ผวาหนัก พาสปอร์ตไทยถูกทิ้งถังขยะเขมร คาดเป็นของเหยื่อแก๊งคอล-จำนำเพื่อเล่นพนัน
เปิดภาพสยอง ภาพพาสปอร์ตไทยถูกทิ้งในถังขยะกัมพูชา ทำเกาหลีใต้ผวาหนัก หลังยอดลักพาตัวพุ่ง 330 คดี รัฐบาลยกระดับเตือนภัยการเดินทางพิเศษ แนะยกเลิกทริปที่ไม่จำเป็น
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา สื่อเกาหลีเผยแพร่ภาพหนังสือเดินทางหลากหลายสัญชาติถูกทิ้งปะปนกับขยะในถังขยะที่ประเทศกัมพูชากลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ของเกาหลีใต้ และจุดกระแสความตื่นตระหนกครั้งใหญ่ ท่ามกลางสถานการณ์การลักพาตัว, กักขัง และทรมานชาวเกาหลีในกัมพูชาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่ากลัวจนรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องยกระดับคำเตือนการเดินทาง
ชาวเน็ตคาดการณ์ว่าอาจเป็นพาสปอร์ตของเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ถูกยึดไปหรืออาจเป็นของคนที่นำไปจำนำไว้เพื่อเล่นการพนันในคาสิโน
ความเห็นจากชาวเน็ตส่วนใหญ่กังวลกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น มีคอมเมนต์ว่า “นักท่องเที่ยวไม่มีทางทิ้งพาสปอร์ตของตัวเองแน่ ๆ มันน่ากลัวมาก”, “มีการลักพาตัวเกิดขึ้นมากขนาดไหนกันแน่?”, “ปัญหาการลักพาตัวในกัมพูชาน่าจะรุนแรงมาก” และ “รัฐบาลควรสั่งห้ามการเดินทางไปกัมพูชา”
สาเหตุที่ชาวเกาหลีใต้หวาดกลัวเช่นนี้เพราะข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ระบุจำนวนคดีลักพาตัวชาวเกาหลีในกัมพูชาได้พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในปี 2565-2566 มีคดีประมาณ 10-20 คดีต่อปี ต่อมาพุ่งสูงขึ้นเป็น 220 คดีในปี 2567 กระทั่งปี 2568 (ข้อมูลถึงเดือนสิงหาคม) มีมากถึง 330 คดีแล้ว
เหยื่อส่วนใหญ่ถูกหลอกลวงด้วยข้อเสนอการงานในต่างประเทศรายได้สูง ก่อนจะถูกองค์กรอาชญากรรมลักพาตัวไป เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่งเกิดเหตุโศกนาฏกรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยชาวเกาหลีถูกทรมานจนเสียชีวิต ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุสาเหตุการตายว่าหัวใจวายจากการถูกทรมาน
จากสถานการณ์ที่เลวร้ายลงอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ประกาศ ยกระดับคำเตือนการเดินทางสำหรับกรุงพนมเปญขึ้นเป็นคำแนะนำพิเศษด้านการเดินทาง (Special Travel Advisory) พร้อมทั้งแนะนำให้พลเมืองยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปกัมพูชาหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน
