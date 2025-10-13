ข่าวอาชญากรรม

“ไดร์เป่าผมมรณะ” ช็อตเด็ก 10 ขวบ ดับคาห้อง อก.ลั่นต้องมีคนรับผิดชอบ ขายสินค้าห่วยโดนแน่!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 ต.ค. 2568 09:53 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2568 09:53 น.
ไดร์เป่าผมช็อตเด็ก
แฟ้มภาพ

เหตุสลดที่บุรีรัมย์ ไดร์เป่าผมมรณะจากจีน ช็อตเด็กหญิง 10 ขวบ เสียชีวิตคาห้องนอน ยายไปเจอแทบช็อก อุทาหรณ์คอรบครัวใจสลายปมแม่เด็กซื้อของถูกผ่านออนไลน์ ราคา 89 บาท ไม่มีมาตรฐาน มอก.

จากกรณี “ไดร์เป่าผมมรณะ” ราคา 89 บาท ซึ่งคนเป็นแม่ได้สั่งซื้อสินค้าดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ ก่อนที่ต่อมา “น้องเพชร” เด็กหญิงอายุ 10 ขวบ เสียชีวิตในห้องนอนขณะใช้ไดร์เป่าผมหลังอาบน้ำเสร็จแล้วถูกดูด เมื่อวันที่ 11 ต.ค.68 ที่ผ่านมา เหตุเกิดที่ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยครอบครัวและญาติยังอยู่ในอาการช็อก

ยายของเด็กเล่าทั้งน้ำตาว่า เพิ่งกลับจากกทม. มาถึงบ้านได้เพียง 1 วัน ตั้งใจมารับหลานสาวไปช่วยขายของช่วงปิดเทอม แต่กลับต้องมาเจอเหตุไม่คาดคิด ช่วงเกิดเหตุหลานชายอีกคนวิ่งมาบอกว่าพี่เพชรเล่นปลั๊กไฟจึงเข้าไปดูก็เห็นภาพสลด ! หลานสาวนอนหงาย-อ้าปากค้าง มือขวายังกำไดร์เป่าผมที่เสียบปลั๊กไว้แน่น

แม้ญาติจะรีบเข้าไปทำการช่วยเหลือแต่ไม่ทันการณ์ ขณะที่ผลการชันสูตร อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากช่อง 7 พบรอยไหม้ที่มือและจากข้อมูลแม่ของเด็กสั่งซื้อผ่านออนไลน์เมื่อต้นปี แต่ไม่ค่อยได้ใช้ จึงไม่รู้ว่าเด็กหญิงนำออกมาใช้ได้อย่างไร

ส่วนผลตรวจตัวสินค้าพบฉลากสินค้าติดไว้บริเวณตัวจับ “เป็นภาษาจีน” ไม่มี มอก.กำกับ ระบุเพียงราคา 89 บาท และมีกระแสไฟ 220 โวลท์ เท่านั้น

จากรายงานระบุว่า แม่ของเด็กสั่งซื้อมา 2 เครื่อง ระบุต้นทางขนส่งมาจาก จ.ปทุมธานี และทางญาติก็ยังมีความติดใจในคุณภาพของสินค้า ยืนยันเรื่องนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบ

ด้าน จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงกรณีเด็กหญิงอายุ 10 ปี ที่จังหวัดบุรีรัมย์เสียชีวิตนั้น สาเหตุคาดว่ามาจากใช้ไดร์เป่าผมที่ไม่ได้มาตรฐาน ล่าสุดได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

เบื้องต้นได้รับรายงานว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งไดร์เป่าผม ชุดสายพ่วง เป็นสินค้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน และรูปลักษณะทางกายภาพไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งทางพนักงานเจ้าหน้าที่สมอ. อยู่ในพื้นที่จ.บุรีรัมย์ ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอเก็บรูปผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด อย่างละเอียด เพื่อดำเนินการขยายผล อย่างเร่งด่วนต่อไป

ทั้งนี้ยังได้สั่งการให้ “สมอ.กวดขันสินค้า” โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมใช้ และเป็นสินค้าควบคุม ต้องได้มาตรฐานผลิจภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เท่านั้น หากพบสินค้าใดไม่ได้มาตรฐาน แอบลักลอบนำเข้ามาจำหน่าย ให้จัดการทันที และให้ใช้ระบบระบบตรวจสอบสินค้าออนไลน์อัจฉริยะ หรือมอก.วอทช์ สแกนหน้าเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์แบบครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตรวจจับสินค้าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการคัดกรองสินค้าไม่ได้มาตรฐานจากโลกออนไลน์.

แฟ้มภาพ
สภาพปลั๊กเสียบสายไฟ ไดร์เป่าผมช็อตเด็ก
แฟ้มภาพ
ไดร์เป่าผมมรณะ 89 บาท
แฟ้มภาพ
น้องเพชร 10 ขวบ บุรีรัมย์
แฟ้มภาพ
พิธีศพน้องเพชร เด็กหญิง 10 ขวบ ถูกไดร์เป่าผมช็อตที่จังหวัดบุรีรัมย์
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

