ณวัตน์ ถูก นายกฯ อนุทิน ฟ้องหมิ่นประมาทปมวิจารณ์โควิด ลั่น เรื่องแค่นี้ เอาเวลาไปช่วยคนดีกว่า

บอสณวัฒน์ เผย นายกฯ อนุทิน ไม่จบ เดินหน้าอุทธรณ์คดีหมิ่นประมาทปมวิจารณ์โควิด

เกิดอะไรขึ้น? บอสณวัฒน์ เผย นายกฯ อนุทิน เดินหน้าอุทธรณ์คดีหมิ่นประมาทปมวิจารณ์โควิด แนะอยากให้เอาเวลาไปช่วยประชาชนดีกว่า หลังศาลชั้นต้นเคยยกฟ้องแล้ว

กลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนสนใจอีกครั้ง หลัง บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานบริษัทมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MGI) ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาท ปมวิจารณ์เรื่องโควิด-19 แม้ศาลชั้นต้นจะได้มีคำตัดสินยกฟ้อง แต่อีกฝ่ายตัดสินใจที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อในชั้นอุทธรณ์

“นายกอนุทินฟ้องหมิ่นประมาทผมเรื่องวิจารณ์โควิด ศาลยกฟ้องแต่นายกอุทธรณ์ต่อ”

นอกจากนี้ บอสณวัฒน์ยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่า “คนสาธารณะวิจารณ์ก็ไม่ได้ศาลบอกมูลเหตุไม่เพียงพอท่านนายกก็สั่งให้ทีมอุทธรณ์ จนศาลรับเข้าสู่ขบวนการสืบสวน เรื่องแค่นี้เองอยากให้ท่านเอาเวลาไปช่วยประชาชนให้มากที่สุดดีกว่าครับ”

อย่างไรก็ดี ชาวเน็ตออกมาแสดงความเห็นต่าง ๆ บางส่วนรู้สึกตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าจาก ณวัฒน์ อิสรไกรศีล จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ถูกนายกฯ อนุทินฟ้องหมิ่นประมาทเรื่องโควิด
ภาพจาก Facebook : ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil
ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ถูกนายกฯ อนุทินฟ้องหมิ่นประมาทเรื่องโควิด-2
ภาพจาก Facebook : ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil

