“ไดร์เป่าผมมรณะ” ช็อตเด็ก 10 ขวบ ดับคาห้อง อก.ลั่นต้องมีคนรับผิดชอบ ขายสินค้าห่วยโดนแน่!
เหตุสลดที่บุรีรัมย์ ไดร์เป่าผมมรณะจากจีน ช็อตเด็กหญิง 10 ขวบ เสียชีวิตคาห้องนอน ยายไปเจอแทบช็อก อุทาหรณ์คอรบครัวใจสลายปมแม่เด็กซื้อของถูกผ่านออนไลน์ ราคา 89 บาท ไม่มีมาตรฐาน มอก.
จากกรณี “ไดร์เป่าผมมรณะ” ราคา 89 บาท ซึ่งคนเป็นแม่ได้สั่งซื้อสินค้าดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ ก่อนที่ต่อมา “น้องเพชร” เด็กหญิงอายุ 10 ขวบ เสียชีวิตในห้องนอนขณะใช้ไดร์เป่าผมหลังอาบน้ำเสร็จแล้วถูกดูด เมื่อวันที่ 11 ต.ค.68 ที่ผ่านมา เหตุเกิดที่ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยครอบครัวและญาติยังอยู่ในอาการช็อก
ยายของเด็กเล่าทั้งน้ำตาว่า เพิ่งกลับจากกทม. มาถึงบ้านได้เพียง 1 วัน ตั้งใจมารับหลานสาวไปช่วยขายของช่วงปิดเทอม แต่กลับต้องมาเจอเหตุไม่คาดคิด ช่วงเกิดเหตุหลานชายอีกคนวิ่งมาบอกว่าพี่เพชรเล่นปลั๊กไฟจึงเข้าไปดูก็เห็นภาพสลด ! หลานสาวนอนหงาย-อ้าปากค้าง มือขวายังกำไดร์เป่าผมที่เสียบปลั๊กไว้แน่น
แม้ญาติจะรีบเข้าไปทำการช่วยเหลือแต่ไม่ทันการณ์ ขณะที่ผลการชันสูตร อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากช่อง 7 พบรอยไหม้ที่มือและจากข้อมูลแม่ของเด็กสั่งซื้อผ่านออนไลน์เมื่อต้นปี แต่ไม่ค่อยได้ใช้ จึงไม่รู้ว่าเด็กหญิงนำออกมาใช้ได้อย่างไร
ส่วนผลตรวจตัวสินค้าพบฉลากสินค้าติดไว้บริเวณตัวจับ “เป็นภาษาจีน” ไม่มี มอก.กำกับ ระบุเพียงราคา 89 บาท และมีกระแสไฟ 220 โวลท์ เท่านั้น
จากรายงานระบุว่า แม่ของเด็กสั่งซื้อมา 2 เครื่อง ระบุต้นทางขนส่งมาจาก จ.ปทุมธานี และทางญาติก็ยังมีความติดใจในคุณภาพของสินค้า ยืนยันเรื่องนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบ
ด้าน จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงกรณีเด็กหญิงอายุ 10 ปี ที่จังหวัดบุรีรัมย์เสียชีวิตนั้น สาเหตุคาดว่ามาจากใช้ไดร์เป่าผมที่ไม่ได้มาตรฐาน ล่าสุดได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
เบื้องต้นได้รับรายงานว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งไดร์เป่าผม ชุดสายพ่วง เป็นสินค้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน และรูปลักษณะทางกายภาพไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งทางพนักงานเจ้าหน้าที่สมอ. อยู่ในพื้นที่จ.บุรีรัมย์ ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอเก็บรูปผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด อย่างละเอียด เพื่อดำเนินการขยายผล อย่างเร่งด่วนต่อไป
ทั้งนี้ยังได้สั่งการให้ “สมอ.กวดขันสินค้า” โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมใช้ และเป็นสินค้าควบคุม ต้องได้มาตรฐานผลิจภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เท่านั้น หากพบสินค้าใดไม่ได้มาตรฐาน แอบลักลอบนำเข้ามาจำหน่าย ให้จัดการทันที และให้ใช้ระบบระบบตรวจสอบสินค้าออนไลน์อัจฉริยะ หรือมอก.วอทช์ สแกนหน้าเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์แบบครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตรวจจับสินค้าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการคัดกรองสินค้าไม่ได้มาตรฐานจากโลกออนไลน์.
