อตเด็ก 10 ขวบ ดับคาห้อง อก.ลั่นต้องมีคนรับผิดชอบ ขายสินค้าห่วยโดนแน่!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พาสฟอร์ตถูกทิ้งในถังขยะกัมพูชา ข่าว

ผวาหนัก พาสปอร์ตไทยถูกทิ้งถังขยะเขมร คาดเป็นของเหยื่อแก๊งคอล-จำนำเพื่อเล่นพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปวันหยุดธนาคาร 13 ต.ค. 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม เศรษฐกิจ

13 ตุลาคม 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม? สาขาในห้างเปิดหรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกตุ ยืนยัน ไม่เคยขู่ฆ่าและด่าหยาบ ยิว แฟนเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น บันเทิง

แม่เกตุ ยันไม่เคยขู่ฆ่า-ด่าหยาบ ‘ยิว ฉัตรมงคล’ ขอเดินหน้าต่อทำงานใช้หนี้

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอสตาส คูโด เสียชีวิต ข่าวอาชญากรรม

ช็อกวงการคริปโตฯ เทรดเดอร์ดังยูเครน สิ้นลมคาลัมโบร์กินี คาดหนีวิกฤตตลาดร่วง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โครเอเชีย พบ ยิบรอลตาร์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง เผยมกัมพูชาเตรียมเล่นข่าว อังคณา เตือนอินฟลูฯ เปิดเสียงผีชายแดน ข่าว

เป็นเรื่อง! กัน จอมพลัง ลั่น เขมรเตรียมเล่นข่าวเปิดเสียงผี ถูกใช้เป็นเครื่องมือทำร้ายไทย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เดนมาร์ก พบ กรีซ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าร่วมคนละครึ่งพลัสได้ไหม เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด ร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-หวย เข้าร่วมคนละครึ่งพลัสได้ไหม

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
WDT แจ้งความพ่อเด็กถูกสุนัขจรจัดกัด ข่าวอาชญากรรม

สวนดราม่ารักสัตว์ไม่ลืมหูลืมตา “WDT” ยันไม่ถอนแจ้งความ ปมพ่อเด็กไล่ตีสุนัขกัดลูกสาว 2 ขวบ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ เดือด พระสันติ โพสต์ภาพตัดต่อ-ล้อเลียนเป็นสัตว์กินหญ้า ข่าว

แพรรี่ เดือด ‘พระสันติ’ ตัดต่อรูปกินหญ้า ลั่น หัวโล้นแต่ทำตัวแบบนี้ ไม่มีวัดอยู่ก็หาว่ารังแก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มารายห์ แครี สวมเดรสผ้าไหมไทย “SIRIVANNAVARI” โดยองค์ดีไซเนอร์ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับแฉอดีตต้นสังกัด อวี๋เหมิงหลง 8 ศิลปินตายปริศนา บันเทิง

ขุดประวัติสยอง ดาราร่วมค่าย ‘อวี๋เหมิงหลง’ เสียชีวิต 6 ราย ตกตึก-หายตัวปริศนา

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง สวนกลับ สว.อังคณา วิจารณ์ปมเปิดเสียงผีก่อกวนชายแดนกัมพูชา ข่าว

กัน จอมพลัง โต้ ‘อังคณา’ ปมเปิดเสียงผี ลั่น กินเงินเดือนไทย ทำไมปกป้องเขมร

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เนเธอร์แลนด์ พบ ฟินแลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอียน วัตกินส์ Ian Watkins เสียชีวิต ถูกนักโทษด้วยกันทำร้าย บันเทิง

อดีตนักร้อง Lostprophets ผู้ก่อคดีใคร่เด็ก ดับอนาถคาคุก เปิดปมสลดก่อนลาโลกวัย 48 ปี

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ข่าว

ดีอีสั่งกรมอุตุฯ ระวังฝนหนัก 12-18 ต.ค.นี้ เน้นบูรณาการข้อมูล “เตือนภัยแม่นยำ”

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
จางแฮยอง นักร้องสมาชิกวง F-IV เสียชีวิตแล้วในวัย 45 ปี บันเทิงเกาหลี

อาลัย จางแฮยอง นักร้องเสียงดี สู้มะเร็งคนเดียว ไม่บอกใคร ก่อนจากไปในวัย 45

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
จัดสรรแพทย์ปีงบประมาณ 2569 ข่าว

ปลัดสธ. แจงสถานการณ์แพทย์ทำงานจริงแค่ 72% “บึงกาฬ” ขาดแคลนสุด-เสนอ 6 ทางแก้

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อเทศประณามไทยแฉกัน จอมพลังร่วมมือทหาร-ผู้ว่าฯ ก่อกวนชายแดน ข่าว

กัมพูชาอ้างสื่อนอก ประณามไทย ชี้ ‘กัน จอมพลัง’ ใช้เสียงผีก่อกวน ทำเด็ก-คนแก่นอนไม่หลับ

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
สระแก้วซ้อมแผนอพยพ 4 อำเภอ ข่าว

สระแก้ว ซ้อมแผนอพยพ 4 อำเภอ ชรบ.ลุ้น ผู้ว่าฯ เสนอเยียวยาหัวละ 1000 บ.

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ต.ค. 2568 09:34 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2568 09:34 น.
61
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอไอรักษามะเร็ง

ปฏิวัติการรักษามะเร็ง! AI อาวุธใหม่ช่วยวินิจฉัยเร็ว-ผ่าตัดแม่นยำ หมอที่ใช้ไม่เป็นจะสูญพันธุ์

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
เกาหลีใต้ขอร่วมชันสูตรศพนักศึกษาที่เสียชีวิตในกัมพูชา

เกาหลีใต้ขอชันสูตรศพ นศ. ถูกทรมานจนตาย-เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา หลังยอดลักพาตัวพุ่ง

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
แมนฟิลด์ นักฟุตบอลชนนั่กปั่นจักรยานเสียชีวิต

ครอบครัวเหยื่อรับไม่ได้ สโมสรให้โอกาสดาวยิงวัย 36 คืนสนาม หลังพ้นโทษคดีชนนักปั่นดับ

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
ไดร์เป่าผมช็อตเด็ก

“ไดร์เป่าผมมรณะ” ช็อตเด็ก 10 ขวบ ดับคาห้อง อก.ลั่นต้องมีคนรับผิดชอบ ขายสินค้าห่วยโดนแน่!

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
Back to top button