ณวัตน์ ถูก นายกฯ อนุทิน ฟ้องหมิ่นประมาทปมวิจารณ์โควิด ลั่น เรื่องแค่นี้ เอาเวลาไปช่วยคนดีกว่า
เกิดอะไรขึ้น? บอสณวัฒน์ เผย นายกฯ อนุทิน เดินหน้าอุทธรณ์คดีหมิ่นประมาทปมวิจารณ์โควิด แนะอยากให้เอาเวลาไปช่วยประชาชนดีกว่า หลังศาลชั้นต้นเคยยกฟ้องแล้ว
กลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนสนใจอีกครั้ง หลัง บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานบริษัทมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MGI) ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาท ปมวิจารณ์เรื่องโควิด-19 แม้ศาลชั้นต้นจะได้มีคำตัดสินยกฟ้อง แต่อีกฝ่ายตัดสินใจที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อในชั้นอุทธรณ์
“นายกอนุทินฟ้องหมิ่นประมาทผมเรื่องวิจารณ์โควิด ศาลยกฟ้องแต่นายกอุทธรณ์ต่อ”
นอกจากนี้ บอสณวัฒน์ยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่า “คนสาธารณะวิจารณ์ก็ไม่ได้ศาลบอกมูลเหตุไม่เพียงพอท่านนายกก็สั่งให้ทีมอุทธรณ์ จนศาลรับเข้าสู่ขบวนการสืบสวน เรื่องแค่นี้เองอยากให้ท่านเอาเวลาไปช่วยประชาชนให้มากที่สุดดีกว่าครับ”
อย่างไรก็ดี ชาวเน็ตออกมาแสดงความเห็นต่าง ๆ บางส่วนรู้สึกตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าจาก ณวัฒน์ อิสรไกรศีล จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บอส ณวัฒน์ สวน แม่มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา หวั่นลูกไม่ปลอดภัย ทำบูลลี่คนไทย ด่าเอง-กลัวเอง
- จากใจ “บอสณวัฒน์” อยากให้โอกาส “เบบี๋ สุพรรณี” เห็นใจ หลังเจอดราม่า ปมคลิปถ่ายสยิว
- บอสณวัตน์ โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย อยากให้ใจเย็น ๆ กรณีตอบ DSI
ติดตาม The Thaiger บน Google News: